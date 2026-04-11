El tren que ofrecerá un 20% de descuento para viajar a Los Ángeles desde mayo y suma una nueva ruta

De cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el tren Pacific Surfliner se prepara para un aumento en la demanda con descuentos en sus tarifas y mejoras en el servicio, pensadas para facilitar los traslados de los fanáticos del fútbol hacia Los Ángeles.

Pacific Surfliner: descuento especial para viajar durante el Mundial

Según informó NBC 4, el servicio ferroviario Pacific Surfliner lanzó una promoción que permitirá a los pasajeros acceder a un 20% de descuento en los boletos hacia y desde Los Ángeles durante el período del torneo.

Con la incorporación de nuevas frecuencias diarias, el servicio ahora ofrece 13 viajes de ida y vuelta entre San Diego y Los Ángeles Canva y pacificsurfliner.com

Esta iniciativa surge a partir de una colaboración con el Los Angeles Tourism & Convention Board, con el objetivo de incentivar el uso del tren entre residentes del sur de California y visitantes.

El beneficio estará vigente para viajes comprendidos entre el 1° de mayo y el 15 de julio de 2026, fechas que abarcan no solo los días de competencia, sino también semanas previas y posteriores. Para acceder al descuento, los usuarios deberán solicitar un código promocional a través del sitio web oficial del servicio ferroviario.

Nuevas frecuencias del Pacific Surfliner entre San Diego y Los Ángeles en 2026

De acuerdo con NBC 4, el Pacific Surfliner también implementó mejoras en su operación durante 2026. Entre ellas, se destaca la incorporación de un nuevo viaje diario de ida y vuelta entre San Diego y Los Ángeles, lo que incrementa la capacidad de traslado en uno de los corredores más utilizados.

Actualmente, el servicio cuenta con:

13 viajes diarios de ida y vuelta entre San Diego y Los Ángeles

Cinco viajes diarios entre San Diego y Goleta

Dos recorridos completos entre San Diego y San Luis Obispo

La ruta ferroviaria permite a los espectadores evitar las congestiones de las autopistas de California pacificsurfliner.com

El corredor ferroviario, administrado por la agencia LOSSAN, conecta condados como San Diego, Orange, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. En total, el tren realiza paradas en 29 estaciones, entre las que se incluyen puntos estratégicos como Irvine, Anaheim, Fullerton, Glendale, Burbank y Van Nuys.

Cómo llegar al SoFi Stadium en Los Ángeles sin auto: opciones desde Union Station

Desde el portal oficial de Pacific Surfliner explican que viajar en tren hacia los partidos del Mundial es una alternativa simple y eficiente frente al uso del automóvil. El recorrido permite llegar hasta estaciones clave como Los Angeles Union Station, desde donde los pasajeros pueden completar el trayecto hacia el SoFi Stadium mediante diferentes opciones de transporte.

Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Servicios de shuttle directo en días de partido

Líneas de Metro hacia Inglewood

Aplicaciones de transporte privado

Conexiones con tren desde distintos puntos del sur de California

El sistema ferroviario permite acceder a Los Ángeles desde múltiples ciudades. Según el portal de Pacific Surfliner, estos son algunos de los principales puntos de partida y tiempos estimados de viaje:

Desde San Diego: salidas desde estaciones como San Diego, Old Town y Oceanside, con una duración aproximada de dos horas y 45 minutos

salidas desde estaciones como San Diego, Old Town y Oceanside, con una duración aproximada de dos horas y 45 minutos Desde Orange County: opciones desde Irvine, Anaheim, Santa Ana o Fullerton, con trayectos de entre una y dos horas

opciones desde Irvine, Anaheim, Santa Ana o Fullerton, con trayectos de entre una y dos horas Desde el área de Los Ángeles: conexiones desde Moorpark, Burbank Airport, Glendale o Van Nuys

conexiones desde Moorpark, Burbank Airport, Glendale o Van Nuys Desde Santa Bárbara: viajes escénicos de entre dos y media y tres horas

Desde la terminal principal de Los Ángeles, los hinchas podrán acceder al SoFi Stadium mediante un servicio de Metro directo que operará hasta 90 minutos después de finalizado cada encuentro pacificsurfliner.com

Calendario de partidos en Los Ángeles durante el Mundial 2026

NBC 4 detalló que la ciudad será sede de ocho encuentros del Mundial 2026 en el SoFi Stadium, entre los que se incluyen el debut de la selección de Estados Unidos. El cronograma confirmado es el siguiente: