Buenas noticias en California: la propuesta para que nuevos negocios paguen un 50% menos de impuestos desde 2027

La administración de Gavin Newsom propuso reducir a la mitad el impuesto anual que pagan en su primer año determinadas nuevas empresas en California. La medida rebajaría de US$800 a US$400 el importe para determinadas empresas creadas entre 2027 y 2029. Cerca de 250 mil nuevos emprendimientos podrían acceder cada año a este beneficio.

Qué propone el presupuesto de California para nuevas LLC, LP y LLP desde 2027

La medida forma parte de la revisión presupuestaria estatal conocida como “May Revise”, presentada el 14 de mayo por la oficina del gobernador Gavin Newsom para el ciclo fiscal 2026-2027. Según explicó la administración estatal, dentro de ese paquete fiscal el gobierno incluyó una reducción del 50% en impuestos y tarifas aplicadas a nuevos pequeños negocios.

El beneficio alcanzaría a empresas creadas entre 2027 y 2029 y podría beneficiar cada año a unos 250 mil emprendimientos Magnific

La oficina del gobernador señaló que el beneficio alcanzará a cientos de miles de empresas emergentes mediante una baja del impuesto anual para compañías de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés), sociedades limitadas (LP) y sociedades de responsabilidad limitada (LLP). El alivio tributario se aplicará únicamente durante el primer año de funcionamiento de cada firma.

Emprendedores en California explican cómo impactaría la rebaja del impuesto anual

De acuerdo con KCRA 3, California exige actualmente un pago anual de US$800 para estas estructuras comerciales, un monto que se presenta como más alto que el de otros estados de EE.UU.

Elizabeth Dils, propietaria de Culinary Chemistry, señaló al medio que “US$800 no es poca cosa cuando recién estás empezando”. También sostuvo que ese cargo representa un gasto permanente para quienes buscan operar en el Estado Dorado.

En un informe emitido por Univision Sacramento, un comerciante llamado Antonio contó que inició su heladería luego de quedarse sin trabajo. Explicó que decidió convertir una receta familiar en su fuente de ingresos con apoyo de sus familiares. Sobre la reducción tributaria, sostuvo que la medida “sería fantástica” si se aprueba.

Antonio señaló además que en su caso conseguir apoyo financiero fue difícil, especialmente por la falta de respaldo económico y de historial comercial. Aun así, explicó que su heladería ya logró reunir más capital y prepara la apertura de un nuevo local. Consultado sobre la próxima meta de su proyecto, afirmó que busca “seguir adelante”.

El economista Carlos Guaman sostuvo que los empresarios latinos deberían aprovechar este tipo de oportunidades para formalizar sus actividades y expandirse. Sin embargo, advirtió que también resulta necesario contar con “un buen negocio, una buena idea, presupuesto y buscar los buenos clientes”.

Cuándo podría aprobarse la reducción de impuestos para nuevos negocios en California

La propuesta todavía necesita aval legislativo antes de convertirse en ley. Según informó KCRA 3, la Legislatura de California tendrá tiempo hasta el 15 de junio para aprobar un presupuesto equilibrado correspondiente al próximo ciclo fiscal, que comenzará el 1 de julio. Una vez superada esa etapa, el texto deberá recibir la firma del gobernador para entrar en vigor.

El alivio tributario incluiría a compañías de responsabilidad limitada (LLC), sociedades limitadas (LP) y sociedades de responsabilidad limitada (LLP) Magnific

Además del alivio tributario para nuevos emprendimientos, la revisión presupuestaria “May Revise” incluye partidas destinadas a distintas áreas estatales. Entre las inversiones anunciadas aparecen:

US$300 millones para mantener la asequibilidad del sistema de salud.

millones para mantener la asequibilidad del sistema de salud. US$5000 millones orientados a prioridades escolares y formación docente.

millones orientados a prioridades escolares y formación docente. US$2400 millones para educación especial.

millones para educación especial. US$100 millones destinados a la reconstrucción de viviendas afectadas por incendios forestales.

Sobre el paquete fiscal, Newsom afirmó que California demuestra que “la disciplina fiscal y los valores progresistas van de la mano” y sostuvo que el objetivo consiste en equilibrar las cuentas públicas “mientras protege la salud, la educación y los servicios esenciales para los californianos”.