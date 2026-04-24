¿A quién respalda Gavin Newsom en las elecciones?: el gobernador respondió la pregunta y dejó muchas incógnitas

El gobernador de California, Gavin Newsom, mantuvo el suspenso sobre quién cree que debería ser su sucesor. Durante una visita al condado de Madera, el mandatario evitó apoyar a un candidato en particular y dijo que estará del lado del demócrata que se imponga en las primarias del 2 de junio y llegue a las elecciones generales.

Newsom evitó apoyar a un candidato para las elecciones primarias de California

“Apoyo a un demócrata en la segunda vuelta y espero que los votantes tomen esa decisión”, declaró el mandatario en una conferencia. De acuerdo con un reporte de ABC30, el gobernador elogió la calidad de los aspirantes, pero se negó a elegir un nombre en particular dentro de la contienda.

La respuesta de Newsom sobre a quién apoya como próximo gobernador de California

“Hay muchos candidatos sobresalientes con trayectorias extraordinarias. Puedo nombrar a siete de ellos, aunque creo que eran nueve”, comentó en alusión a la reciente reducción de la lista de postulados demócratas.

Escándalos y renuncias rodean el nuevo tablero electoral en California

Con la reciente caída de Eric Swalwell, la carrera en el Estado Dorado dio un giro. El representante, el cual encabezaba las encuestas demócratas, no solo renunció a su candidatura para la gobernación, sino que además dejó su puesto en el Congreso después de denuncias por agresión sexual.

A pesar de que Swalwell rechazó de manera rotunda las acusaciones, su salida dejó a los votantes demócratas en búsqueda de un nuevo referente para las elecciones primarias, programadas para el 2 de junio.

Ante la presión de la cúpula del partido para consolidar el voto, la excontroladora estatal Betty Yee, además, suspendió su campaña. Como justificación de su decisión, mencionó que no contaba con suficientes fondos ni con apoyo en las encuestas.

El candidato demócrata Eric Swalwell debió retirarse de las elecciones para California de este año a causa de las acusaciones en su contra Archivo

De acuerdo con New York Post, otras figuras políticas se beneficiaron directamente con este panorama:

Xavier Becerra : el exsecretario de Salud de la administración de Joe Biden tuvo un avance en los sondeos y logró capturar la mayor parte de los votos vacantes que dejó Swalwell.

: el exsecretario de Salud de la administración de Joe Biden tuvo un avance en los sondeos y logró capturar la mayor parte de los votos vacantes que dejó Swalwell. Katie Porter : la excongresista mantiene un apoyo robusto entre los sectores progresistas y los jóvenes, con una campaña basada en la rendición de cuentas corporativa.

: la excongresista mantiene un apoyo robusto entre los sectores progresistas y los jóvenes, con una campaña basada en la rendición de cuentas corporativa. Matt Mahan: el actual alcalde de San José busca captar el voto de Silicon Valley y de los sectores moderados que piden mayor seguridad.

Xavier Becerra parece ser el candidato demócrata más beneficiado por la salida de Eric Swalwell, según las últimas encuestas Laure Andrillon - FR172152 AP

Este panorama, dentro del sistema de primarias de California, donde los dos más votados logran pasar a la general sin importar el partido, disparó algunas preocupaciones entre demócratas.

Si el voto del partido se dispersa, existe el riesgo de que dos republicanos lleguen a las generales de noviembre. Actualmente, el bando opositor es liderado por:

Steve Hilton : el exconductor de la cadena Fox News encabeza la intención de voto y se presenta como el republicano más fuerte.

: el exconductor de la cadena Fox News encabeza la intención de voto y se presenta como el republicano más fuerte. Chad Bianco: el sheriff del condado de Riverside basa su campaña especialmente en seguridad y en endurecer el cumplimiento de las leyes migratorias.

Con las papeletas de votación por correo listas para ser enviadas a partir del 4 de mayo, Newsom se mantiene neutral dentro de la interna demócrata y esperará que un candidato de su partido llegue a las generales para manifestar su apoyo.