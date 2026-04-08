Celebra Gavin Newsom: el hito que alcanzó California frente a potencias asiáticas

El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró en sus redes sociales un hito reciente que alcanzó frente a potencias asiáticas en materia económica. Según datos recopilados en un informe, el estado reemplazó a Japón como la cuarta economía más grande del mundo.

El hito que alcanzó California que celebra Gavin Newsom

Bajo la administración Newsom, California logró un crecimiento económico sostenido. Según datos de Bloomberg, desde que asumió su cargo en enero de 2019, el estado consiguió un incremento de 40% del PIB.

El PIB de California en los últimos siete años, bajo el mandato de Gavin Newsom, superó los 4 billones de dólares, lo que representa más del 14% de la producción estadounidense. @CAgovernor

Según datos citados por Bloomberg, el PIB de California superó los cuatro billones de dólares en los últimos años, lo que representa más del 14% de la producción estadounidense. En términos de crecimiento porcentual, este avance fue mayor que el de economías como China (32%) y Alemania (16%).

A través de un mensaje en X, el gobernador celebró el hito alcanzado por el estado. “Pensamientos y oraciones para todos los que sufren del síndrome de desorientación californiana esta mañana. ¡La economía de California se está adelantando y creciendo más rápido que toda la nación!“, escribió Newsom.

A través de un comunicado, la oficina del gobernador remarcó que California “se convirtió en la economía con mejor desempeño no solo entre sus 49 estados hermanos, sino también entre todas las naciones desarrolladas”.

Los números que alcanzó California bajo el mandato de Gavin Newsom

Con el crecimiento del PIB en los últimos años, el Estado Dorado (con una población de 39 millones de personas) acaba de reemplazar a Japón (123 millones) como la cuarta economía más grande del mundo.

Mientras enfrenta críticas del presidente Trump, el gobernador Gavin Newsom consiguió un hito importante para California White House / Facebook Governor Gavin Newsom

Según los datos recopilados en el índice Bloomberg Dollar Spot, la apreciación del dólar estadounidense fue de tan solo un 1,6% desde finales de 2018. Esto significa que la divisa no fue un factor determinante en el desempeño de California. Otros aspectos relevantes son:

California impulsó más del 40% del crecimiento del valor de las acciones cotizadas en bolsa del país , a pesar de representar menos del 12% de la población total de Estados Unidos.

, a pesar de representar menos del 12% de la población total de Estados Unidos. Las empresas gastaron US$527 mil millones anuales en adquisiciones durante el mandato de Newsom , casi tres veces más que los US$179 mil millones anuales en los 20 años anteriores a 2019.

, casi tres veces más que los US$179 mil millones anuales en los 20 años anteriores a 2019. Las compañías con sede en el estado arrojaron un rendimiento del 328% para los inversores, lo que supera con creces los rendimientos de las acciones de las mayores economías del mundo: EE. UU. (182%), China (89%), Alemania (110%), Japón (96%) e India (63%).

Según los autores del informe, gran parte del éxito económico que experimenta California se debe a su enfoque en la educación.

La jurisdicción cuenta con más de 600 colegios y universidades, y tiene la mayor densidad de educación superior, con una institución por cada 64.000 ciudadanos, más que el Reino Unido y Alemania.

Gavin Newsom celebró el crecimiento económico de California que superó a potencias asiáticas

Las industrias que contribuyen al éxito económico de California bajo el mandato de Gavin Newsom

De acuerdo con los datos recopilados por Bloomberg, las siguientes industrias son las que más contribuyen al desarrollo económico del Estado Dorado: