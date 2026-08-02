Newsom celebra un ranking y responde a sus rivales: “California alberga más empresas que Texas o Florida”

El gobernador Gavin Newsom destacó el desempeño de la economía de California y lo comparó con los resultados de Texas y Florida, dos estados gobernados por republicanos. El informe basado en cifras de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés) subrayó que el PIB estatal alcanzó los 4,25 billones de dólares en 2025.

Cómo quedó la economía de California frente a Texas y Florida

El ranking elaborado por la oficina del gobernador de California, sustentado por los datos del BEA, señaló que la economía californiana creció a una tasa anualizada del 3,7% durante el primer trimestre de 2026. Ese crecimiento ubicó al estado en el segundo puesto nacional.

California sumó cerca de 131.500 puestos de trabajo respecto del primer trimestre de 2025 Magnific

Además, el gobierno de Newsom comparó las cifras con sus “supuestos rivales”, como definió a Florida y Texas. El Estado del Sol registró un avance del 1,6% y ocupó el puesto 23 a nivel nacional, mientras que el Estado de la Estrella Solitaria creció un 0,9% y empató en la posición 36.

California también lideró las economías estatales más grandes en crecimiento monetario durante el cuarto trimestre de 2025. Su producción aumentó en US$44.500 millones, una cifra superior a las registradas por Nueva York, Texas y Florida.

El mensaje de Newsom contra Florida y Texas por las cifras económicas de California

Además de llamar “supuestos rivales” a ambos estados gobernados por republicanos, el informe también citó unas declaraciones de Newsom. “Durante años, hemos escuchado el mismo cuento de hadas: el modelo económico de California no funciona y Texas o Florida son el futuro. Los hechos demuestran lo contrario”, expresó el demócrata.

Newsom atribuyó el crecimiento a la decisión de invertir en “innovación, talento, espíritu empresarial y trabajadores”. “Mientras que los estados gobernados por republicanos exigen a las familias trabajadoras que asuman una mayor carga fiscal, California sigue encontrando maneras de reducir los costos para las familias”, manifestó.

Newsom destacó las cifras económicas de California y apuntó contra Florida y Texas @CAgovernor

El peso mundial de la economía de California

El comunicado afirma que desde que Newsom asumió como gobernador, el PIB anual del estado aumentó más de US$1,18 billones. La producción del primer trimestre de 2026 llegó a una tasa anualizada de US$4,4 billones, después de que la actividad sumara más de US$200.000 millones en cada uno de los dos años anteriores.

Gavin Newsom celebró el crecimiento económico de California que superó a potencias asiáticas

La administración estatal presentó a California como la cuarta economía más grande del mundo y el principal motor económico de EE.UU. También afirmó que el territorio produce más que cualquier otro estado y encabeza áreas vinculadas con la innovación tecnológica, la manufactura avanzada y las industrias de alta tecnología.

A su vez, indicó que durante el liderazgo de Newsom, la economía pasó de US$3 billones al nivel informado para 2025. En ese período, California atrajo casi dos tercios de toda la inversión estadounidense de capital de riesgo, acumuló reservas presupuestarias históricas y destinó recursos récord a sus residentes.

En qué sectores lidera California

California ocupa el primer lugar del país norteamericano en creación de nuevas empresas, manufactura, financiamiento de capital de riesgo, negocios de alta tecnología y agricultura. El estado también conserva su condición de capital estadounidense de las empresas emergentes.

El gobierno estatal remarcó que “California alberga más empresas que Texas o Florida". En su territorio funcionan más de 4,3 millones de pequeños negocios, que emplean a 7,6 millones de personas.

Durante el primer trimestre de 2026, el estado sumó cerca de 131.500 puestos de trabajo respecto del año anterior. Ese incremento fue el más alto entre las 50 jurisdicciones estadounidenses.