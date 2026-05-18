Bajo la línea de Trump: qué pasará con los datos de Medicaid y los migrantes en estados republicanos

La ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump sumó un nuevo capítulo. En varios estados, en su mayoría gobernados por republicanos, nuevas leyes y proyectos buscan que agencias estatales compartan información de los beneficiarios de Medicaid con autoridades federales de inmigración.

¿Qué estados avanzan con reportes de Medicaid al DHS?

Según informó el Miami Herald, el movimiento se expande rápidamente en estados controlados por el Partido Republicano y podría modificar la relación entre millones de inmigrantes y los sistemas médicos estatales.

Carolina del Norte: a partir de octubre, los empleados del Departamento de Salud estatal estarán obligados a exigir pruebas de estatus legal a ciudadanos no estadounidenses Foto: Freepik

En el caso de Carolina del Norte, donde gobierna el demócrata Josh Stein, los legisladores republicanos aprobaron una normativa que obliga al Departamento de Salud estatal a reportar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) a beneficiarios de Medicaid cuyo estatus migratorio genere dudas.

La legislación convierte a las agencias de salud pública en una herramienta adicional dentro de la política de deportaciones impulsada por la administración Trump.

A partir de octubre, empleados estatales deberán solicitar pruebas del estatus migratorio de ciudadanos no estadounidenses que reciban Medicaid y reportar a quienes no presenten documentación considerada “satisfactoria”.

De acuerdo con el Miami Herald, otros estados ya aprobaron medidas similares:

Indiana

Louisiana

Montana

Wyoming

Además, legisladores de Oklahoma y Tennessee analizan iniciativas parecidas. En todos esos territorios —a excepción de Carolina del Norte— existe lo que en la política estadounidense se conoce como “trifecta republicana”, es decir, control del Ejecutivo estatal y de ambas cámaras legislativas por parte del Partido Republicano.

La investigadora de políticas sanitarias de la Facultad de Derecho de Harvard, Carmel Shachar, explicó que este tema ocupa actualmente un lugar central en la agenda política conservadora.

La especialista señaló que varios estados buscan alinearse con la estrategia federal de Trump relacionada con fraude en Medicaid e inmigración irregular.

Cómo funcionará el intercambio de datos de Medicaid con autoridades migratorias

Las nuevas leyes van más allá de lo que exige actualmente el gobierno federal. Hasta ahora, las agencias estatales debían cooperar con autoridades migratorias cuando recibían solicitudes específicas de información. Sin embargo, las nuevas normas crean mecanismos activos de reporte automático o preventivo.

En Tennessee, por ejemplo, el proyecto enviado al gobernador republicano Bill Lee no se limita a las agencias de salud. La propuesta obligaría a todas las dependencias estatales a informar sobre personas sospechadas de encontrarse en el país norteamericano sin autorización legal.

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El cambio preocupa, según el Miami Herald, especialmente porque Medicaid es uno de los programas de salud pública más importantes de Estados Unidos.

Más de 75 millones de personas están inscritas en este o en el Programa de Seguro Médico para Niños, conocido como CHIP, destinado a menores de 19 años.

Aunque los inmigrantes sin estatus legal no califican para Medicaid, sí pueden acceder otros grupos de no ciudadanos, entre ellos:

Residentes permanentes con green card

Refugiados

Asilados

Algunos inmigrantes con permisos humanitarios

Además, una gran cantidad de niños estadounidenses vive en hogares con integrantes inmigrantes, por lo que especialistas creen que el miedo podría extenderse incluso a familias cuyos hijos tienen ciudadanía.

Por qué las nuevas reglas de Medicaid preocupan a familias migrantes

Uno de los efectos más inmediatos de estas políticas es el aumento del miedo a utilizar servicios médicos públicos.

En Louisiana, donde una ley similar fue aprobada el año pasado, familias con estatus migratorios mixtos ya comenzaron a evitar solicitar Medicaid para hijos nacidos en Estados Unidos.

En Tennessee, los proyectos legislativos enviados al gobernador Bill Lee extienden la obligación de reportar a indocumentados sospechosos a absolutamente todas las dependencias del gobierno estatal

La abogada migratoria de Carolina del Norte, Yesenia Polanco-Galdamez, advirtió que muchas familias ahora se preguntan si buscar atención médica podría terminar exponiéndolas a investigaciones migratorias o procesos de deportación.

La preocupación también aparece reflejada en encuestas nacionales. Un sondeo realizado en 2025 por KFF y The New York Times reveló que aproximadamente la mitad de los adultos que probablemente no poseen estatus legal afirmaron que algún integrante de su familia evitó recibir atención médica por temor a que la información terminara en manos de autoridades migratorias.

La abogada especializada en discriminación Anabel Rosa sostuvo que muchos inmigrantes que se encuentran “en proceso” de regularización ya suelen evitar ayudas gubernamentales por precaución.

Según explicó, numerosos migrantes pagan tratamientos médicos de su bolsillo para no dejar registros dentro de sistemas estatales.