La Corte Suprema de California ordena al sheriff Chad Bianco devolver más de medio millón de boletas electorales

La Corte Suprema de California ordenó este jueves que el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, devuelva más de medio millón de boletas electorales que había incautado durante una investigación sobre presuntas irregularidades en un comicio especial de 2025. La decisión unánime del máximo tribunal estatal puso fin a una disputa que involucró a autoridades electorales, al fiscal general y organizaciones.

California ordena devolver las boletas incautadas por Chad Bianco

La medida tomada por la Corte Suprema de California alcanza aproximadamente 650 mil boletas correspondientes a una elección especial para decidir sobre la redistribución de los distritos electorales del Congreso.

Según el fallo del caso denominado Cervantes v. Bianco 9/24/26 SC, el tribunal determinó que la incautación fue ilegal y estableció que las papeletas deben permanecer bajo custodia de las autoridades electorales, incluso cuando exista una investigación penal.

Además, en otra resolución sobre el mismo hecho, plasmada en el caso Bonta v. Bianco 9/24/26 SC, la Corte reconoció la autoridad del fiscal general del estado, Rob Bonta, para detener la investigación que impulsó el sheriff de Riverside.

Parte del conflicto se desató porque Bianco no acató la orden de Bonta y siguió adelante con su indagación sobre el hecho. Según Associated Press, en las decisiones emitidas se determinó que:

Una orden de registro utilizada dentro de una investigación penal, en la que se basaba Bianco, no puede desplazar las normas del Código Electoral estatal.

Las órdenes del fiscal general estatal son vinculantes para los sheriffs de los condados.

Bianco suspendió el recuento que había iniciado después de que la propia Corte Suprema le ordenara detenerlo.

El sheriff afirmó que cumplirá formalmente con las resoluciones, aunque dijo que discrepa con el mensaje que, según él, transmiten.

Cómo fue la incautación de 650.000 boletas de California de Chad Bianco

La disputa comenzó cuando Bianco ordenó incautar las papeletas de una elección especial realizada en noviembre de 2025. La votación correspondía a la Proposición 50, una iniciativa impulsada por el gobernador Gavin Newsom que modificó los distritos electorales de California y que obtuvo una amplia victoria a nivel estatal.

En el condado de Riverside la Proposición 50 se impuso con una diferencia cercana a los 80.000 votos. Bianco justificó su intervención a partir de una denuncia presentada por un grupo local de ciudadanos que sostenía que existía una discrepancia entre la cantidad de sufragios emitidos y las boletas recibidas por las autoridades del condado.

Chad Bianco basó su investigación en una denuncia ciudadana sobre una supuesta discrepancia de 45.000 votos, la cual fue descartada por el registrador local Art Tinoco AP

El grupo afirmó que había detectado una diferencia de aproximadamente 45.000 votos en los registros vinculados con la elección. Sin embargo, el registrador de votantes de Riverside, Art Tinoco, sostuvo que los denunciantes interpretaron incorrectamente los datos electorales.

Según la explicación de Tinoco, la diferencia real era de 103 votos, una cifra que se encontraba dentro del margen de error establecido por la Secretaría de Estado de California.

A pesar de esa explicación, Bianco avanzó con la investigación y en febrero tomó posesión de las aproximadamente 650.000 papeletas correspondientes a la elección.

En ese momento, el sheriff también tenía una posición destacada dentro de la política estatal. Era uno de los dos republicanos con mayor notoriedad que competían por la candidatura a gobernador en las primarias de junio.

Finalmente, no llegó a la elección general, que será disputada por el republicano Steve Hilton y el demócrata Xavier Becerra, y posteriormente anunció que buscaría la reelección como sheriff en 2028.

Rob Bonta ordenó devolver boletas incautadas por Bianco en California

El fiscal general Bonta presentó rápidamente una demanda para impedir que la investigación continuara y reclamó que las boletas fueran devueltas a las autoridades electorales. Bianco no acató inicialmente esa orden y mantuvo su investigación.

El fiscal general estatal Rob Bonta cuestionó la autoridad de Bianco para retener material electoral Noah Berger - FR34727 AP

De acuerdo con Associated Press, Bonta sostuvo después de la decisión de la Corte Suprema que el fallo estableció con claridad que el fiscal general puede intervenir cuando un sheriff adopta medidas consideradas impropias y que las boletas emitidas por los votantes deben permanecer bajo la custodia de los funcionarios electorales.

La controversia llegó a involucrar también al UCLA Voting Rights Project, que presentó otra demanda contra Bianco y contra el registrador electoral de Riverside en representación de varios votantes. Entre las personas vinculadas con esa acción judicial estuvo Becerra.

La Corte Suprema estatal analizó los argumentos de ambos casos durante una audiencia celebrada el mes pasado y emitió su decisión el último jueves.