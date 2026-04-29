Cómo revalidar tu título en Texas con la ley HB 2038 si eres médico extranjero

Texas abrió una nueva puerta para los médicos formados fuera de Estados Unidos que buscan ejercer su profesión sin tener que repetir por completo el camino tradicional de la residencia médica. Con la entrada en vigor de la ley HB 2038, también conocida como DOCTOR Act, el estado flexibilizó uno de los principales obstáculos que durante años frenó a miles de profesionales extranjeros.

Por qué Texas aprobó la ley HB 2038 para atraer médicos extranjeros

Según informó The Texas Tribune, Texas enfrenta desde hace años un déficit creciente de profesionales de la salud impulsado por dos factores centrales: el fuerte crecimiento poblacional y el envejecimiento de gran parte de su planta médica, con numerosos doctores próximos a retirarse.

Arizona, Texas y Wyoming implementan herramientas similares de IA en la renovación de recetas médicas (Pexels/cottonbro studio)

De los cerca de 100 mil médicos con licencia en el estado, aproximadamente una cuarta parte fue formada fuera de Estados Unidos, una proporción similar al promedio nacional.

Aun así, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas proyecta que para 2032 podría haber una escasez de 10.000 médicos, una cifra que las escuelas de medicina locales no lograrían compensar por sí solas. La propia agencia estatal concluyó que el sistema educativo médico actual no generará suficiente oferta profesional para cubrir la demanda futura.

En ese contexto apareció la House Bill 2038, impulsada por el representante estatal Tom Oliverson, republicano de Cypress y anestesiólogo de profesión. Su propuesta buscó facilitar una vía de licencia para médicos extranjeros, veteranos militares y graduados de medicina que no completaron una residencia en Estados Unidos, pero que sí cuentan con experiencia clínica suficiente y formación en sus países de origen.

Cómo funciona la licencia provisional para médicos extranjeros en Texas

Hasta ahora, la mayoría de los médicos internacionales debían repetir una residencia médica completa en Estados Unidos, incluso si ya habían realizado años de formación especializada en otros países.

La Junta Médica de Texas (Texas Medical Board) aprobó las reglas para una licencia médica provisional destinada a quienes encajen en esta nueva categoría creada por la HB 2038.

De acuerdo con The Texas Tribune, el nuevo esquema permite que médicos formados en el extranjero, que ya hayan completado una residencia fuera de Estados Unidos y tengan una oferta laboral en Texas, puedan trabajar bajo supervisión de un médico con licencia estatal, en lugar de volver a hacer una segunda residencia.

El costo de los servicios de salud y la atención médica se disparó en Estados Unidos durante los últimos años Freepik

Después de cuatro años bajo esta modalidad, podrán solicitar una licencia médica regular en Texas. Además, la ley exige que estos profesionales trabajen durante al menos dos años adicionales bajo supervisión en zonas con escasez de atención médica, generalmente comunidades rurales o regiones con pocos especialistas disponibles.

El objetivo es que estas áreas históricamente desatendidas reciban más personal médico y, eventualmente, algunos profesionales decidan establecerse allí de forma permanente.

Requisitos oficiales para ejercer medicina en Texas sin repetir residencia en EE.UU.

La información difundida por GRAcademic detalla que la HB 2038 no elimina controles ni simplifica el proceso de forma automática: exige una validación rigurosa de credenciales y experiencia profesional.

Entre los principales requisitos para acceder a esta vía se encuentran:

Título de médico (MD o equivalente) emitido por una institución elegible ante la Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG).

(MD o equivalente) emitido por una institución elegible ante la Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG). Licencia médica válida en el país de origen, en buen estado y sin sanciones disciplinarias.

en el país de origen, en buen estado y sin sanciones disciplinarias. Experiencia clínica mínima de cinco años después de completar residencia o entrenamiento equivalente, si el país exige formación de posgrado.

de cinco años después de completar residencia o entrenamiento equivalente, si el país exige formación de posgrado. En los países donde no se exige ese entrenamiento, se requieren 10 años de experiencia profesional.

Aprobación de los exámenes USMLE Step 1 y USMLE Step 2, o su equivalente según determine la Texas Medical Board.

USMLE Step 1 y USMLE Step 2, o su equivalente según determine la Texas Medical Board. Dominio comprobable del idioma inglés.

Oferta de empleo de una entidad autorizada en Texas, como hospitales, prácticas grupales o centros de urgencias.

de una entidad autorizada en Texas, como hospitales, prácticas grupales o centros de urgencias. Aprobación del examen de jurisprudencia médica de Texas.

Autorización legal para trabajar en Estados Unidos mediante un estatus migratorio compatible.

en Estados Unidos mediante un estatus migratorio compatible. No ser ciudadano de un país considerado de riesgo para la seguridad nacional.

Es decir, no se trata de una homologación automática del título, sino de una ruta regulada para validar la experiencia previa y ejercer progresivamente.

Cómo solicitar la licencia médica en Texas bajo la ley HB 2038

GRAcademic también detalla el proceso general que debe seguir un médico extranjero interesado en esta oportunidad. Primero, debe reunir toda la documentación académica y profesional: título universitario, evaluación de credenciales, licencia médica del país de origen, certificados de experiencia clínica y resultados de los exámenes USMLE correspondientes.

Luego, resulta fundamental conseguir una oferta laboral en Texas, ya que sin ese respaldo no puede iniciarse la solicitud formal ante la Junta Médica estatal.

Con esa oferta en mano, se presenta la solicitud de licencia provisional ante la Texas Medical Board junto con toda la documentación exigida. Después, el profesional debe rendir y aprobar el examen de jurisprudencia médica de Texas, que evalúa normas legales y regulatorias del ejercicio profesional en el estado.

Una vez aprobada la licencia provisional, comienza la etapa de práctica supervisada. Esa experiencia será clave para, posteriormente, avanzar hacia la licencia médica completa que permite ejercer sin supervisión.