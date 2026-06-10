La CBP cambia las reglas para cruzar en bicicleta o scooter por la frontera a partir del 15 de junio
Las autoridades aconsejaron a los viajeros que se familiaricen con los nuevos procedimientos antes de llegar a los puertos de entrada
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Desde el 15 de junio entrará en vigor una nueva norma anunciada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Para cruzar la frontera, ya no se podrán utilizar scooters, bicicletas y otros medios de transporte en el carril de vehículos en los puertos de entrada de Calexico.
Prohibidos scooters y bicicletas en el carril de vehículos: la nueva norma de la CBP en California
La agencia de seguridad fronteriza emitió un comunicado de prensa el lunes 8 de junio en el que informó de la nueva disposición y procedimiento de seguridad con respecto al uso de bicicletas, bicicletas eléctricas, scooters, tanto mecánicos como eléctricos, y otros dispositivos de transporte personal en los puertos de entrada de Calexico.
De acuerdo con la CBP, a partir del 15 de junio de 2026, los siguientes vehículos que no estén autorizados para su uso en vías públicas ya no podrán entrar a EE.UU. a través de los carriles de inspección de vehículos:
- Bicicletas
- Bicicletas eléctricas
- Scooters
- Scooters eléctricos y medios de transporte similares
Personas con scooters y bicicletas podrán usar las zonas peatonales
En el texto, la CBP remarca que, cuando la normativa entre en vigor, los viajeros que utilicen estos vehículos aún podrán ingresar a EE.UU. Para este fin, deberán hacerlo a través de las zonas de control peatonal, donde serán examinados y procesados.
Según las autoridades, el cambio se implementa para mejorar la seguridad tanto de las personas que cruzan la frontera como del personal de la CBP. Además, busca reducir el riesgo de accidentes en las zonas de procesamiento de vehículos con mucho tráfico.
Por último, los funcionarios fronterizos recomiendan a todos los viajeros que planifiquen con anticipación, prevean tiempo adicional para cruzar la frontera y se familiaricen con los nuevos procedimientos antes de llegar a los puertos de entrada de Calexico, en California.
Las leyes en EE.UU. que regulan los scooters y bicicletas eléctricas
Durante el 2025 y la primera mitad de 2026, las autoridades de distintos estados avanzaron con normativas para regular el uso de scooters y bicicletas eléctricas.
Hasta el momento no se trata de reglas federales, sino de leyes y disposiciones estatales y locales adoptadas o en discusión en varias jurisdicciones:
- La SB 3336 en Illinois actúa sobre los dispositivos capaces de superar las 28 millas por hora (45 kilómetros por hora). Estos vehículos pasarán a ser contados como ciclos impulsados por un motor, por lo que sus usuarios deberán contar con licencia de conducir, título de propiedad y seguro obligatorio.
- La A116 en Nueva York crearía un manual oficial de seguridad para operadores de scooters eléctricos, así como también un requisito de licencia específica para operarlos.
- La S4834/A6235 en Nueva Jersey, que comenzará a regir desde el 19 de julio, impondrá a quienes usen e-bikes la obligación de cumplir la edad mínima (15 años) y contar con una licencia de conducir válida o un permiso específico, además de registrar e identificar el rodado y contratar un seguro.
- La AB 1942 de California propuso regular las bicicletas eléctricas de clase 2 y 3. Obliga a los usuarios a registrarlas ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).
- Los comisionados de la ciudad de DeLand, ubicada en el centro de Florida, aprobaron en marzo una ordenanza que prohíbe el uso de bicicletas eléctricas en las aceras. Previamente, la legislación vigente ya impedía utilizar bicicletas, scooters y monopatines en las veredas del centro.
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