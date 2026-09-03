Sobrevivió: el momento en el que un hombre es alcanzado por un rayo en Nueva York y se levanta ileso

Thomas Fahmy, un hombre de Staten Island, Nueva York, sobrevivió después de ser alcanzado por un rayo el jueves 27 de agosto, cuando caminaba hacia su auto para ir al dentista. Una cámara de seguridad registró el momento en que la descarga lo derribó.

Thomas Fahmy: el video del impacto de un rayo en Staten Island

Fahmy contó a ABC News que sintió entumecimiento y hormigueo en todo el cuerpo, especialmente en los pies. La sensación fue tan intensa que la comparó con caminar sobre globos y describió lo ocurrido como algo “surrealista”.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un rayo alcanzó a Thomas Fahmy y lo derribó en una calle de Staten Island, Nueva York

El video de una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana muestra cómo el hombre cae al suelo después de la descarga. El registro muestra el instante en que Fahmy cae al suelo tras la descarga.

Qué le ocurrió a Thomas Fahmy después de ser alcanzado por un rayo

Fahmy fue trasladado a un hospital y permaneció allí durante la noche para ser evaluado. Según el reporte de ABC News, logró sobrevivir y posteriormente contó públicamente lo ocurrido.

De acuerdo con expertos del medio, una descarga eléctrica de este tipo puede provocar paro cardíaco, lesiones neurológicas, quemaduras y traumatismos, incluso cuando las heridas externas no parecen graves. Los efectos también pueden variar según la forma en que el rayo alcanza a la persona.

Cuántas personas sobreviven a la caída de un rayo en Estados Unidos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estiman que unos 37 millones de rayos alcanzan el suelo en Estados Unidos cada año.

A pesar de la gravedad de estas descargas, casi el 90% de las personas alcanzadas por un rayo sobrevive. Las probabilidades de ser alcanzado durante un año determinado son inferiores a una entre un millón, aunque el riesgo aumenta para quienes realizan actividades al aire libre o trabajan en lugares expuestos.

Los CDC recomiendan buscar refugio en un edificio cerrado o un vehículo con techo rígido apenas se escuche un trueno Freepik

Cómo protegerse de los rayos durante una tormenta eléctrica, según los CDC

Los CDC recomiendan buscar refugio inmediatamente cuando se escucha un trueno. Los lugares más seguros son edificios cerrados y vehículos con techo rígido y las ventanillas cerradas.

Durante una tormenta eléctrica, también aconsejan

Alejarse del agua , incluidos lagos, piscinas y playas.

, incluidos lagos, piscinas y playas. No refugiarse debajo de árboles aislados ni permanecer en espacios abiertos.

ni permanecer en espacios abiertos. Evitar porches y otras estructuras abiertas , que no ofrecen protección adecuada.

, que no ofrecen protección adecuada. Alejarse de ventanas, puertas y elementos conectados a la electricidad .

. Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de regresar al exterior.

Los CDC también advierten que un rayo puede caer a más de 10 millas (16 kilómetros) de distancia de la tormenta, por lo que no es necesario estar bajo la lluvia para encontrarse en peligro.

Ante una tormenta eléctrica, los CDC recomiendan mantenerse alejado de árboles, cuerpos de agua y espacios abiertos Freepik

Qué hacer si una persona es alcanzada por un rayo, según los CDC

Si una persona es alcanzada por un rayo, se debe llamar al 911 y evaluar su estado. Si no respira o no tiene pulso, es necesario iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar si se cuenta con la capacitación para hacerlo.

Los CDC aclaran que es seguro tocar a una persona alcanzada por un rayo, porque la víctima no queda cargada de electricidad. “Brindar primeros auxilios mientras llega la asistencia médica puede ser determinante para aumentar sus posibilidades de supervivencia”, sostuvieron en su portal.