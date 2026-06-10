La CBP cambia las reglas para cruzar en bicicleta o scooter por la frontera a partir del 15 de junio

Desde el 15 de junio entrará en vigor una nueva norma anunciada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Para cruzar la frontera, ya no se podrán utilizar scooters, bicicletas y otros medios de transporte en el carril de vehículos en los puertos de entrada de Calexico.

Prohibidos scooters y bicicletas en el carril de vehículos: la nueva norma de la CBP en California

La agencia de seguridad fronteriza emitió un comunicado de prensa el lunes 8 de junio en el que informó de la nueva disposición y procedimiento de seguridad con respecto al uso de bicicletas, bicicletas eléctricas, scooters, tanto mecánicos como eléctricos, y otros dispositivos de transporte personal en los puertos de entrada de Calexico.

La nueva normativa de la CBP prohíbe a las personas con scooters entrar a Estados Unidos a través de los carriles de inspección de vehículos CBP

De acuerdo con la CBP, a partir del 15 de junio de 2026, los siguientes vehículos que no estén autorizados para su uso en vías públicas ya no podrán entrar a EE.UU. a través de los carriles de inspección de vehículos:

Bicicletas

Bicicletas eléctricas

Scooters

Scooters eléctricos y medios de transporte similares

Personas con scooters y bicicletas podrán usar las zonas peatonales

En el texto, la CBP remarca que, cuando la normativa entre en vigor, los viajeros que utilicen estos vehículos aún podrán ingresar a EE.UU. Para este fin, deberán hacerlo a través de las zonas de control peatonal, donde serán examinados y procesados.

Según las autoridades, el cambio se implementa para mejorar la seguridad tanto de las personas que cruzan la frontera como del personal de la CBP. Además, busca reducir el riesgo de accidentes en las zonas de procesamiento de vehículos con mucho tráfico.

Los viajeros que utilicen este dispositivo como transporte personal deberán entrar a Estados Unidos por las zonas de control peatonal Freepik

Por último, los funcionarios fronterizos recomiendan a todos los viajeros que planifiquen con anticipación, prevean tiempo adicional para cruzar la frontera y se familiaricen con los nuevos procedimientos antes de llegar a los puertos de entrada de Calexico, en California.

Las leyes en EE.UU. que regulan los scooters y bicicletas eléctricas

Durante el 2025 y la primera mitad de 2026, las autoridades de distintos estados avanzaron con normativas para regular el uso de scooters y bicicletas eléctricas.

El trabajo de la CBP para interceptar mercadería falsa

Hasta el momento no se trata de reglas federales, sino de leyes y disposiciones estatales y locales adoptadas o en discusión en varias jurisdicciones: