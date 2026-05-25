Antecedentes archivados de migrantes y el nuevo control del FBI y Uscis: qué registros pueden resurgir en 2026
La revisión de huellas dactilares obliga a reexaminar millones de expedientes en EE.UU. e incluso pone en evaluación casos por juicios menores; cómo funciona la alianza entre ambas agencias
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) aplica un nuevo protocolo de verificación de antecedentes con el FBI que impide a los oficiales aprobar solicitudes hasta que las huellas dactilares sean reprocesadas en la base Next Generation Identification (NGI). Esta medida alcanza a formularios como el I-765 (permiso de trabajo) y puede reabrir el análisis de viejos antecedentes penales.
Cómo cambió el chequeo de antecedentes en 2026
De acuerdo con VisaHQ, Uscis confirmó que, desde el 27 de abril, los oficiales “no pueden aprobar ninguna solicitud o petición” hasta que las huellas se hayan reenviado y verificado otra vez en una búsqueda ampliada dentro de la base NGI del FBI, que entrega un expediente de historial criminal mucho más detallado que el que estaba disponible antes.
La firma Lehigh Valley Immigration Law explica que esta actualización se aplica no solo a los nuevos casos, sino también a solicitudes ya en trámite.
Qué viejos antecedentes pueden reaparecer
Los abogados de Lehigh Valley Immigration Law advierten que los expedientes que ya eran “vulnerables” por un arresto antiguo ahora enfrentan un nivel de escrutinio que “no existía hace unas semanas”.
Bajo esta premisa, el nuevo protocolo entrega al Uscis un archivo de Criminal History Record Information (CHRI, por sus siglas en inglés) más profundo, que puede incluir registros a nivel estatal e incluso municipal que antes demoraban semanas en conseguirse de forma manual, lo que amplía la probabilidad de que resurjan datos sobre detenciones o casos archivados de hace décadas.
El despacho Godoy Law Office señala que, en un contexto en el que “los registros de arresto y antecedentes penales están en línea”, un delito menor puede afectar la evaluación de una solicitud de residencia permanente.
Qué pueden hacer los migrantes ante el nuevo filtro del FBI
Los especialistas recomiendan que cualquier persona con contacto previo con la policía obtenga copias certificadas de las decisiones judiciales y las tenga listas antes de que el Uscis vuelva a enviar sus huellas.
De esta manera, el solicitante puede responder con rapidez a un eventual pedido de evidencia relacionado con los resultados del nuevo chequeo ampliado.
También sugieren verificar que la dirección postal esté actualizada en el sistema en línea de la agencia, prever plazos más largos para planes laborales o de viaje que dependan de una aprobación migratoria y no contestar por cuenta propia un requerimiento oficial sobre historial sin que antes lo revise un abogado.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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