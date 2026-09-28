Confirmado en California: Newsom firmó una ley que endurece multas y medidas a conductores alcoholizados

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete legislativo que endurece las sanciones contra los conductores que manejan bajo la influencia del alcohol o drogas (DUI, por sus siglas en inglés). Una de las normativas aprobadas es la conocida “Ley de Braun”, en honor a un adolescente que falleció tras ser atropellado por una persona ebria.

Qué se sabe de la ley firmada por Newsom que endurece medidas contra conductores alcoholizados

Newsom confirmó la noticia en un comunicado de prensa. Allí explicó que las leyes buscan prevenir futuros incidentes de conducción bajo los efectos del alcohol.

El paquete de medidas prevé prevenir futuros incidentes de conducción bajo los efectos del alcohol en California Freepik

“Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es imperdonable, sobre todo cuando resulta en la pérdida de una vida. Hoy creamos leyes más estrictas para exigir mayor responsabilidad a quienes las infringen”, dijo el gobernador del Estado Dorado.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras más vidas se pierden y más familias quedan marcadas para siempre por quienes deciden conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas”, agregó.

Entre las normativas firmadas se encuentra el Proyecto de Ley del Senado 907, presentado por el senador Bob Archuleta, denominado “Ley de Braun” en honor a Braun Levi, un estudiante de 18 años de la preparatoria Loyola que fue atropellado por un sospechoso conductor ebrio.

La ley dispone que los conductores cuyos cargos por DUI sean reducidos a una infracción menor deberán ser notificados de que conducir bajo los efectos de sustancias representa un peligro para la vida.

Al quedar registrada dicha advertencia, si la persona vuelve a conducir alcoholizada en el futuro y causa una muerte, las autoridades quedan facultadas para procesarla por delitos mucho más graves, incluyendo cargos de homicidio.

El paquete de leyes contra los conductores ebrios en California

El gobernador también firmó otras tres nuevas normativas que endurecen los castigos para los conductores alcoholizados. Según el comunicado de prensa, estos son:

Assembly Bill 1546 (asambleísta Nick Schultz): fortalece las sanciones penales dirigidas de forma específica a los conductores reincidentes por DUI.

fortalece las sanciones penales dirigidas de forma específica a los conductores reincidentes por DUI. Assembly Bill 1685 (asambleísta Tom Lackey): regula la asignación de puntos en el historial del privilegio de conducir.

regula la asignación de puntos en el historial del privilegio de conducir. Assembly Bill 1687 (asambleísta Tom Lackey): ajusta los procedimientos y causas de revocación de licencias de conducir.

La AB 1546 fortalece las sanciones penales dirigidas de forma específica a los conductores reincidentes por DUI Imagen Ilustrativa generada con IA

“La firma de Newsom en la Ley AB 1546 refuerza las sanciones para los reincidentes por conducir bajo los efectos del alcohol y representa un paso adelante positivo en nuestro esfuerzo por mejorar la seguridad pública en todas nuestras comunidades”, señaló el congresista Schultz.

En conjunto, el paquete de leyes prevé endurecer las penas penales para los reincidentes por conducir bajo los efectos del alcohol, imponer períodos más largos de revocación de licencia y aumentar de dos a tres puntos de infracción por condenas de homicidio vehicular mientras se está en estado de ebriedad.

Casos de accidentes por conductores alcoholizados en California

Según el último estudio realizado por la Oficina de Seguridad Vial de California (OTS, por sus siglas en inglés), en 2023 murieron 1355 personas en accidentes de tránsito relacionados con el en California.

Pese a que esta cifra representó una disminución del 4.5% en comparación con 2022, equivale a un incremento cercano al 55% con respecto al año 2014.