Adiós al Medi-Cal gratuito: el plan de Newsom con cuotas de US$50 para inmigrantes indocumentados en California

La administración de Gavin Newsom presentó un nuevo esquema que incluye recortes en el sistema de salud pública Medi-Cal para inmigrantes ilegales en California. En un primer momento, el gobierno estatal había propuesto aumentar a 30 dólares las cuotas mensuales para adultos de 19 a 59 años sin estatus migratorio regular a partir de julio de 2027, pero la reciente iniciativa eleva esa contribución a US$50.

Qué cambia en Medi-Cal para inmigrantes indocumentados con el plan de Newsom en California

El paquete fiscal presentado por el gobernador contempla nuevas restricciones dentro del programa Medi-Cal, la versión estatal del Medicaid federal. De acuerdo con CalMatters, cerca de 1,3 millones de inmigrantes indocumentados pasarían a un sistema separado de atención médica bajo la modalidad “fee-for-service”, diseñado para evitar pérdidas de financiamiento federal.

Newsom defendió las restricciones al señalar que responden a límites presupuestarios estatales Magnific

La propuesta también eliminaría beneficios adicionales para esas personas, entre ellos servicios de gestión de casos, ciertas ayudas habitacionales y comidas médicamente adaptadas. Además, Newsom mantuvo recortes previamente aprobados. Entre ellos figuran la suspensión de nuevas solicitudes para adultos indocumentados y la eliminación de la cobertura dental para este segmento.

El gobernador sostuvo que California tomó decisiones que ningún otro estado implementó y afirmó que “nadie” en el país norteamericano “ha hecho más” para responder a las necesidades de esa población. Sin embargo, explicó que las nuevas medidas responden a “la realidad” y a “las matemáticas” del presupuesto estatal.

Presupuesto de California 2026-2027: los recortes de Newsom que impactan en Medi-Cal

El plan forma parte de una propuesta de gasto cercana a US$350 mil millones presentada por Newsom para equilibrar las cuentas estatales durante los próximos dos años fiscales. Según detalló CalMatters, el gobernador propuso reducir el gasto del fondo general en US$1800 millones, principalmente mediante recortes en Medi-Cal y la restitución de pruebas patrimoniales para adultos mayores y personas con discapacidades.

La administración estatal proyectó que California recibirá US$16.500 millones más en ingresos fiscales durante un período de tres años. La mejora responde al crecimiento del sector tecnológico impulsado por la inteligencia artificial y al alza de acciones del rubro. Aun así, Newsom advirtió que ese escenario podría revertirse rápidamente.

A su vez, el mandatario vinculó la incertidumbre económica con políticas impulsadas por el presidente Donald Trump. El gobernador afirmó que el proyecto federal denominado “One, Big Beautiful Bill” podría dejar sin cobertura médica a dos millones de californianos de bajos ingresos.

Protestas en Sacramento contra las cuotas de Medi-Cal para inmigrantes indocumentados

Las organizaciones defensoras de inmigrantes y grupos de salud protestaron frente al Capitolio estatal el martes 19 de mayo contra el nuevo plan presupuestario. Según informó Los Angeles Times, los manifestantes cuestionaron las nuevas cuotas mensuales y el mantenimiento del congelamiento de inscripciones.

Kiran Savage-Sangwan, directora ejecutiva de California Pan-Ethnic Health Network, sostuvo que reclaman por “un presupuesto que proteja los valores de California” y rechazó los recortes en Medi-Cal. Además, señaló que las medidas obligarán a muchas familias inmigrantes a elegir entre atención médica y necesidades básicas. La dirigente también afirmó que refugiados, adultos mayores y personas con discapacidades quedarían especialmente expuestos frente a las restricciones propuestas por el gobierno estatal.

El plan mantendrá congeladas nuevas inscripciones para adultos de bajos ingresos desde 2027 Magnific

Durante la protesta participaron alrededor de 100 personas. Los Angeles Times indicó que algunos asistentes portaron carteles con mensajes de apoyo a la cobertura universal y símbolos vinculados al movimiento proinmigrante. Anahi Araiza, investigadora de políticas públicas de Imperial Valley Equity and Justice, explicó al diario que muchas familias inmigrantes retrasan sus consultas médicas por falta de recursos económicos. Además, advirtió que algunos pacientes buscan atención únicamente cuando enfrentan emergencias graves.

Mientras continúan las negociaciones presupuestarias, la Legislatura de California tiene plazo hasta el 30 de junio para alcanzar un acuerdo definitivo con el gobernador antes del inicio del nuevo año fiscal estatal.