Hallan un narcotúnel secreto bajo una tienda falsa en San Diego e incautan cocaína: lo vinculan con el CJNG

En un operativo reciente, agentes federales encontraron un túnel transfronterizo secreto construido bajo una tienda falsa en San Diego, California, cerca del puesto fronterizo de Otay Mesa. Al inspeccionarlo, hallaron más de una tonelada de cocaína, valuada en 45 millones de dólares. Por el caso, se presentaron cargos contra cuatro personas presuntamente vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación, según las autoridades, y que podrían enfrentar cadena perpetua.

El operativo que dio con el túnel secreto bajo una tienda falsa en San Diego

El 4 de junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció el descubrimiento del túnel mediante una operación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. El pasadizo se extendía unos 1933 pies (589 metros) desde Tijuana, México, hasta una supuesta tienda minorista llamada “Buy 4 Less”, cerca del puesto fronterizo de Otay Mesa en San Diego.

El túnel fronterizo hallado bajo una tienda falsa en San Diego

En un comunicado, la agencia describió la construcción como “sofisticada”. Luego, detalló que tenía 55 pies (16 metros) de profundidad y 4,5 pies (1,3 metros) de altura, y estaba equipada con paredes reforzadas, sistemas de rieles, ventilación y electricidad.

“Esta investigación y la incautación representan un duro golpe para el Cartel Jalisco Nueva Generación”, declaró al respecto Kevin Murphy, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de San Diego. Según las autoridades, los individuos involucrados estaban vinculados a la organización criminal.

Cómo hallaron el túnel secreto bajo una tienda falsa que llevó a la incautación de cocaína

El Grupo de Trabajo de Túneles de HSI comenzó a vigilar Buy 4 Less en diciembre de 2025 debido a actividades sospechosas. Según la denuncia federal, estas incluían un bajo flujo de clientes y personas que transportaban maletas aparentemente vacías entre la tienda, vehículos y la frontera.

El 29 de mayo, los agentes observaron a un hombre cargar artículos pesados en una furgoneta en Buy 4 Less y conducirla hasta un taller mecánico cercano. Asimismo, vieron que una persona realizaba labores de contravigilancia en la zona.

Los agentes encontraron más de una tonelada de cocaína en el túnel secreto ubicado bajo una tienda falsa en San Diego ICE

Posteriormente, el individuo movió la furgoneta y llegó un camión. Los sospechosos sacaron tres congeladores de la furgoneta, los colocaron en la plataforma del vehículo y los llenaron con paquetes.

Tras esta acción, el hombre se marchó y llegó otro que se llevó la camioneta. Los oficiales del sheriff del condado de San Diego detuvieron el vehículo y, con la ayuda de una unidad canina, descubrieron indicios de sustancias controladas.

Posteriormente, interceptaron una segunda camioneta y una furgoneta vinculadas a la operación, las cuales también dieron positivo en la prueba de sustancias. En total, incautaron más de 2200 libras de cocaína (1000 kilogramos).

“Para estos acusados, no había una luz al final del túnel. Había luces y sirenas”, expresó el fiscal federal Adam Gordon.

La incautación de cocaína valuada en US$45 millones en el túnel

Los cargos contra los detenidos por el túnel en San Diego

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que imputó a Gregorio Epifanio Hernández López, de San Diego; Brandon Escalante Sandoval, de México; José Jiménez, de San Diego; y Antonio Cortez, de México, por su participación en el esquema delictivo.

Los cargos son los siguientes:

Gregorio Epifanio Hernandez Lopez (29 años, de San Diego): enfrenta la mayor cantidad de delitos imputados, que incluyen:

(29 años, de San Diego): enfrenta la mayor cantidad de delitos imputados, que incluyen: Conspiración para construir, financiar o usar túneles no autorizados .

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Conspiración para la importación de una sustancia controlada .

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Conspiración para la distribución de una sustancia controlada .

. Jose Jimenez (32 años, de San Diego), Antonio Cortez (18 años, de México) y Brandon Escalante Sandoval (26 años, de México):

(32 años, de San Diego), (18 años, de México) y (26 años, de México): Los tres están acusados de conspiración para la distribución de una sustancia controlada.

Según el Departamento de Justicia, los cargos imputados prevén una pena máxima de cadena perpetua y una multa de US$10 millones.