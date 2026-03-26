EE.UU. condena a un miembro del Cartel de Sinaloa a más de 15 años de prisión

Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó sobre la condena de José Guadalupe Favela, un narcotraficante con vínculos con el Cartel de Sinaloa. Durante grabaciones que tomaron agentes federales del hombre, se destacó un testimonio en el que aseguraba sentirse frustrado porque ya no le enviaban tanta droga como antes.

EE.UU. condenó a José Guadalupe Favela por narcotráfico: operaba para el Cartel de Sinaloa

La noticia se dio a través de una publicación en el sitio web oficial del DOJ, que a su vez fue compartida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Oriundo de México y residente en Riverdale, Georgia, Favela se declaró culpable de un cargo de distribución de metanfetamina en septiembre de 2025.

José Guadalupe Favela fue condenado a 188 meses de prisión Gentileza The Georgia Gazette

A partir de una investigación federal, el mexicano fue señalado como miembro clave del Cartel de Durango, un brazo operativo del Cartel de Sinaloa. Concretamente, Favela se encargaba de operar una red de distribución de metanfetamina y cocaína desde Monroe, también ubicado en el estado de Georgia.

Como consecuencia de lo que se reveló en el juicio, el hombre fue condenado a 188 meses de prisión, que se traduce en casi 16 años, seguido de cinco de libertad supervisada.

Por las normas de las condenas federales, no es posible solicitar la libertad condicional cuando se haya cumplido cierto porcentaje de la pena. Por lo tanto, los más de 15 años de prisión para Favela son de cumplimiento efectivo.

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La queja de Favela porque le enviaban poca droga y la conexión con el hijo del Chapo Guzmán

Dentro de los detalles de la investigación que reveló públicamente el DOJ, se conoció que Favela afirmó haber almacenado hasta 800 kilos de marihuana, cocaína y metanfetamina. Esta droga se mantenía en ranchos ubicados en Monroe y Grayson.

En una charla con un informante, el mexicano aseguró sentirse decepcionado y frustrado por ya no recibir cargamentos de drogas del tamaño de “autobuses llenos”. Según su testimonio en esa charla, antes de ese momento recibía cantidades considerablemente mayores.

Como parte de la investigación, también se reveló una actividad importante en el marco del vínculo con el Cartel de Sinaloa. A fines de 2021, Favela y otros miembros de su grupo criminal detuvieron temporalmente sus actividades.

Favela y otros miembros de su grupo se preparaban a fines de 2021 para una reunión con Ovidio Guzmán Gobierno de México/Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie)

Eso se debió a que se preparaban para una reunión con Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, quien es hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. A pesar de las medidas tomadas para ese encuentro, finalmente el evento no se concretó debido a una tormenta de nieve que se desató en Georgia por aquel entonces.

Otros tres narcotraficantes fueron condenados en EE.UU. al igual que Favela

Las detenciones y la información recabada en el juicio se desprendieron del operativo “Take Back America”, que fue liderado por el FBI. Además de Favela, también hubo otros nombres que recibieron condenas.

Según informó el DOJ, estos fueron los narcotraficantes sentenciados por la Justicia estadounidense como resultado de la operación y el tiempo que cada uno deberá cumplir por sus crímenes:

Diego García: condenado a 188 meses al igual que Favela.

condenado a 188 meses al igual que Favela. Luis Mejina Pina, alias “La Perra”: condenado a 48 meses.

condenado a 48 meses. Juan Pablo Torres: condenado a 48 meses.