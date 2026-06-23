Newsom firmó una orden que entra en vigor el 1° de julio y podría causar un “éxodo” de trabajadores en California

Desde el 1° de julio de 2026, una orden firmada por el gobernador Gavin Newsom obligará a miles de empleados en California a trabajar presencialmente durante cuatro días a la semana. Ante esta realidad, los gremios y representantes sindicales expresaron su rechazo y advirtieron que esto podría provocar un “éxodo” masivo de personal.

Retorno a las oficinas en California: sindicatos alertan por pérdida de trabajadores estatales

El sindicato SEIU Local 1000, que representa a los trabajadores estatales en Sacramento, advirtió sobre consecuencias graves tras el anuncio oficial. Anica Walls, presidenta de esta organización, sostuvo en KCRA3 que la orden ignora la “eficiencia demostrada” por el personal durante el periodo de trabajo híbrido.

Empleados estatales defienden las opciones de teletrabajo en California, y argumentan que tuvieron buena productividad desde la pandemia Unsplash

Walls alertó sobre un posible “éxodo masivo” de profesionales experimentados que optarán por renunciar o jubilarse anticipadamente antes que abandonar la flexibilidad actual. “Este mandato, por muy general que sea, no les da a los departamentos el margen de maniobra necesario para reincorporar a nuestros trabajadores cuando se requiera”, manifestó.

En tanto, los empleados estatales defendieron su productividad desde el inicio de la pandemia. La postura sindical subraya que el talento humano valora la modalidad remota como un elemento fundamental para su continuidad en el servicio público.

La dirigencia del sindicato sostuvo que el estado debe considerar las consecuencias humanas y operativas de esta decisión antes de ejecutarla. Muchos trabajadores, incluso aquellos provenientes del Área de la Bahía, han manifestado que el teletrabajo es su principal incentivo laboral.

Orden de Newsom: cuatro días presenciales para trabajadores estatales desde julio

La orden firmada por el gobernador Newsom exige el retorno físico de los servidores estatales a sus oficinas cuatro días por semana. Durante la presentación de su presupuesto en mayo, el mandatario demócrata reconoció los desafíos del cambio, pero defendió los beneficios de la interacción directa.

Gavin Newsom sostuvo que el trabajo presencial ayudará a recuperar la "cultura organizacional" de California X Gavin Newsom

De acuerdo con KCRA3, el líder estatal enfatizó la importancia de reconstruir relaciones interpersonales y la dinámica de trabajo en equipo. Según Newsom, la presencia física en la oficina facilita el contacto humano y ayuda a combatir la sensación de aislamiento profesional.

El gobernador describió el retorno como un “proceso necesario” para recuperar la “cultura organizacional”. A su vez, argumentó que el contacto directo en los pasillos fomenta una “conexión más profunda” entre los empleados.

AB 1729 en California: el proyecto que busca proteger el teletrabajo estatal

El sector empresarial de Sacramento respalda la iniciativa de Newsom bajo el argumento de revitalizar el flujo económico en las zonas comerciales aledañas. En ese sentido, Robert Heidt, presidente de la Cámara de Comercio Metropolitana, destacó el valor de la presencialidad para el aprendizaje de las nuevas generaciones.

Sin embargo, según KCRA3, el asambleísta demócrata Alex Lee impulsó el proyecto de ley AB 1729 para garantizar opciones de teletrabajo. La propuesta exige que las agencias justifiquen técnicamente cualquier requisito de presencialidad y midan los ahorros presupuestarios.

El gremio y el asambleísta Lee estiman que el trabajo remoto permite al Estado ahorrar hasta 225 millones de dólares anualmente. La propuesta legislativa también contempla un panel de control en línea para transparentar el ahorro de dinero de los contribuyentes. Los trabajadores estatales abogan por esta ley como la “única solución” viable para evitar la desmoralización del sector.