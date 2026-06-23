Médicos formados en México podrían tener una nueva vía para trabajar en California: qué propone la ley AB 2386

California analiza una reforma para ampliar el acceso a licencias médicas a profesionales que estudiaron fuera de Estados Unidos, con un capítulo específico para médicos formados en México. La propuesta AB 2386 ya fue aprobada por la Asamblea y el 22 de junio pasó a revisión del Comité de Apropiaciones del Senado.

Qué propone AB 2386 de California para médicos mexicanos

La AB 2386 plantea dos caminos para ampliar el acceso al ejercicio médico en California.

Por un lado, crea una vía general para profesionales formados fuera de EE.UU. , dentro del California Physician Expansion Act.

, dentro del California Physician Expansion Act. Por otro, incorpora una regla específica para quienes participaron en el Licensed Physicians from Mexico Program o en el anterior programa piloto para médicos y dentistas de México.

La novedad para los participantes mexicanos es el acceso posterior a una licencia plena Fotomontaje realizado con IA

En el régimen general, el proyecto prevé una autorización provisional. Ese permiso tendría una duración de tres años y podría renovarse una sola vez por hasta tres años más, siempre que el solicitante cumpla los requisitos establecidos y trabaje con una entidad patrocinadora y bajo supervisión médica en California.

Para los formados en México, el punto de partida es distinto. La norma vigente ya permite al Medical Board of California emitir una cantidad limitada de licencias por tres años, no renovables, dentro del programa mexicano.

La novedad de la AB 2386 es que esos participantes podrían acceder luego a una licencia plena y sin restricciones. En concreto, quienes completen dos términos de tres años en buen estado podrán solicitar esa habilitación definitiva, siempre que hagan el trámite no antes de los nueve meses previos al vencimiento de su permiso vigente.

Para acceder a esa autorización, el solicitante deberá:

Tener evaluaciones positivas durante cada año de licencia.

durante cada año de licencia. Contar con una oferta de empleo continuo en una instalación o práctica médica de California.

continuo en una instalación o práctica médica de California. Certificar que ejercerá solo en una de las áreas permitidas por el proyecto.

por el proyecto. Haber completado los requisitos de educación médica continua exigidos para médicos y cirujanos con licencia plena en California.

exigidos para médicos y cirujanos con licencia plena en California. No haber cometido actos o delitos que puedan impedir la emisión de una licencia médica.

que puedan impedir la emisión de una licencia médica. No registrar quejas abiertas ante el Medical Board of California.

ante el Medical Board of California. No tener antecedentes de acciones de cumplimiento, citaciones, multas ni sanciones disciplinarias contra su licencia.

de acciones de cumplimiento, citaciones, multas ni sanciones disciplinarias contra su licencia. Mantener su permiso vigente y sin sanciones al momento de presentar la solicitud.

y sin sanciones al momento de presentar la solicitud. Pagar las tarifas correspondientes.

La propuesta también delimita las áreas de ejercicio para los médicos mexicanos. El profesional deberá certificar que trabajará en medicina familiar, medicina interna, pediatría, obstetricia y ginecología, o psiquiatría, de acuerdo con su licencia en México y su historial de práctica en California.

Las entidades patrocinadoras y los médicos mexicanos en California

El titular de una licencia provisional solo podrá trabajar dentro de una entidad patrocinadora definida por el proyecto. El texto menciona centros de salud calificados a nivel federal, clínicas de atención primaria, clínicas de hospitales públicos o sistemas de salud ubicados en áreas con escasez de profesionales o zonas médicamente desatendidas.

La entidad empleadora deberá asegurar supervisión adecuada, mantener un proceso de revisión por pares y asumir responsabilidad por los servicios prestados. Si el profesional deja ese empleo, el permiso pierde validez, salvo que la junta apruebe un traslado a otro patrocinador.

La práctica deberá realizarse bajo control de un médico y cirujano con licencia en California y en buen estado. Ese supervisor deberá controlar las actividades y aceptar responsabilidad por los servicios prestados.

Antes del inicio de la práctica, ambas partes deberán firmar un acuerdo escrito. Ese documento definirá qué servicios médicos podrá prestar el titular de la licencia provisional.

Un supervisor no podrá tener a cargo a más de cuatro profesionales con este tipo de permiso al mismo tiempo.

Qué falta para que la AB 2386 de California se apruebe

La AB 2386 ya fue aprobada en la Asamblea. El 26 de mayo fue votado en el pleno por 54 votos a favor, nueve en contra y 17 sin registrar voto. Luego avanzó en el Senado. El 22 de junio, el Comité de Negocios, Profesiones y Desarrollo Económico lo aprobó por siete votos a favor, dos en contra y dos sin registrar voto.

El solicitante deberá demostrar evaluaciones positivas y empleo continuo en California Fotomontaje realizado con IA

La moción indicó que debía avanzar, pero primero ser reenviado al Comité de Apropiaciones. Esa instancia aparece como el siguiente paso del trámite.

Si supera esa barrera, todavía deberá pasar por el pleno del Senado. Como la versión vigente recibió cambios en esa cámara, también resta que la Asamblea acepte el texto final antes de su envío al gobernador.