Oficial en California: Newsom firmó la ley SB 172 para cambiar por completo las comidas escolares

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley SB 172, una norma que incorpora de forma permanente el programa Farm to School al marco legal del estado. La iniciativa asegura financiamiento continuo para que los distritos escolares mantengan y amplíen la compra de alimentos frescos provenientes de productores californianos.

La ley SB 172 de California garantiza recursos para el programa Farm to School

La legislación, que entró en vigor el 13 de julio tras la firma del gobernador, ubica al programa bajo la administración de la Oficina de Farm to Fork, dependiente del Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA, por sus siglas en inglés). Al quedar incluida en el presupuesto estatal 2026-2027, la política deja de depender de asignaciones temporales y pasa a contar con respaldo financiero permanente.

Esta iniciativa busca proporcionar a los estudiantes alimentos frescos y producidos localmente gov.ca.gov

“Apoyar a los agricultores californianos, a las comunidades locales y a la salud de los niños de California sigue siendo una prioridad absoluta. Por este motivo hemos asegurado la financiación permanente para el programa Farm to School, líder a nivel nacional“, señaló Newsom en un comunicado oficial.

Uno de los principales objetivos de la norma es incrementar la presencia de alimentos cultivados o elaborados en California dentro de los programas de nutrición escolar. La prioridad estará puesta en productos enteros o con un nivel mínimo de procesamiento para la preparación de los menús.

Además del suministro de alimentos, el programa promueve experiencias de aprendizaje vinculadas con la producción agrícola. Entre ellas se incluyen:

Huertos escolares

Recorridos por establecimientos rurales

Clases de cocina

Actividades que conectan el trabajo realizado en las aulas con el funcionamiento de los comedores

La normativa también fortalece la relación entre las escuelas y los productores locales mediante asistencia técnica y mecanismos que facilitan la incorporación de alimentos regionales al sistema educativo. Este proyecto fue impulsado por la primera dama estatal, Jennifer Siebel Newsom.

Cómo impactará la nueva ley en agricultores de California

La consolidación del programa también busca ampliar las oportunidades comerciales para agricultores de pequeña y mediana escala. El esquema favorece especialmente a productores que aplican prácticas sostenibles, regenerativas u orgánicas.

Desde el inicio del programa de subvenciones en 2021, se destinaron US$86 millones a 375 proyectos. Según los datos oficiales, esas iniciativas alcanzaron al 49% de los estudiantes de las escuelas públicas del estado y cada dólar invertido generó un impacto estimado de US$2,10 en la economía local.

Jennifer Siebel Newsom anuncia la financiación permanente del programa Farm to School

Entre los apoyos disponibles se encuentran:

Recursos para infraestructura agrícola

Incorporación de equipamiento

Planificación en materia de seguridad alimentaria

Asistencia para cumplir certificaciones y otros requisitos necesarios para abastecer al sistema escolar

Quiénes podrán acceder a las subvenciones previstas por la ley de California

Las ayudas económicas destinadas a productores priorizan a explotaciones pequeñas y medianas, además de agricultores considerados desfavorecidos. Entre ellos se incluyen mujeres, veteranos, comunidades indígenas y productores pertenecientes a minorías.

El proyecto, impulsado por Jennifer Siebel Newsom, integra la educación nutricional en las aulas y apoya a pequeños agricultores mediante prácticas sostenibles gov.ca.gov

En el caso de las instituciones educativas, pueden participar establecimientos desde la educación inicial hasta el último año de secundaria. Las escuelas clasificadas como Título I, aquellas identificadas como de “alta necesidad”, tienen prioridad dentro del esquema de asignación de recursos.

Estas instituciones también pueden recibir financiamiento para modernizar cocinas, adquirir equipamiento y capacitar al personal encargado del servicio alimentario. Además, los proyectos deberán demostrar que contribuirán a ampliar la compra de alimentos producidos en California, desarrollar actividades educativas relacionadas con la alimentación y fortalecer la conexión entre las escuelas y los productores locales.