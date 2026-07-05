Gavin Newsom, gobernador de California, sobre las elecciones 2026: “Trump sabe lo que se avecina”

Gavin Newsom, gobernador de California, se comunicó con los californianos de cara al 250.º aniversario de la Independencia en EE.UU. En un discurso grabado, apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo acusó de “no saber perder con dignidad”.

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La alocución de ocho minutos fue difundida por el demócrata en sus redes sociales. Allí, destacó que una de las cláusulas que subraya el rol de los gobernadores en el país norteamericano se encuentra afectado por un hombre (en alusión a Trump) que exhibe conductas contrarias a los padres fundadores.

“Hace 250 años, 56 hombres en Filadelfia estamparon sus firmas en una de las frases más radicales jamás escritas: que los gobiernos derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Hoy, la idea detrás de esa cláusula vuelve a estar amenazada por un hombre que exhibe los comportamientos contra los que lucharon nuestros padres fundadores", dijo.

Luego agregó: "Nuestro presidente corrupto e inestable nos obliga a hacer una pregunta que antes resultaba inimaginable: ¿Seguimos teniendo un gobierno que pertenece al pueblo?“.

El gobernador Gavin Newsom aseguró que el presidente Donald Trump temía por los resultados de las elecciones de medio término ap - AP

Bajo esta premisa, señaló que el republicano temía por los resultados de las próximas elecciones de medio término y que no le importaba el estado del Partido Republicano.

“El pueblo estadounidense irá a las urnas a votar, y el presidente Trump sabe exactamente lo que se avecina. Él sabe que el Congreso pondrá fin a las mentiras, a la corrupción y a la venta de este gobierno al mejor postor. Teme por sí mismo“, afirmó.

Las principales acusaciones de Newsom a Trump

El gobernador sostuvo que Trump “no sabía perder con dignidad” y que solía hacer trampas para conseguir votos extras. Un ejemplo que citó fue en las elecciones presidenciales 2020, cuando el republicano perdió ante Joe Biden.

Gavin Newsom asegura que el presidente Donald Trump ha hecho trampa para conseguir votos extras en los comicios Evan Vucci - AP

”No hace falta especular sobre si lo intentará de nuevo [hacer trampa]. Él ya lo ha hecho. En las semanas posteriores a las elecciones de 2020, le pidió al Secretario de Estado de Georgia que encontrara votos suficientes para revertir los resultados", aseveró.

Para evitar problemáticas en los próximos comicios del 3 de noviembre, reveló que California sería un “muro” contra cualquier intento federal de interferir en las elecciones.

“Si infringen las leyes de California, si interfieren con nuestras votadas, si manipulan nuestras boletas o si se entrometen en nuestra elección, serán procesados”, advirtió.

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Trump también hizo un discurso por el Día de la Independencia. Desde el National Mall, instó a la ciudadanía a votar a favor del “Save America Act”, una iniciativa que exige la identificación y prueba de ciudadanía a todos los votantes.

“Nuestro país ha regresado y queremos que siga siendo grande. Esto lo haremos aprobando el Save America Act", dijo con énfasis.

“Esta medida establece que todos los votantes deben mostrar su identificación y algo pequeño llamado ciudadanía”.