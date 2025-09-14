La tienda favorita de los “Swifties” en L.A.: tiene 120 años, una historia de fantasmas y botellas que se mueven solas

Un bar con más de 120 años de historia fue escenario de uno de los videos musicales de la artista Taylor Swift, por lo que muchos de sus fanáticos acuden a visitarlo. El lugar está en el centro de Los Ángeles, California, y es reconocido por su característico letrero neón.

Este es el bar favorito de los “Swifties” en Los Ángeles

Conocido por ser el último bar de Los Ángeles donde se puede comprar cerveza y botellas de licor para llevar, el Golden Gopher se ubica en un tramo concurrido de la 8th Street, en el centro de la ciudad, y fue escenario de una parte del video de Delicate, de Taylor Swift.

Las letras neón de la entrada del bar aparecen en el minuto 3:38, cuando Taylor Swift llega al bar, entra y se encuentra con otros clientes, donde se siente vista tras ser invisible en los primeros minutos del videoclip.

La aparición de este establecimiento en el video musical de la reconocida artista pop estadounidense hizo que muchos de los “Swifties” lo visiten, pese a tener una historia paranormal oculta, según SF Gate.

Taylor Swift entra al Golden Gopher al final del video de Delicate (YouTube/Taylor Swift)

La historia de fantasmas y botellas que se mueven solas

Además de los fanáticos de Swift, los amantes de lo paranormal también visitan este bar de Los Ángeles debido a su relación con la historia de un asesinato registrado en el Hotel Bristol, justo al lado del Golden Gopher.

Nancy Sanders, gerente general del bar, reveló a SF Gate que el personal suele bromear con la existencia de sucesos paranormales, especialmente porque en ocasiones las botellas parecen moverse y aparecen con las etiquetas al revés.

Sanders también habló de la historia del Golden Gopher y su supuesta relación con Teddy Roosevelt, ya que se cree que el político fue dueño o tuvo una participación en el negocio, aunque esto es difícil de comprobar, según los historiadores.

El Golden Gopher es uno de los bares tienda más antiguos de Los Ángeles, California (goldengopherla.com)

Actualmente, Cedd Moses es el propietario del bar, que es codiciado por también funcionar como tienda con una licencia Tipo 21, que permite la venta de cerveza, vino y licores para consumir fuera de su local.

Cuánto cuesta y cómo llegar al Golden Gopher

La tienda y bar se ubican en la 417 W 8th St. de Los Ángeles, California. Abre todos los días a partir de las 15:00 hs y hasta las 2:00 hs y su “happy hour” es de 15:00 hs a 20:00 hs, según su sitio web.

El lugar se nombra como “el bar más antiguo” de esta ciudad californiana, debido a que habría sido inaugurado en 1905, atravesó la era de la prohibición de 1920 a 1933 y resurgió tras el fin de la Ley Seca. Actualmente ofrecen un ambiente histórico, pero una coctelería moderna.

El bar Golden Gopher está en el centro de Los Ángeles en la 8th St. (goldengopherla.com)

Los precios de los tragos y a comida del Golden Gopher se pueden consultar en su menú. Durante la “hora feliz” existen bebidas desde los US$5 hasta los US$9. Las cervezas cuestan entre US$8 y US$9 y los “shots” de diferentes bebidas están en US$7.

La coctelería es amplia y en promedio tiene un precio de US$13, aunque también se ofrecen bebidas sin alcohol que cuestan entre US$8 y US$9. El bar también destaca que tiene un calendario de eventos y que posee mesas de billar para los visitantes, así como una guía de recomendaciones con sus lugares favoritos de Los Ángeles.