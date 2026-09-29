La ley firmada por Newsom en California que cambia los requisitos de inglés de millones de estudiantes

California modifica las reglas para los estudiantes que aprenden inglés y establece un nuevo criterio para determinar cuándo pueden ser considerados competentes en el idioma. La reforma, firmada por Gavin Newsom, cambia un sistema que durante décadas utilizó varios factores para decidir la reclasificación y establece nuevas obligaciones para las escuelas, los padres y las autoridades educativas.

California: la nueva ley cambia cómo se reclasifica a los estudiantes que aprenden inglés

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 27 de septiembre a Assembly Bill 2555, una nueva ley que modifica el proceso mediante el cual los estudiantes identificados como aprendices de inglés pueden pasar a ser considerados competentes en el idioma.

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La medida establece que, a partir del 1° de julio de 2027, el resultado de la evaluación estatal de dominio del inglés tendrá un papel central para determinar la reclasificación.

Según N+ Univision, la legislación busca establecer un procedimiento estatal más uniforme. También amplía la información que las escuelas deberán entregar a las familias y establece un sistema de seguimiento posterior a la reclasificación.

Los principales cambios de la ley son:

A partir del 1° de julio de 2027, un estudiante que alcance la puntuación establecida por la Junta Estatal de Educación en la evaluación de dominio del inglés deberá ser reclasificado como competente en inglés.

Los estudiantes identificados como aprendices de inglés aún realizarán una evaluación anual para medir su progreso.

Las escuelas deberán informar a los padres o tutores, de manera clara y comprensible, sobre la clasificación del estudiante y el proceso para alcanzar la competencia en inglés.

Cuando corresponda, esa información deberá traducirse al idioma principal de los padres o tutores.

Después de la reclasificación, las autoridades educativas deberán monitorear al estudiante durante cuatro años.

Los estudiantes con determinados programas educativos individualizados podrán acceder, desde 2028 y bajo condiciones específicas, a vías alternativas para demostrar su dominio del inglés.

A partir del año escolar 2027-28, el estado deberá publicar información sobre las tasas de reclasificación y determinados resultados de los estudiantes reclasificados, con respeto por las normas de privacidad.

Los padres de estudiantes que aprenden inglés tendrán nuevos derechos para conversar con los docentes sobre el progreso hacia la competencia en el idioma y el proceso de reclasificación.

Gavin Newsom firma una reforma de un sistema utilizado durante décadas

La legislación modifica un sistema de reclasificación que, según el texto aprobado por la Legislatura, se originó hace casi 50 años y no había experimentado cambios sustanciales desde entonces.

La norma sostiene que el nuevo esquema busca hacer que el proceso sea más estandarizado, eficiente, transparente y accesible para las familias.

El esquema busca estandarizar un sistema que se originó hace casi 50 años y que presentaba discrepancias de criterio entre los distintos distritos escolares Freepik

El texto legislativo sostiene además que el sistema anterior podía presentar diferencias entre los distritos escolares.

Entre los factores utilizados hasta ahora figuraban una evaluación objetiva del dominio del inglés, la evaluación del docente, la opinión y consulta con los padres y una comparación del desempeño del estudiante en habilidades básicas con alumnos de la misma edad cuyo idioma nativo es el inglés.

De acuerdo con la ley, esos criterios serán reemplazados por un procedimiento en el que la puntuación establecida por el estado en la evaluación de dominio del inglés será el elemento determinante para la reclasificación.

California mantendrá el seguimiento durante cuatro años después de la reclasificación

La nueva ley no establece que el proceso termine cuando un estudiante deja de ser considerado aprendiz de inglés. Por el contrario, las autoridades educativas deberán continuar con la observación de su evolución académica durante cuatro años.

Las escuelas deberán informar de manera clara y comprensible a los padres o tutores sobre la clasificación y el proceso FRIMU EUGEN - Freepik

El objetivo establecido en la legislación es verificar que el dominio del inglés no represente una barrera para el desempeño académico del estudiante, que cualquier déficit académico asociado con su participación en un programa para aprendices de inglés fuera atendido y que pueda participar de manera significativa en el programa educativo estándar junto con sus compañeros.

La Junta Estatal de Educación deberá identificar, antes del 1° de enero de 2028, mecanismos para realizar ese seguimiento durante los cuatro años posteriores a la reclasificación. También deberá determinar un instrumento adecuado para monitorear a los estudiantes que necesiten apoyo adicional.

El Departamento de Educación de California, además, deberá identificar intervenciones apropiadas para aquellos estudiantes que, después de la reclasificación, necesiten apoyo adicional relacionado con el idioma inglés.