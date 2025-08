Gavin Newsom se las puede ver con Arnold Schwarzenegger si avanza con un polémico plan para California

El gobernador de California, Gavin Newsom, podría avanzar con un polémico plan que abriría un camino diferente al que trazó Arnold Schwarzenegger durante su mandato en el estado. El líder demócrata advirtió la medida tras un cruce con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mapa electoral de California, en el centro del debate entre Newsom y Schwarzenegger

Luego de que el mandatario republicano y el gobernador de Texas, Greg Abbott, impulsaran una iniciativa para redefinir la representación en la Cámara de Representantes y ganar cinco escaños con una sesión legislativa especial; Newsom anunció una elección especial en noviembre para definir nuevos distritos congresionales en el Estado Dorado.

El actor fue gobernador del Estado Dorado entre 2003 y 2011 Instagram/schwarzenegger

Esta maniobra política no iría en consonancia con las direcciones del actor de Terminator, quien gobernó California entre 2003 y 2011, que ideó una política “postpartidista”. Schwarzenegger creó el sistema de distribución de distritos no partidista en el estado, con una comisión independiente, y defendió su realización una vez cada 10 años.

Según The New York Times, Newsom presentó un plan para suspender el sistema independiente del exgobernador de California, que también contó con la presión a nivel nacional con el objetivo de eliminar la manipulación de distritos electorales. “Su postura es que dos errores no hacen un acierto”, expresó el jefe de gabinete de Schwarzenegger, Daniel Ketchell.

Y agregó: “Sigue comprometido con la redistribución independiente de distritos en todos los estados del país. Cree que debemos acabar con la manipulación electoral para terminar con la parálisis y tener políticos a los que realmente les importe la opinión de la gente”.

Newsom puso en marcha el plan tras la iniciativa de Greg Abbott y Donald Trump Archivo

Por su parte, Bob Salladay, portavoz de Newsom, indicó que el líder estatal está de acuerdo con la postura del exgobernador, pero defendió su iniciativa al alegar que los republicanos ya iniciaron su estrategia en otros territorios, como Texas.

“El gobernador Newsom ha apoyado durante toda su carrera política la redistribución independiente de distritos y cree que estamos en medio de un intenso enfrentamiento con Trump y Texas, a punto de manipular las elecciones", señaló.

Cuál es el plan de Gavin Newsom para la redistribución de distritos en California

Newsom planificó la votación para el primer martes de noviembre, día 4, y destacó que “hay demasiado en juego”. Con un presupuesto estimado de 200 millones de dólares, el demócrata consideró necesario suspender de forma temporal la comisión bipartidista para definir los distritos.

En esta ocasión, señaló que se empleará un sistema de forma abierta para que el proceso sea transparente de cara a las elecciones de 2026. Posteriormente, en 2030, se podría retornar al sistema de redistribución independiente.

“Se entregará a los votantes para su consideración de forma muy transparente, para que sepan exactamente lo que están haciendo”, puntualizó el líder estatal al referirse al sistema que se utilizará en los comicios próximos durante la sesión especial.

Newsom detalló el sistema que planea implementar en California de forma temporal Meg Kinnard - AP

Por su parte, Abbott convocó una sesión especial para el 19 de agosto, con el objetivo de aprobar un nuevo mapa. De esta forma, pretende eliminar cinco escaños del Partido Demócrata y redistribuir las zonas ganadas por mínimos en ciclos anteriores.