La ciudad de California donde los trabajadores de hoteles cobrarán US$20,87 por hora desde julio

La ciudad de West Hollywood, en California, se prepara para un ajuste en su estructura salarial destinado específicamente al sector hotelero del estado. Desde el 1° de julio de 2026, los trabajadores de este rubro percibirán haberes mínimos de 20,87 dólares por hora.

West Hollywood eleva el salario mínimo hotelero a US$20,87 desde julio

Los empleados de hoteles en West Hollywood percibirán un salario mínimo de US$20,87 por hora. Según informó el gobierno municipal en su sitio web, esta cifra representa un aumento con respecto a los US$20,22 por hora que estuvieron vigentes durante el periodo anterior, del 1° de julio de 2025 al 30 de junio de 2026.

Los salarios mínimos para hoteleros en West Hollywood se actualizan cada 1° de julio Magnific

La nueva tarifa permanecerá activa hasta el 30 de junio de 2027, momento en el cual se realizará una nueva evaluación. Este ajuste anual responde directamente a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W, por sus siglas en inglés).

Según la definición de la autoridad local, un trabajador hotelero es “aquel cuyo lugar de trabajo principal se encuentra en uno o más hoteles ubicados dentro de los límites geográficos de la ciudad, y que trabaja directamente para un hotel o para una persona que ha contratado con un hotel para prestar servicios en el mismo”.

Esto quiere decir que los empleados que trabajan en un restaurante o en el servicio de alimentos y bebidas de un hotel, independientemente de si el espacio es alquilado, subarrendado o propiedad del hotel, están incluidos en este sector.

Por qué West Hollywood tendrá dos calendarios salariales según el sector

El calendario de incrementos para el personal hotelero difiere del esquema aplicado a otros sectores económicos de la ciudad. Mientras los trabajadores de hoteles ven ajustes cada mes de julio, el resto de los empleados municipales recibe sus actualizaciones cada 1° de enero.

En ese marco, actualmente, los empleados que no brindan servicios en hoteles perciben un salario mínimo de US$20,25 por hora, tarifa establecida a inicios de 2026. Esta divergencia en las fechas de implementación responde a las políticas locales, que buscan atender las particularidades de la industria turística y los servicios generales.

Los trabajadores no hoteleros en West Hollywood perciben un salario mínimo de US$20,25 Fotomontaje realizado con IA

Derechos laborales en West Hollywood: licencias, avisos obligatorios y exenciones

La ordenanza municipal de West Hollywood garantiza además derechos fundamentales para todos los trabajadores, independientemente de su sector de actividad. Los empleados a tiempo completo deben recibir anualmente 96 horas remuneradas y 80 horas no remuneradas para cubrir necesidades personales, vacaciones o bajas por enfermedad.

Todo empleador con personal activo al menos dos horas semanales dentro de los límites geográficos de la ciudad debe acatar estas disposiciones obligatoriamente. Además, existe la responsabilidad legal de publicar avisos visibles con la información salarial actualizada en los idiomas predominantes del personal, entre los que se incluyen el inglés, el español y el ruso.

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El incumplimiento de estas normas faculta a los trabajadores a exigir el pago de los salarios correspondientes según los estándares municipales. Cabe aclarar que ni las propinas ni las prestaciones médicas pueden utilizarse como compensación para cubrir el salario mínimo decretado.

Finalmente, la ciudad ofrece mecanismos de exención para empresas que demuestren un riesgo inminente de cierre, bancarrota o reducción drástica de su plantilla debido al cumplimiento salarial. Las dudas sobre la aplicación de estas leyes pueden canalizarse a través del correo electrónico oficial proporcionado por las autoridades del condado.