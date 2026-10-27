Instalan nuevas cámaras de velocidad en California y podrían surgir miles de multas del DOT en Los Ángeles

Los Ángeles pondrá en marcha un sistema automatizado para detectar a los conductores que superen los límites de velocidad. El programa comenzará con unas 20 cámaras y contempla la instalación de 125 dispositivos antes de que termine 2026.

Cámaras de velocidad en Los Ángeles: desde cuándo inician las multas

El Departamento de Transporte de Los Ángeles (Ladot, por sus siglas en inglés) activará el lunes 26 de octubre de 2026 un programa piloto de control automatizado de velocidad que busca reducir los accidentes de tránsito graves y las muertes relacionadas con la conducción peligrosa.

La iniciativa comenzará con aproximadamente 20 cámaras y se ampliará progresivamente hasta alcanzar 125 dispositivos distribuidos por los 15 distritos municipales de la ciudad.

Según la información publicada por N+ Univision Los Angeles, los conductores que circulen a 11 millas por hora (17,7 km/h) o más por encima del límite establecido recibirán inicialmente notificaciones de advertencia por correo postal, sin una sanción económica. Esta etapa tendrá una duración de 60 días desde la activación de cada cámara.

El programa prevé comenzar a emitir multas a finales de diciembre de 2026. Sin embargo, no todos los dispositivos necesariamente empezarán a sancionar en la misma fecha, ya que cada uno tendrá su propio período de advertencia de 60 días, contado desde el momento en que entre en funcionamiento.

California: por qué Los Ángeles instala 125 cámaras de velocidad

El Ladot sostiene que el exceso de velocidad constituye una de las principales causas de lesiones graves y muertes en las calles de la ciudad.

De acuerdo con las estadísticas de la dependencia, aproximadamente uno de cada cinco accidentes de tránsito mortales registrados en Los Ángeles durante 2024 estuvo directamente relacionado con la velocidad excesiva.

Según la información difundida por el Ladot, los primeros datos de San Francisco muestran una reducción de hasta el 72% en el exceso de velocidad en algunos corredores viales donde se instalaron cámaras.

Durante los primeros 60 días de funcionamiento de cada cámara, los conductores que excedan el límite por 11 millas por hora (17,7 km/h) o más recibirán notificaciones de advertencia por correo sin multa económica Freepik

El programa también tendrá en cuenta las características de cada vecindario. La selección de los puntos de instalación se realizó mediante el análisis de datos sobre accidentes, velocidades registradas y otros indicadores de seguridad, junto con aportes de representantes comunitarios y organizaciones vinculadas con la equidad racial, las libertades civiles y la justicia económica.

Dónde estarán las nuevas cámaras de velocidad en Los Ángeles

La primera etapa contempla la instalación de dispositivos en intersecciones y avenidas donde las autoridades identificaron problemas vinculados con el exceso de velocidad y los accidentes. La distribución definitiva abarcará 125 ubicaciones, con el propósito de extender el control automatizado por los distintos distritos de la ciudad.

Entre los primeros puntos confirmados por N+ Univision Los Ángeles figuran varias intersecciones de avenidas importantes. Los conductores que circulen por estas zonas deberán prestar especial atención a los límites de velocidad, particularmente una vez que finalicen los períodos de advertencia de los equipos instalados.

Las ubicaciones mencionadas para el comienzo del programa son:

La Brea Avenue y 1st Street.

Fairfax Avenue y Clinton Street.

Melrose Avenue y Hayworth Avenue.

La Cienega Boulevard y Pico Boulevard.

Además, se instalarán cámaras en diferentes tramos de Sunset Boulevard, Olympic Boulevard, Venice Boulevard y Highland Avenue. Estas arterias forman parte de la red vial en la que se desplegará el sistema automatizado de vigilancia de velocidad.

Cuánto cuestan las multas por exceso de velocidad en California

Las sanciones económicas previstas para el programa dependerán de cuánto supere cada vehículo el límite de velocidad establecido. Una vez finalizado el período de advertencia correspondiente, las cámaras podrán detectar las infracciones y dar lugar a multas civiles que comenzarán en US$50.

El objetivo principal es reducir las muertes viales mediante el uso de sistemas automatizados que emiten multas civiles basadas en la gravedad del exceso de velocidad Foto de Denny Müller en Unsplash

De acuerdo con la información del programa difundida por N+ Univision Los Ángeles, las multas se distribuirán según la magnitud del exceso de velocidad.

Las multas previstas son de:

US$50 para quienes superen el límite entre 11 y 15 millas por hora (17,7 y 24,1 km/h).

para quienes superen el límite entre 11 y 15 millas por hora (17,7 y 24,1 km/h). US$100 para los conductores que excedan la velocidad permitida entre 16 y 25 millas por hora (25,7 y 40,2 km/h).

para los conductores que excedan la velocidad permitida entre 16 y 25 millas por hora (25,7 y 40,2 km/h). US$200 cuando el exceso alcance las 26 millas por hora (41,8 km/h) o más.

La escala también contempla una sanción de US$500 para quienes conduzcan a 100 millas por hora (160,9 km/h) o más. Esta última categoría establece una penalización considerablemente superior a las previstas para los excesos menos pronunciados.