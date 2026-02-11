Malas noticias en California: cómo las redadas del ICE recortaron drásticamente los ingresos de un condado clave

Hace seis meses, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) coordinó una serie de redadas en Los Ángeles en zonas como el Distrito de la Moda. Estas acciones provocaron varios días de protestas y un declive económico para varios comercios.

El efecto de las redadas en la economía de Los Ángeles

Las repercusiones económicas en La Gran Naranja fueron confirmadas en un informe realizado por el Departamento de Oportunidad Económica (DEO, por sus siglas en inglés) y la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles (Laedc).

El 82% de las empresas encuestadas reportaron impactos negativos debido a la aplicación de las leyes migratorias en Los Ángeles Freepik

En el escrito, se confirmó que el 82% de las compañías encuestadas reportaron impactos negativos tras la aplicación de las leyes migratorias. De este grupo, el 44% perdió más de la mitad de sus ingresos.

El 52% de los negocios también experimentó una reducción en sus ventas diarias y el 51% reportó una disminución en el tráfico de clientes. Asimismo, en los tres meses posteriores al inicio de las redadas, se registraron más de US$3,7 millones de pérdidas comerciales.

Razones detrás de la disminución de ganancias comerciales

El sondeo estipuló que el origen de las pérdidas comerciales devino de la falta de personal. Desde este punto, el 70% de las empresas encuestadas sufrieron escasez de personal tras las redadas migratorias.

El 33% de los empleadores aseguraron que sus trabajadores temen salir de sus casas ante las redadas efectuadas en Los Ángeles Freepik

Muchos de los empleados de origen migrante sienten temor de ser detenidos incluso al salir de sus casas.

En consecuencia, el 33% de los empleadores informó que sus trabajadores tenían miedo de presentarse a trabajar y el 59% expresó preocupación para mantener su fuerza laboral actual.

“Este informe confirma lo que tantas pequeñas empresas, trabajadores y familias han experimentado en primera persona”, declaró Kelly LoBianco, directora del Departamento de Oportunidades Económicas. “La aplicación de las leyes migratorias ha causado una disrupción generalizada”.

La escasez de personal tiene un efecto rentable en los negocios de la ciudad. De acuerdo con el estudio, los trabajadores con estatus irregular en EE.UU. contribuyen con un total estimado de US$253.9 mil millones en producción económica, lo que representa el 17% del Producto Interno Bruto (PIB) del condado.

Los trabajadores con estatus irregular en Estados Unidos representan el 17% del Producto Interno Bruto (PIB) de Los Ángeles Freepik - Freepik

Asimismo, dicho grupo sustenta más de US$1.06 millones de empleos y genera US$80.4 mil millones en ingresos laborales en sectores como la construcción, manufactura, comercio minorista y servicios.

“La economía del condado de Los Ángeles depende de una fuerza laboral estable, pequeñas empresas prósperas y una fuerte actividad de consumo”, declaró Stephen Cheung, presidente y director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles (LAEDC).

Fondos comunitarios y recursos: las alternativas para cambiar la tendencia económica

Tras los resultados de la encuesta, el DEO lanzó el Fondo de Resiliencia para Pequeñas Empresas (SBRF) en septiembre del año pasado.

Se han otorgado más de US$1.53 millones en subvenciones a 367 negocios afectados, con planes de ampliar el apoyo a más de 650 negocios adicionales.

Otra de las soluciones aplicadas incluye seminarios web y guías sobre “Conoce tus Derechos” (KYR) para trabajadores y empresas.