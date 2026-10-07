Metrolink aumenta su tarifa en hasta un 27% en California y el pase diario costará US$19

Metrolink aplicó desde el lunes 5 de octubre un aumento de hasta 27% en parte de sus tarifas. El SoCal Day Pass pasó de 15 a 19 dólares, mientras otros boletos también cambiaron de precio en una red regional que forma parte del sistema de transporte de California.

Cuánto subieron las tarifas de Metrolink en California

Según informó Metrolink en su página oficial sobre el cambio de tarifas, los boletos de ida registraron un incremento de hasta aproximadamente 14%, según el origen y el destino. El SoCal Day Pass pasó de US$15 a US$19 en días hábiles y de US$10 a US$12 durante fines de semana y feriados.

Los pases mensuales y de cinco días pueden subir, conservar su valor o bajar según el origen y destino Metrolink

Los pases mensuales y el 5-Day Flex Pass no tienen un porcentaje uniforme de aumento. Sus valores se calculan a partir del precio del boleto de ida correspondiente a cada recorrido, por lo que algunos pasajeros pueden pagar un poco más, otros conservar el mismo valor y otros acceder a un precio menor.

Metrolink aclaró que la fórmula de esos productos no cambió. En el caso de los pases mensuales de octubre, los nuevos valores comenzaron a aplicarse a las compras realizadas desde el 25 de septiembre, antes de la entrada en vigor del resto de la actualización.

Por qué Metrolink aumentó los precios de los viajes en California

La empresa explicó en un comunicado oficial que se trata de su primer aumento general de tarifas en 13 años. La operadora atribuyó la decisión al crecimiento de los costos de operación y mantenimiento, al menor volumen de pasajeros tras la pandemia y a la reducción del apoyo financiero estatal y federal.

El director ejecutivo de Metrolink, Darren Kettle, sostuvo que la empresa buscó conservar precios accesibles durante ese período, pese al incremento de los gastos para operar y mantener la red. La compañía presentó los nuevos valores como una de las medidas destinadas a atender esas presiones financieras.

Casi el 80% de las compras de boletos de ida registrarán un aumento de hasta US$1 y menos del 1% tendrá un incremento superior a US$2, de acuerdo con el comunicado de la empresa.

La reacción de los pasajeros ante el aumento de Metrolink

La modificación generó críticas entre usuarios habituales. Los Angeles Times publicó el domingo 4 de octubre que varios pasajeros de Union Station, en Los Ángeles, desconocían cuánto pagarían desde el día siguiente.

Tonia Jones, de 61 años, utiliza el tren desde hace siete años para trasladarse entre Montclair y el centro de Los Ángeles por su negocio y para visitar a familiares. La pasajera manifestó sorpresa ante el nuevo costo y aseguró que no cuenta con otra alternativa de transporte mientras ahorra para comprar un vehículo.

El SoCal Day Pass cuesta US$19 en días hábiles y US$12 durante fines de semana y feriados Metrolink

Gabriel Frias, de 38 años, utiliza Metrolink casi todos los días desde hace dos décadas y expresó que este cambio suma otro problema a la vida diaria: “Todo el mundo está pasando por dificultades. Para quienes se desplazan a diario, esto es algo más de lo que deben preocuparse”.

La activista Adriana Rizzo, de Californians for Electric Rail, también cuestionó la decisión. Afirmó que la recaudación adicional no alcanzará para cubrir el déficit presupuestario de Metrolink y advirtió sobre el efecto combinado de los aumentos y los recortes de servicios.

Qué tarifas y descuentos de Metrolink no cambian en California

El LA Zone Day Pass conservará su precio de US$5, sin importar la distancia del viaje. Los programas de descuentos habituales tampoco modificaron sus porcentajes.

El beneficio para estudiantes y jóvenes continuará con un 50% de descuento sobre las tarifas elegibles, con excepción del LA Zone Day Pass. El programa Mobility-4-All también mantendrá una rebaja del 50% para titulares de tarjetas CA EBT que compren sus boletos en las máquinas de las estaciones.

Metrolink conservará además los beneficios de transferencia sin costo hacia servicios locales, entre ellos, opciones del transporte público de Los Ángeles. Los programas Codeshare y Rail2Rail tampoco sufrieron modificaciones por el nuevo esquema.

Otra modificación comenzó el 5 de octubre: Metrolink puso fin a la venta de boletos mediante Print at Home. Los pasajeros pueden comprar sus pasajes a través de la aplicación móvil, las máquinas de las estaciones, las boleterías de LA Union Station y el sistema de pago sin contacto en los recorridos habilitados de San Bernardino Line y Arrow.

Metrolink ofrecerá viajes gratis el 7 de octubre

El incremento se produce en un momento de altos costos para los conductores de California. En ese sentido, el precio de la gasolina formó parte del escenario que Metrolink utilizó para promocionar una jornada sin costo en su red.

En un anuncio oficial, la empresa informó que todos los viajes serán gratuitos el miércoles 7 de octubre por el California Clean Air Day. Los pasajeros podrán subir en cualquier estación sin boleto y utilizar sin costo las 545 millas (877 kilómetros) de la red y el servicio Arrow entre San Bernardino y Redlands.

Metrolink citó datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) que ubicaron el valor promedio de la gasolina regular en el estado en US$6,39 por galón. La empresa planteó la jornada gratuita como una alternativa para quienes quieran evitar el uso del auto y probar el transporte público.

Otros operadores locales también ofrecerán viajes sin costo durante esa fecha, entre ellos LA Metro, OC Bus, Riverside Transit Agency, Omnitrans, Victor Valley Transit Authority, Mountain Transit y la Comisión de Transporte del Condado de Ventura.