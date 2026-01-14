Buenas noticias en Los Ángeles: arranca el registro para obtener tickets de los próximos Juegos Olímpicos

Con la mirada puesta en el horizonte deportivo de 2028, Los Ángeles comenzó oficialmente la fase de planificación técnica y logística para albergar los próximos Juegos Olímpicos. Como parte de los preparativos iniciales, el comité organizador habilitó los primeros mecanismos de registro para la compra de boletos, un proceso para gestionar la alta demanda global y garantizar un acceso equitativo a las sedes emblemáticas del sur de California.

Inicia el registro para la compra de boletos de los Juegos Olímpicos 2028

El calendario oficial para la obtención de entradas de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles (LA28) inicia formalmente el 14 de enero de 2026 con la apertura del registro para el sorteo de acceso, detalló la página oficial del evento.

En enero comienza el registro para la adquisición de boletos de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028 (AP Photo/Damian Dovarganes, Archivo) Damian Dovarganes - AP

Según el cronograma, la comercialización de los boletos para los Juegos Olímpicos se llevará a cabo durante el transcurso de 2026, mientras que las entradas para los Juegos Paralímpicos estarán disponibles a partir de 2027.

El procedimiento de compra se divide en tres fases fundamentales:

Inscripción: los interesados deberán registrarse en el sorteo oficial a partir de la fecha de apertura que es el 14 de enero de 2026.

los interesados deberán registrarse en el sorteo oficial a partir de la fecha de apertura que es el Notificación: el comité organizador informará vía correo electrónico a los usuarios seleccionados sobre la asignación de un turno específico para la compra.

el comité organizador informará a los usuarios seleccionados sobre la para la compra. Adquisición: la selección y pago de las entradas se realizará estrictamente durante la franja horaria que se asignó a cada solicitante.

Beneficios para los residentes de los estados anfitriones

Cualquier persona puede registrarse para la compra de entradas, aunque el comité organizador estableció un beneficio de acceso prioritario para los residentes de las áreas anfitrionas en California y Oklahoma, según AP News.

Para la edición 2028 se dispondrán 14 millones de entradas (AP Photo/David Goldman, Archivo) David Goldman - AP

Quienes residan en Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino o Ventura, así como en Oklahoma, Canadian o Cleveland, donde se realizarán las competencias de canoa slalom y sóftbol, podrán optar por plazas reservadas para locales. Para validar este beneficio, el código postal del comprador deberá coincidir con la dirección de facturación de su tarjeta de crédito.

El calendario de venta anticipada para estos sectores se regirá bajo las siguientes condiciones:

Fecha límite de registro: los residentes deben inscribirse en el sorteo antes del 18 de marzo .

los residentes deben inscribirse en el sorteo antes del . Periodo de compra exclusiva: quienes resulten seleccionados podrán adquirir sus entradas entre el 2 y el 6 de abril de este año.

quienes resulten seleccionados podrán adquirir sus entradas entre el de este año. Segunda oportunidad: aquellos que no logren obtener un turno en esta fase preferencial se integrarán automáticamente en el sorteo general junto al resto de los solicitantes globales.

El récord que buscarán romper en 2028 para superar a París 2024

El comité organizador de LA28 proyectó una logística de boletería sin precedentes al anunciar la puesta a disposición de 14 millones de entradas para el conjunto de las citas Olímpica y Paralímpica.

Algunas disciplinas de los LA28 comenzarán antes de la Ceremonia de Apertura (Archivo) ANGELA WEISS - AFP

Esta cifra no solo representa una ambiciosa meta de asistencia, sino que también busca establecer un récord histórico en la industria del deporte, al superar la marca previa de 12 millones de unidades comercializadas durante los Juegos de París, consignó AP News.

En cuanto a la estructura tarifaria, la organización enfatizó su compromiso con la accesibilidad económica para el público general. En sintonía con la identidad visual y el nombre del evento, se confirmó que el precio de salida para las entradas individuales de ambas competiciones será de US$28, según Los Angeles Times.

Este costo inicial permitirá que una base más amplia de espectadores pueda participar en la experiencia olímpica, aunque el valor final de los boletos variará significativamente según la disciplina deportiva, la importancia de la sesión y la ubicación dentro de los recintos.

Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos en Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles albergará los Juegos Olímpicos por tercera ocasión. El cronograma oficial establece que la ceremonia de inauguración se llevará a cabo el 14 de julio de 2028, para dar inicio a dos semanas de intensa actividad deportiva que concluirán el 30 de julio, consignó Telemundo.

Desde la organización, comentaron que deportes como hockey sobre césped, baloncesto, rugby a siete, waterpolo, balonmano y críquet podrían comenzar sus competencias el 12 de julio de 2028, dos días antes de la Ceremonia de Apertura.

Finalmente, la atención se centrará en los Juegos Paralímpicos, los cuales comenzarán el 15 de agosto y se extenderán hasta su clausura el 27 de agosto.