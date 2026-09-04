La ley firmada por Newsom en California que cambiará las licencias de conducir e impactará en 21 millones de residentes

Una nueva ley firmada por el gobernador Gavin Newsom amplía el programa piloto de licencias de conducir digitales de California. La SB 169 eleva del 15% al 60% de los conductores con licencia el límite de participación y permite que millones de personas más incorporen su identificación al teléfono.

SB 169 en California: el límite de las licencias digitales sube del 15% al 60%

La modificación surge de la entrada en vigor del Senate Bill 169 (SB 169), una legislación que amplía el programa piloto de licencias de conducir móviles del estado.

La iniciativa permite que los residentes que cumplan con los requisitos incorporen su licencia de conducir o identificación estatal a un teléfono inteligente.

La licencia de conducir digital en California anunciada por Newsom

Hasta ahora, la inscripción estaba restringida al 15% de los conductores con licencia de California. La nueva legislación eleva ese techo al 60%.

En California hay más de 35 millones de titulares de licencias de conducir y tarjetas de identificación, según los datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) citados por Los Angeles Times.

A partir de esa base, el medio estimó que el nuevo límite del 60% podría permitir la participación de hasta 21 millones de personas. Se trata de una estimación del universo potencial y no una cantidad fija de nuevos inscriptos: el programa continúa siendo voluntario y tiene un límite de participantes.

Gavin Newsom y la modernización del DMV: más trámites digitales y menos tiempos de espera

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la oficina de Gavin Newsom, la ampliación coloca la identificación digital al alcance de millones de residentes adicionales y forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el funcionamiento del Departamento de Vehículos Motorizados.

La nueva normativa eleva el cupo máximo de inscriptos del 15% al 60% de los conductores habilitados en todo el estado Imagen ilustrativa generada con IA

Newsom sostuvo: “El DMV de California ha trabajado arduamente para hacer que sus operaciones sean más eficientes y modernizar la forma en que las personas hacen sus trámites. Ahora vamos más allá, eliminando la burocracia que ralentiza al gobierno y dando a más residentes de California la opción de llevar su identificación directamente en su teléfono”.

La administración estatal señaló que más del 90% de las transacciones del organismo ya pueden realizarse por internet. Además, las autoridades sostienen que los tiempos de espera disminuyeron casi un 40% durante esta década.

El proceso de modernización también comenzó con cambios estructurales dentro de la administración estatal. En 2019, Newsom creó el DMV Reinvention Strike Team, un equipo destinado a revisar el funcionamiento de la agencia y trabajar sobre aspectos como la transparencia, el rendimiento de los trabajadores, la velocidad del servicio y la satisfacción de los usuarios.

Ese mismo año también fue creado el Office of Data Innovation, integrado por especialistas en tecnología destinados a ayudar a diferentes organismos estatales a utilizar datos, herramientas digitales y principios de diseño del sector privado para mejorar los servicios públicos.

Licencia digital de California: por qué todavía es obligatorio llevar la tarjeta física

A pesar de la expansión del sistema digital, existe un punto fundamental que los conductores deben tener en cuenta: la licencia almacenada en el teléfono no reemplaza por completo a la tarjeta física.

El Departamento de Vehículos Motorizados aclaró que la versión en el celular es complementaria y que los conductores siguen obligados a portar la tarjeta física tradicional Fotomontaje realizado con IA (DMV California)

El Departamento de Vehículos Motorizados mantiene la exigencia de que los conductores lleven consigo la licencia física mientras conducen. Los Angeles Times explicó que esta precaución responde, entre otras cuestiones, a que el sistema todavía se encuentra en una etapa relativamente nueva.

La publicación señaló que la mayoría de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, agencias gubernamentales y empresas todavía no aceptan las versiones digitales de las licencias y tarjetas de identificación.

El programa comenzó en 2023 y permitió que los participantes almacenaran una versión digital de su licencia o identificación estatal en la aplicación DMV Wallet. También existe la posibilidad de incorporar el documento a las billeteras digitales de Apple, Google y Samsung.