Lanzamiento del nuevo iPhone 18: hora de EE.UU. y California para ver en vivo el Apple Event 2026

Apple realiza este miércoles 9 de septiembre su evento especial en Apple Park, en Cupertino, California. La presentación estará centrada en las novedades de hardware de la compañía, en donde se espera el lanzamiento del iPhone 18, y podrá seguirse en vivo a través de sus canales oficiales.

Llega el iPhone 18: a qué hora es el Apple Event 2026

La empresa confirmó que la presentación comienza a las 10 hs de California desde el Steve Jobs Theater, bajo el lema “Surprise and shine”. Estos son los horarios para conectarse a la transmisión en los distintos husos de Estados Unidos:

Hora del Pacífico: 10 hs

10 hs Hora de la Montaña: 11 hs

11 hs Hora Central : 12 hs

: 12 hs Hora del Este: 13 hs

Al igual que el año pasado, el 9 de septiembre Apple presentará su evento anual Captura de pantalla apple.com

Cómo ver en vivo el Apple Event

La transmisión es gratuita y estará disponible tanto en la página oficial de Apple como a través de la aplicación Apple TV y mediante su canal de YouTube para los usuarios que ingresen en la plataforma de videos.

La empresa confirmó que las tres alternativas estarán disponibles para seguir la presentación.

Qué se espera del iPhone 18 Pro y el modelo plegable en el Apple Event

Entre los productos que se esperan aparecen los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además del primer iPhone plegable de Apple. Reuters informó que la compañía prepara una renovación de su línea premium y que el modelo plegable sería uno de los principales anuncios.

El teléfono plegable tendría un formato similar al de un libro y representaría uno de los mayores cambios de diseño del iPhone en varios años, según la agencia. También señaló que su precio podría superar los 2500 dólares, aunque Apple deberá confirmar las características y el valor durante el evento.

Una demo del nuevo asistente Siri AI para el iPhone

El encuentro también será el primero de gran magnitud para John Ternus como CEO de Apple. El ejecutivo asumió el cargo el 1° de septiembre de 2026, en reemplazo de Tim Cook.

Qué características tendría el iPhone 18 Pro y Pro Max

Las filtraciones apuntan a una pantalla de 6,3 pulgadas para el iPhone 18 Pro y de 6,9 pulgadas para el iPhone 18 Pro Max. Los dos modelos conservarían una frecuencia de actualización de 120 Hz, según Applesfera.

Los posibles colores y el aspecto del iPhone 18 Pro Max, según los rumores más recientes

Entre los cambios de diseño que circulan aparece una Dynamic Island más pequeña, junto con modificaciones en el módulo de cámaras y una parte posterior de aspecto más uniforme. También se mencionan posibles versiones en cereza oscuro, azul claro, negro y plateado, aunque esos colores todavía no fueron confirmados por Apple.

En materia de rendimiento, los modelos Pro podrían incorporar el chip A20 Pro, desarrollado con un proceso de fabricación de 2 nanómetros, además de 12 GB de RAM.

La cámara principal también podría recibir una modificación relevante con la incorporación de apertura variable, una tecnología que permitiría controlar la cantidad de luz que ingresa al sensor.

El iPhone 18 estándar llegaría en 2027

El iPhone 18 estándar tendría un calendario diferente al de los modelos Pro. Los reportes especializados ubican su presentación en la primavera de 2027, junto con un posible iPhone 18e.

Reuters señala que los modelos de menor precio quedarían para esa etapa. MacRumors coincide en ese calendario y sitúa al iPhone 18 y al iPhone 18e en la primavera boreal de 2027.