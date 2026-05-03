Medi-Cal en California: 200 mil inmigrantes podrían perder cobertura médica por los recortes

Un grupo de médicos y de defensores de los derechos civiles acudió esta semana al Capitolio de California para realizar una protesta. El motivo de la reunión fue denunciar una serie de recortes en el programa de salud Medi-Cal, los cuales podrían afectar a miles de migrantes que están como refugiados o asilados en el país norteamericano.

Recortes en Medi-Cal y el impacto en los migrantes de California

The Sacramento Bee señaló que la movilización se llevó a cabo con el fin de solicitarle al gobernador Gavin Newsom que retire de su plan de presupuesto una propuesta que reduce el acceso a la atención de la salud para este sector de la población.

Medi-Cal presentó cambios en California para este año

Si esta medida se lleva a cabo, la red de salud California State Budget estima que alrededor de 200.000 migrantes perderían sus beneficios por los recortes en Medi-Cal.

El alcance de los recortes sobre Medi-Cal y los ahorros proyectados

El plan que presentó el gobernador del Estado Dorado contempla un límite en la cobertura para los inmigrantes que se encuentran en el territorio con estatus humanitarios. Bajo esta normativa, California solo aportaría capital para el pago de la atención en casos de urgencias y para los costos que se deriven del embarazo.

El grupo afectado por esta decisión incluye a personas con asilo o refugio que se encuentran en EE.UU. tras escapar de persecuciones o violencia en su país de origen o residencia anterior.

De acuerdo con las estimaciones del Departamento de Finanzas, la eliminación de la cobertura para estos 200.000 migrantes permitiría al estado un ahorro de 1000 millones de dólares en el transcurso de un año.

Con la decisión de implementar recortes en Medi-Cal, Gavin Newsom busca ahorrar aproximadamente 1000 millones de dólares al año Gobierno de California

El origen de la crisis en las finanzas en California y el impacto en Medi-Cal

Según The Sacramento Bee, la decisión del gobierno de California se produjo como respuesta a las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump en 2025, cuando se aprobó un paquete legislativo presupuestario con el nombre de One Big Beautiful Bill Act.

Esta ley puso fin a la entrega de fondos para la salud de los refugiados y estableció límites para el acceso de los ciudadanos al programa Medicaid. A esta situación se sumó un déficit en las arcas del estado Dorado que se proyecta en decenas de miles de millones de dólares para los periodos siguientes, según el medio.

Los recortes en Medi-Cal en California surgieron como respuesta a los cambios que impuso la One Big Beautiful Bill Freepick

Desde el inicio de la pandemia en 2020, el presupuesto general de California tuvo un crecimiento de US$100.000 millones. El peso del programa Medi-Cal en las finanzas es responsable del 25% de esa cifra, suba impulsada en parte por el aumento en los costos de la atención médica.

La Oficina del Analista Legislativo del estado determinó que dos tercios del crecimiento en el gasto de Medi-Cal se originaron por el costo de la atención de cada persona inscrita y no por la adición de nuevos beneficiarios al sistema.

A pesar de las protestas recientes, el departamento indicó que el gobernador mantendrá la propuesta de recorte en el acceso al programa en su revisión del presupuesto.