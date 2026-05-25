Newsom declara emergencia en California: qué es el químico que mantiene a 50.000 evacuados

Unos 50.000 residentes permanecen bajo órdenes de evacuación mientras los bomberos trabajan para reducir el riesgo de explosión de un tanque de material químico tóxico en una instalación aeroespacial de Garden Grove, en el condado de Orange, California. El domingo, el jefe interino de la Autoridad de Incendios del condado de Orange (OCFA, por sus siglas en inglés), TJ McGovern, informó que durante una misión de reconocimiento nocturna los bomberos detectaron una posible fisura en el depósito comprometido que “podría estar aliviando parte de la presión interna”. McGovern calificó el hallazgo de “positivo”, pero aclaró que las autoridades seguían “validando” la información y que, de confirmarse, “cambiaría la trayectoria y la estrategia”. Por ahora, ninguna orden de evacuación fue levantada.

Qué implica la fisura para el plan de contención y cuándo podrían volver los evacuados

La grieta fue detectada en la noche del sábado al domingo, cuando un equipo especializado ingresó a la zona de peligro para inspeccionar visualmente el tanque. El problema central es un depósito en la planta de GKN Aerospace, ubicada en 12122 Western Avenue, cuya válvula quedó bloqueada por la reacción química interna desde el jueves 21 de mayo y que los equipos de emergencia no han podido estabilizar.

Según un memo interno citado por ABC News, tres tanques están afectados en el sitio. El de mayor riesgo es el Tanque 1, con la válvula inoperativa. El Tanque 2, que contiene el mismo químico, recibió un agente neutralizador para evitar una reacción en cadena y parece estar estructuralmente intacto.

El sábado, el fiscal del condado de Orange, Todd Spitzer, anunció la apertura de una investigación sobre la falla. “Esta empresa falló, y estoy enojado”, declaró, e indicó que coordinará con otras agencias para determinar por qué el sistema careció de redundancias de seguridad. Cal/OSHA confirmó que abrirá una inspección en la planta. Las causas del incidente permanecen bajo investigación.

Qué efectos tiene el metacrilato de metilo en la salud de quienes estuvieron expuestos

El tanque, con capacidad total de 34.000 galones, contenía al momento del incidente unos 7000 galones del químico, según la OCFA. El metacrilato de metilo es una sustancia inflamable y volátil que puede irritar los ojos, la piel y el sistema respiratorio. En niveles altos puede provocar dificultad respiratoria severa y hospitalización, advirtió la oficial de salud del condado de Orange, la doctora Regina Chinsio-Kwong. Sobre los efectos a largo plazo, las autoridades sanitarias fueron explícitas en su cautela. “Poco se sabe”, fue la respuesta sobre las consecuencias prolongadas en humanos.

Garden Grove es una de las ciudades más diversas del condado de Orange Ethan Swope - AP

La crisis obligó al cierre de varias escuelas y al corte de vías de tránsito en la zona. Cuatro de los centros de evacuación habilitados ya alcanzaron su capacidad máxima. El perímetro cubre el área al norte de Trask Avenue, al sur de Ball Road, al este de Valley View Street y al oeste de Dale Street, e incluye porciones de West Anaheim, Cypress, Buena Park, Stanton y Westminster.

El gobernador Gavin Newsom proclamó el estado de emergencia

Garden Grove es una de las ciudades más diversas del condado de Orange. Según información oficial de EE.UU., el 45,3% de su población nació fuera del país, proporción significativamente superior al promedio nacional, y el 37,6% se identifica como hispano o latino.

La ciudad de Garden Grove habilitó una línea de atención disponible las 24 horas en el (714) 741-5444 y el condado de Orange activó una línea pública en el (714) 628-7085.

El gobernador Gavin Newsom proclamó el estado de emergencia en el condado de Orange el sábado y esa misma noche solicitó formalmente al presidente Donald Trump una declaración de emergencia federal para activar recursos de FEMA.

El gobernador Gavin Newsom proclamó el estado de emergencia @CAGovernor

GKN Aerospace señaló en un comunicado que trabaja en coordinación con agencias locales, estatales y federales, y que su prioridad es “la resolución segura del incidente para que los residentes puedan regresar a sus hogares lo antes posible”. La EPA desplegó 24 monitores estacionarios para medir la calidad del aire de forma continua y hasta el domingo no había detectado fuga activa de gases desde el tanque.

Las órdenes de evacuación continuaban vigentes el domingo sin una estimación oficial sobre cuándo podrían levantarse. Con el feriado de Memorial Day el lunes, la reapertura de las escuelas afectadas para el martes también permanecía en duda.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.