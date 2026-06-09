Confirmado: Trump endurece el control aduanero y los importadores que no cumplan perderán sus permisos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles 3 de junio una orden ejecutiva que endurece los controles de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). La nueva directriz exige requisitos más estrictos para los importadores de registro y establece restricciones.

La nueva orden firmada por Trump sobre el control aduanero

La Casa Blanca publicó el miércoles de la semana pasada la orden ejecutiva denominada “Fortalecimiento de la Aplicación de la Ley de Aduanas“.

Mediante esta directriz, se busca fortalecer la seguridad nacional y la economía a través de una reforma integral de la aplicación de las leyes aduaneras.

La nueva directriz de la CBP firmada por el presidente Trump endurecerá los controles de la CBP para los importadores Facebook U.S. Customs and Border Protection

Entre los puntos más importantes a tener en cuenta por los importadores figuran las siguientes modificaciones:

Nuevas exigencias para los importadores de registro (IOR): se ordena revisar la elegibilidad de los comerciantes, con el requisito de que mantengan activos domésticos tangibles o fianzas (bonds) mínimos para asegurar el cumplimiento de las leyes.

se ordena revisar la elegibilidad de los comerciantes, con el requisito de que mantengan activos domésticos tangibles o fianzas (bonds) mínimos para asegurar el cumplimiento de las leyes. Información sobre los productos : deberán proporcionar datos detallados sobre su propiedad, beneficiarios finales y volúmenes de importación previstos.

: deberán proporcionar datos detallados sobre su propiedad, beneficiarios finales y volúmenes de importación previstos. Concepto de “buen cumplimiento”: solo los que mantengan este estatus podrán operar. Aquellos involucrados en causas de fentanilo u otras sustancias ilícitas perderán este estatus y no podrán importar bienes a EE.UU.

solo los que mantengan este estatus podrán operar. Aquellos involucrados en causas de fentanilo u otras sustancias ilícitas perderán este estatus y no podrán importar bienes a EE.UU. Certificaciones de la cadena de suministro: tendrán que certificar que cumplen con las leyes vigentes. Para esto, será necesario proporcionar información detallada sobre los fabricantes y los métodos de producción de los bienes.

Nuevas reglas de la CBP: los impedimentos para los importadores extranjeros

En el caso de los importadores extranjeros, la medida actuará de la siguiente manera:

Prohibición de “entradas informales” : queda restringido que utilicen el proceso de entrada informal para artículos de bajo valor.

: queda restringido que utilicen el proceso de entrada informal para artículos de bajo valor. Restricciones en entradas formales : para las importaciones que requieren este proceso, los importadores extranjeros ya no podrán depender de una fianza continua para los requisitos de garantía, a menos que demuestren específicamente que los ingresos fiscales están protegidos y el cumplimiento está asegurado.

: para las importaciones que requieren este proceso, los importadores extranjeros para los requisitos de garantía, a menos que demuestren específicamente que los ingresos fiscales están protegidos y el cumplimiento está asegurado. Validación CTPAT obligatoria: los extranjeros deberán estar validados en la Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo (CTPAT) o, en su defecto, utilizar obligatoriamente un agente de aduanas que esté certificado.

los extranjeros deberán estar validados en la Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo (CTPAT) o, en su defecto, utilizar obligatoriamente un agente de aduanas que esté certificado. Vigilancia y proceso de evaluación: se establecerán procedimientos mejorados y recurrentes para todas las entidades extranjeras que busquen realizar actividades de importación.

El trabajo de la CBP para interceptar mercadería falsa

Según la orden, un importador extranjero es cualquier individuo que no sea ciudadano o residente permanente de EE. UU. Además, se incluye en la definición a cualquier entidad que no esté organizada bajo las leyes estadounidenses, no esté ubicada físicamente en el país, no pertenezca a ciudadanos estadounidenses o no posea una cantidad significativa de bienes raíces en el territorio.

Sanciones y agilización de incautaciones bajo la nueva orden de Trump

Con el objetivo de endurecer las consecuencias financieras y operativas, la directriz establece las siguientes sanciones:

Nuevos mínimos para multas : establece un piso mínimo para las penalizaciones de al menos el 50% del monto total evaluado. Esto busca evitar que las sanciones se reduzcan a niveles que el infractor considere simplemente como un “costo de hacer negocios”.

: establece un piso mínimo para las penalizaciones de al menos el 50% del monto total evaluado. Esto busca evitar que las sanciones se reduzcan a niveles que el infractor considere simplemente como un “costo de hacer negocios”. Cero tolerancia para reincidentes: ordena la eliminación de cualquier mitigación de sanciones para aquellos que cometan infracciones de manera repetida.

ordena la eliminación de cualquier mitigación de sanciones para aquellos que cometan infracciones de manera repetida. Sanciones máximas para agentes de aduanas: se impondrán las penalizaciones más altas permitidas a los agentes que no realicen la debida diligencia o que no cooperen con las solicitudes de información de la CBP.

La nueva medida de la CBP establece procedimientos más estrictos para la evaluación por parte de los agentes Archivo

Sobre el final, el documento determina que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) deberá publicar informes anuales de cumplimiento. Asimismo, tendrá que presentar recomendaciones para nueva legislación en un plazo de 45 días para reforzar aún más estas medidas.