Aire fresco en NYC: el plan de US$50 millones de Mamdani para rescatar estos 10 parques olvidados

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, anunció una inversión de US$50 millones para la reconstrucción de diez parques ubicados entre los cinco distritos de la Gran Manzana. El proyecto forma parte de la Iniciativa de Parques Comunitarios (CPI, por sus siglas en inglés), que prevé mejorar los espacios verdes en lugares marginados.

En qué consiste la iniciativa de Zohran Mamdani

La noticia fue confirmada por el alcalde y la comisionada de parques de la Ciudad de Nueva York, Tricia Shimamura, a principios de marzo.

Allí, informaron que más de 100 mil neoyorquinos podrán disfrutar de nuevos “espacios verdes y seguros” a partir del año fiscal 2027.

A través de la Iniciativa de Parques Comunitarios se reconstruyen los parques mediante un proceso de diseño impulsado por la comunidad Cedar Attanasio - AP

“Para muchos neoyorquinos, el parque es su patio trasero. Un lugar donde pueden jugar un partido de baloncesto, hacer un picnic en el césped o jugar a la pelota con sus hijos. Estos neoyorquinos saben distinguir entre un parque en ruinas y un parque en el que el gobierno municipal ha invertido”, dijo el alcalde en un comunicado.

Luego agregó: “Por eso, hoy nos enorgullece anunciar inversiones de capital de US$50 millones en diez parques de la ciudad”.

A través de la CPI, los parques se reconstruyen mediante un proceso de diseño donde la comunidad tiene una participación activa.

Al contar con este aporte, se mejoran las áreas verdes, se agregan nuevos equipos de juego y se construyen nuevas zonas creativas para todas las edades.

Cuáles son los parques que serán mejorados en NYC

Los diez parques que forman parte del proyecto de la CPI se encuentran entre los cinco distritos de la Gran Manzana. Estos están distribuidos de la siguiente manera:

El Bronx : Mott Playground (Concourse), Fountain of Youth Playground (Mott Haven / Longwood) y Morris Mesa Playground (Mount Hope).

: Mott Playground (Concourse), Fountain of Youth Playground (Mott Haven / Longwood) y Morris Mesa Playground (Mount Hope). Brooklyn : Van Dyke Playground (Brownsville), Roebling Playground (South Williamsburg) y Elizabeth Stroud Playground (Bedford–Stuyvesant).

: Van Dyke Playground (Brownsville), Roebling Playground (South Williamsburg) y Elizabeth Stroud Playground (Bedford–Stuyvesant). Manhattan : Vladeck Park (Lower East Side) y St. Nicholas Park 133rd St. Playground (Harlem).

: Vladeck Park (Lower East Side) y St. Nicholas Park 133rd St. Playground (Harlem). Queens : Corona Health Sanctuary (Corona).

: Corona Health Sanctuary (Corona). Staten Island: Kaltenmeier Playground (Rosebank / Shore Acres).

Una de las inversiones más recientes de la Iniciativa de Parques Comunitarios fue la renovación del parque infantil Jennie Jerome en el Bronx.

Esta fue finalizada el año pasado e incluyó juegos inclusivos para niños, una ducha con rociador, mesas de picnic y nuevos árboles para mitigar el calor.

Otras inversiones anunciadas por Mamdani para la Gran Manzana

La reconstrucción de parques en la ciudad no es la única medida implementada por el alcalde.

A mediados de febrero, anunció la formación del nuevo Distrito de Mejora Comercial (BID) de Coney Island para fortalecer la actividad económica en la zona costera.

A través de una inversión de US$1 millón, el BID ofrecerá servicios complementarios para fortalecer a los pequeños negocios, como marketing y eventos distritales, más apoyo empresarial y asistencia técnica.

“Al fortalecer el saneamiento, el espacio público y el apoyo a las empresas a lo largo de las avenidas Mermaid y Surf, estamos construyendo un Coney Island donde el comercio local prospera”, dijo el alcalde en una conferencia de prensa.