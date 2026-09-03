“Made in California”: para qué sirve la nueva etiqueta que Gavin Newsom impulsa entre los emprendedores

Los fabricantes de California tienen desde fines de agosto una nueva herramienta para diferenciar sus productos y ampliar su exposición comercial. El programa “Made in California”, lanzado por Gavin Newsom, permite que empresas grandes y pequeñas utilicen una etiqueta para identificar artículos elaborados sustancialmente en el estado. El programa también incorpora recursos para que los emprendedores ganen visibilidad, busquen contratos, atraigan inversiones y accedan a nuevos mercados.

Made in California: qué fabricantes pueden usar la etiqueta y cuál es el requisito del 51%

Para obtener la autorización, no basta con que la empresa opere en el estado. El producto debe ser considerado “ sustancialmente hecho en California” , lo que significa que al menos el 51% de su valor mayorista debe ser agregado dentro del estado mediante tareas de fabricación, ensamblaje, producción o elaboración.

, lo que significa que al menos el 51% de su valor mayorista debe ser agregado dentro del estado mediante tareas de fabricación, ensamblaje, producción o elaboración. Para calcular ese porcentaje se consideran los costos de mano de obra directa, materias primas y componentes y determinados gastos generales; no se incluyen investigación y desarrollo, embalaje ni marketing.

La publicación de la oficina de prensa de Newsom sobre la iniciativa "Made in California" X @GovPressOffice

Según informó la Oficina del Gobernador de California, Newsom lanzó el programa el 28 de agosto de 2026. La iniciativa permite que fabricantes grandes y pequeños soliciten el uso del sello en productos elaborados sustancialmente dentro del estado.

La identificación puede aparecer en artículos de sectores muy distintos. La administración estatal mencionó ejemplos que van desde tablas de surf y salsa hasta cerveza y productos biotecnológicos. Para el consumidor, el logo permite reconocer una mercadería hecha por trabajadores de California y bajo los estándares del estado.

El programa también ofrece recursos adicionales a las empresas participantes. El objetivo oficial consiste en mejorar su visibilidad frente a consumidores, compradores, minoristas, inversores, socios de desarrollo económico y contratistas estatales o federales.

La cuenta oficial de la oficina de prensa de Newsom en X difundió el lanzamiento y remarcó el alcance.

Made in California: qué beneficios ofrece el sello a fabricantes y pequeñas empresas

La administración Newsom presentó el sello como una forma de aprovechar la reputación de California en materia de calidad, innovación y sostenibilidad.

El programa abarca desde fabricantes históricos y empresas familiares hasta firmas de alto crecimiento y compañías de manufactura avanzada.

Los productores participantes podrán buscar clientes, contratos, capital, mercados de exportación y mayor espacio en comercios (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP) Christopher Katsarov - The Canadian Press

La gestión quedó a cargo de la Oficina de Negocios y Desarrollo Económico del Gobernador (GO-Biz, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Defensa de la Pequeña Empresa de California (CalOSBA, por sus siglas en inglés). Ambas entidades administran la convocatoria para los productores interesados.

La iniciativa presta especial atención a las firmas pequeñas y medianas. Según la fuente oficial, los pequeños fabricantes representan alrededor del 89% de las empresas manufactureras del estado. Ese grupo suele disponer de menos infraestructura de marketing que las compañías de mayor tamaño.

Made in California: cómo solicitar el sello y hasta cuándo no se pagan tarifas

Las solicitudes ya están abiertas para fabricantes elegibles con operaciones en California. Los interesados pueden consultar los requisitos, presentar su solicitud y acceder a información adicional a través del sitio oficial del programa.

La administración estatal también anunció una promoción por tiempo limitado. Durante ese período, los solicitantes elegibles pueden ingresar al programa sin pagar las tarifas correspondientes.

El lanzamiento se enmarca en una economía con fuerte presencia industrial. Los fabricantes de California generaron US$385 mil millones de producción económica anual durante 2025, un valor equivalente al 9% del producto interno bruto estatal. En 2024, además, exportaron bienes por US$159 mil millones.

El sector reúne a 1,24 millones de trabajadores manufactureros. De acuerdo con los datos oficiales, sus salarios superan en más de US$25.000 el promedio del empleo no agrícola. La administración también estimó que cada puesto de manufactura sostiene otros tres empleos en comunidades cercanas.

Desde 2021, California destinó más de US$215 millones a 675 contratos con empleadores para capacitar a más de 194 mil trabajadores del sector.

Esa política se suma a otras medidas dirigidas a los pequeños negocios en California y a la expansión de empresas dentro del estado.

Cuántas pymes hay en California y cuánto aportan a la economía

La Oficina del Gobernador señaló que California reúne más pequeñas empresas que Texas o Florida. El estado cuenta con más de 4,3 millones de pequeños negocios, que emplean a 7,6 millones de personas.

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La economía estatal alcanzó un producto interno bruto de US$4,25 billones en 2025. Durante el primer trimestre de 2026, la producción llegó a un ritmo anualizado de US$4,4 billones. En ese mismo período, el crecimiento económico alcanzó una tasa anualizada del 3,7%.

La administración Newsom ubicó a la manufactura entre los sectores centrales de ese desempeño. También destacó la creación de empresas, el capital de riesgo, la tecnología, la agricultura y el desarrollo de industrias de alta tecnología dentro del estado.