Lo anunció Gavin Newsom: la carretera panorámica que California convertirá en parque estatal

El gobernador de California, Gavin Newsom, aprovechó el Día de la Tierra para anunciar desde Sacramento un plan que busca expandir el sistema de Parques Estatales, con el objetivo de que sea el más grande y diverso de EE.UU. Bajo la iniciativa denominada “State Parks Forward”, se prevé sumar tres nuevos espacios verdes en la región del Valle Central.

El proyecto de Gavin Newsom para construir nuevos parques estatales en California

Según las declaraciones compartidas por la oficina del gobernador, esta iniciativa representa la mayor expansión del sistema en décadas y se presenta como un contraste directo frente a las políticas ambientales de la administración federal. De terminarse, el total de parques estatales en California subirá a 283.

En el Día de la Tierra Gavin Newsom y Jennifer Siebel Newsom anunciaron la construcción de tres nuevos Parques Estatales en California / oficina del gobernador

Desde Sacramento, el gobernador Newsom enfatizó que, mientras la administración Donald Trump cuestiona la protección de los parques nacionales, su administración “duplicará la apuesta” para preservar toda la belleza natural del Estado Dorado, con el fin de que la disfruten también las futuras generaciones.

Tres nuevos parques estatales en el Valle Central de California

El anuncio en este Día de la Tierra puso el foco en el Valle Central, una zona que históricamente ha contado con menos opciones de recreación al aire libre en comparación con la costa californiana.

Los nuevos parques abarcarán aproximadamente 330 millas (más de 530 km) de extensión de un extremo a otro y ofrecerán características históricas y naturales.

Los parques estatales que construirá Newsom en California

En total, serán tres nuevos Parques Estatales, cada uno con características diferentes:

Las características que tendrán los nuevos Parques Estatales de California que impulsa Gavin Newsom / oficina del gobernador

Feather River Park: situado en casi 2000 acres (809 hectáreas) a lo largo del río Feather, se convertirá en el primer parque estatal en el condado de Yuba. Según el informe del gobernador, este no solo ofrecerá acceso recreativo con rampas para botes y playas fluviales, sino que también funcionará como una zona de llanura diseñada para gestionar el agua y restaurar hábitats naturales.

situado en casi 2000 acres (809 hectáreas) a lo largo del río Feather, Según el informe del gobernador, este no solo ofrecerá acceso recreativo con rampas para botes y playas fluviales, sino que también funcionará como una zona de llanura diseñada para gestionar el agua y restaurar hábitats naturales. San Joaquin River Parkway: este nuevo parque de 874 acres (353 hectáreas) consolidará diversas propiedades públicas en un corredor vital cerca de la ciudad de Fresno. La integración de estos terrenos permitirá ampliar las oportunidades de senderismo y acceso al río San Joaquín, complementando el área de recreación de Millerton Lake.

este nuevo parque de 874 acres (353 hectáreas) La integración de estos terrenos permitirá ampliar las oportunidades de senderismo y acceso al río San Joaquín, complementando el área de recreación de Millerton Lake. Dust Bowl Camp: tendrá aproximadamente dos acres (poco menos de una hectárea) y preservará el campamento laboral migratorio Sunset, que sirvió de refugio para los trabajadores agrícolas que huyeron de la sequía durante la Gran Depresión. Este contará con los únicos edificios originales de la década de 1930 que quedan en California.

El proyecto de Newsom también incluye la expansión de carreteras panorámicas

Más allá de los nuevos parques, la iniciativa contempla la ampliación de espacios ya existentes en zonas de alto valor ecológico.

Uno de los puntos más destacados es la expansión del Pigeon Point Light Station State Historic Park, ubicado en la costa del condado de San Mateo, a lo largo de la carretera Highway 1.

Los planes para una expansión del Pigeon Point Light Station State Historic Park de San Mateo / oficina del gobernador de California

Gracias a una donación de la organización Peninsula Open Space Trust (POST), el parque triplicará su tamaño actual al integrar los acantilados de Cloverdale Bluffs. Esta adquisición no solo permitirá mejorar las vistas del faro de 115 pies (35 metros, el más alto de la Costa Oeste), sino que permitirá extender el California Coastal Trail.