Celebra Gavin Newsom: el hito que alcanzó California frente a potencias asiáticas
El producto interno bruto del estado se disparó un 40% hasta superar los 4 billones de dólares; un informe atribuyó el constante crecimiento al enfoque en la educación
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El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró en sus redes sociales un hito reciente que alcanzó frente a potencias asiáticas en materia económica. Según datos recopilados en un informe, el estado reemplazó a Japón como la cuarta economía más grande del mundo.
El hito que alcanzó California que celebra Gavin Newsom
Bajo la administración Newsom, California logró un crecimiento económico sostenido. Según datos de Bloomberg, desde que asumió su cargo en enero de 2019, el estado consiguió un incremento de 40% del PIB.
Según datos citados por Bloomberg, el PIB de California superó los cuatro billones de dólares en los últimos años, lo que representa más del 14% de la producción estadounidense. En términos de crecimiento porcentual, este avance fue mayor que el de economías como China (32%) y Alemania (16%).
A través de un mensaje en X, el gobernador celebró el hito alcanzado por el estado. “Pensamientos y oraciones para todos los que sufren del síndrome de desorientación californiana esta mañana. ¡La economía de California se está adelantando y creciendo más rápido que toda la nación!“, escribió Newsom.
A través de un comunicado, la oficina del gobernador remarcó que California “se convirtió en la economía con mejor desempeño no solo entre sus 49 estados hermanos, sino también entre todas las naciones desarrolladas”.
Los números que alcanzó California bajo el mandato de Gavin Newsom
Con el crecimiento del PIB en los últimos años, el Estado Dorado (con una población de 39 millones de personas) acaba de reemplazar a Japón (123 millones) como la cuarta economía más grande del mundo.
Según los datos recopilados en el índice Bloomberg Dollar Spot, la apreciación del dólar estadounidense fue de tan solo un 1,6% desde finales de 2018. Esto significa que la divisa no fue un factor determinante en el desempeño de California. Otros aspectos relevantes son:
- California impulsó más del 40% del crecimiento del valor de las acciones cotizadas en bolsa del país, a pesar de representar menos del 12% de la población total de Estados Unidos.
- Las empresas gastaron US$527 mil millones anuales en adquisiciones durante el mandato de Newsom, casi tres veces más que los US$179 mil millones anuales en los 20 años anteriores a 2019.
- Las compañías con sede en el estado arrojaron un rendimiento del 328% para los inversores, lo que supera con creces los rendimientos de las acciones de las mayores economías del mundo: EE. UU. (182%), China (89%), Alemania (110%), Japón (96%) e India (63%).
Según los autores del informe, gran parte del éxito económico que experimenta California se debe a su enfoque en la educación.
La jurisdicción cuenta con más de 600 colegios y universidades, y tiene la mayor densidad de educación superior, con una institución por cada 64.000 ciudadanos, más que el Reino Unido y Alemania.
Las industrias que contribuyen al éxito económico de California bajo el mandato de Gavin Newsom
De acuerdo con los datos recopilados por Bloomberg, las siguientes industrias son las que más contribuyen al desarrollo económico del Estado Dorado:
- Tecnología: las empresas lideran el sector a nivel nacional, con 41 compañías que han generado una rentabilidad total del 603% en la última década.
- Innovación: California representó el 62% de toda la financiación de capital riesgo en EE. UU. y el 31,5% de todas las operaciones de capital riesgo el año pasado. El segundo puesto en 2025 fue para Nueva York con un 13,3%. Massachusetts ocupó el siguiente lugar.
- Salud: incrementó su contribución al PIB en un 52% desde 2019. La tasa de personas sin seguro médico en California disminuyó a un mínimo histórico del 6,4% en 2023, la mayor caída en EE. UU. desde más del 17% hace una década.
- Infraestructura y comercio: el puerto de Los Ángeles es la puerta de entrada de Estados Unidos al comercio mundial, con más de US$300 mil millones en carga anualmente.
- Energía limpia y el transporte limpio: las ocho mayores empresas del sector experimentan una apreciación del valor de sus acciones en un promedio del 56% desde 2019, en comparación con el 40% de sus pares globales.
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