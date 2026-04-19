Adiós Texas y Florida: Newsom presume que California lidera la economía y critica a Trump

El gobierno de Gavin Newsom celebró los números de la economía de California. En el mensaje, las autoridades destacaron las cifras del Producto Bruto Interno (PBI) del Estado Dorado y compararon con otras jurisdicciones como Texas y Florida. La publicación incluyó una provocación contra Donald Trump y las administraciones republicanas.

Gavin Newsom destaca que California lidera el PBI estatal en EE.UU., según datos oficiales

Los datos, que corresponden al informe de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, fueron difundidos por el gobierno del Estado Dorado en un comunicado oficial.

Newsom celebró los datos del PBI que presentó California Karen Warren - FR172172AP

Allí se destacó que California tuvo un crecimiento del PBI del 5% durante 2025. Este porcentaje de aumento corresponde a la cifra de 4,25 billones de dólares, lo que representa un récord nominal para el estado.

“Esto representa el 13,8% de toda la economía estadounidense, con un PBI mayor que el de cualquiera de los otros 49 estados”, presentó el gobierno de Newsom. En esa comparación, mostró la comparación con:

Texas : con un PBI de US$2,9 billones en 2025.

: con un PBI de US$2,9 billones en 2025. Florida : con US$1,8 billones.

: con US$1,8 billones. Nueva York: US$2,4 billones.

En el mensaje, la administración Newsom también cruzó al presidente de EE.UU. con unas declaraciones del gobernador: "Trump y su maquinaria propagandística de derecha pueden seguir lanzando ataques partidistas contra California, pero los datos cuentan una historia diferente".

En ese sentido, el mandatario dijo que estos datos posicionan al estado como la “economía más grande y dinámica” del país norteamericano y aseguró que California “seguirá dominando”.

Newsom apuntó especialmente contra DeSantis y Abbott al presentar los datos de California Instagram Newsom, Abbott y DeSantis

Newsom cuestiona a Texas y Florida tras comparar cifras económicas oficiales

En el marco de la rivalidad política del gobernador demócrata contra mandatarios republicanos, como es el caso de Ron DeSantis y Greg Abbott, Newsom lanzó un mensaje directo.

En el comunicado, el Estado Dorado celebró sus números y se burló de otras administraciones y sus métodos para presentar las cifras económicas.

“Mientras Texas y Florida intentan acaparar titulares uniéndose a otros nueve estados para inflar artificialmente sus cifras, California se erige como líder nacional”, celebró la administración demócrata.

En el término de “perdedores”, las autoridades también mencionaron a Alabama, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Louisiana, Mississippi, Oklahoma y Tennessee.

Gavin Newsom celebró el crecimiento económico de California que superó a potencias asiáticas

California destaca cobertura médica y abre un nuevo frente con Texas y Florida

Dentro del mismo comunicado sobre el PBI, Newsom destacó que California alcanzó una tasa del 93,6% de habitantes con seguro médico durante el 2025. Esto se alinea con una disputa que el gobernador tuvo recientemente a través de redes sociales.

En las últimas horas, la cuenta oficial de prensa del gobernador en X difundió cuál era el porcentaje de niños sin seguro en las tres jurisdicciones. “Texas: 13,6% de menores sin seguro. Florida: 8,5%. California: solo 3,1%”, destacó el mandatario.

El mensaje llegó como cita a una publicación que había realizado el usuario James Medlock en la misma plataforma. En esa publicación, el hombre había destacado que Texas concentra una cuarta parte de todos los niños sin cobertura médica en todo EE.UU., dato que Newsom aprovechó para resaltar.