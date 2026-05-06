Buenas noticias para el Mundial 2026 en Los Ángeles: Karen Bass anuncia fiestas gratuitas para ver los partidos

La alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, anunció una noticia que importa a los fanáticos del futbol de cara al Mundial 2026: la realización de eventos gratuitos en parques. La iniciativa, llamada “Kick It in the Park”, consistirá en organizar una serie de fiestas en las que los fanáticos tendrán la oportunidad de ver los partidos en vivo.

El proyecto Kick It in the Park que anunció Bass en Los Angeles

La oficina de la alcaldesa informó de que el plan contará con la colaboración de distintos distritos. La autoridad explicó que los ciudadanos de Los Angeles tendrán acceso a más de 100 jornadas de reunión a lo largo del Mundial 2026, que iniciará el jueves 11 de junio y acabará el domingo 19 de julio.

Una vista aérea muestra el Parque MacArthur y el centro de la ciudad en Los Ángeles, California AFP

El programa se desarrollará en instalaciones de la administración de la ciudad y contará con una política de entrada libre y gratuita para los interesados en formar parte.

Según el comunicado oficial, los puntos de reunión contarán con pantallas LED para la transmisión de los partidos. Además, los parques ofrecerán actividades de inmersión y clínicas para el aprendizaje de técnicas de fútbol destinadas a los más jóvenes.

“Queremos asegurarnos de que todos en Los Angeles puedan unirse a sus vecinos en la emoción de la Copa del Mundo. Estamos trayendo los partidos a cada comunidad con eventos sin costo que toda la familia podrá disfrutar”, aseguró Bass.

Los Ángeles será una sede clave del Mundial 2026

En qué lugares de Los Angeles habrá fiestas Kick It in the Park durante el Mundial 2026

La lista de los centros de recreación y parques que forman parte del circuito de Kick It in the Park incluye las siguientes ubicaciones:

Sycamore Grove

MacArthur Park

Whitsett Fields

Lanark Recreation Center

Cheviot Hills Recreation Center

Westwood Recreation Center

Sheldon-Arleta Park

Sylmar Recreation Center

Jackie Tatum Harvard Recreation Center

South Park Recreation Center

Green Meadows Recreation Center

Seoul International Park

Venice Beach Recreation Center

Stoner Recreation Center

Northridge Recreation Center

Echo Park

El Sereno Recreation Center

Wilmington Recreation Center

Ken Malloy Harbor Regional Park

Un niño patea un balón de fútbol en el Parque MacArthur, el martes 8 de julio de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Damian Dovarganes) Damian Dovarganes - AP

Cada sede en la que se realice un evento permitirá la entrada de hasta 1000 personas de forma simultánea. Los fanáticos no necesitarán conseguir boletos o realizar registros previos para asistir, sino que el ingreso será por orden de llegada.

Los residentes tendrán permitido entrar a los recintos con sillas de tipo plegable, mantas y snacks o bebidas para el consumo propio. En materia de servicios, el programa PlayLA brindará clases de fútbol para niños de todas las edades en sedes seleccionadas.

Los espacios de reunión contarán también con zonas para la interacción de las familias, estaciones con recursos de la ciudad y áreas para la promoción de la cultura y el arte local.

Entradas para el FIFA Fan Fest del Mundial en Los Ángeles: pase gratuito y quiénes si deben pagar

Fan Fest en Los Angeles durante el Mundial 2026

Además de las celebraciones de Kick It in the Park anunciadas por la alcaldesa Bass, la FIFA confirmó que la ciudad también será una de las ciudades en las que se organizará un Fan Fest. Precisamente, se llevará a cabo en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Estos eventos consisten en la instalación de pantallas gigantes para ver los partidos, sumado a otras actividades como conciertos al aire libre, juegos y la posibilidad de comprar bebidas alcohólicas.