Qué pasa en California con los datos de Medicaid: la medida que aplican otros estados para facilitar las deportaciones

En los últimos años, distintos estados gobernados por republicanos aprobaron medidas que obligan a las agencias estatales de salud a compartir información con autoridades federales sobre el estatus legal de los beneficiarios. En 2025, bajo la segunda administración de Donald Trump, California inició una disputa judicial por el uso de registros de Medi-Cal compartidos dentro del sistema federal de Medicaid.

California demanda al HHS y al DHS por el uso de datos de Medicaid y Medi-Cal

De acuerdo con la demanda, la información compartida por las agencias de salud habría sido utilizada con fines de deportación, según la presentación judicial.

Los registros de Medi-Cal enviados al sistema federal de Medicaid incluían identificaciones personales, períodos de cobertura y otros datos administrativos, que luego habrían quedado disponibles para autoridades migratorias.

Medi-Cal presentó cambios en California para este año

Las autoridades californianas sostuvieron que el uso de estos registros excedió los fines administrativos previstos por las normas federales y afectó la privacidad de millones de personas afiliadas al sistema de salud pública. La presentación fue encabezada por el fiscal general Rob Bonta junto a una coalición de 21 estados.

La demanda apuntó contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Según el planteo judicial, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid solicitaron información detallada de afiliados bajo el argumento de realizar auditorías internas vinculadas al funcionamiento del programa.

Qué decidió la justicia sobre datos médicos, Medicaid y control migratorio

En medio del litigio, según lo retomado por AP News, el juez federal Vince Chhabria emitió una resolución parcial que habilitó al gobierno a compartir identidades de beneficiarios de Medicaid con autoridades migratorias. Sin embargo, la resolución prohibió divulgar historiales clínicos, diagnósticos y tratamientos médicos protegidos por normas de confidencialidad sanitaria.

“Este es un tema que está muy presente en la agenda política en este momento”, aseguró Carmel Shachar, investigadora de políticas de salud en la Facultad de Derecho de Harvard, a CBS News.

Aunque la información médica específica continúa protegida, organizaciones civiles afirmaron que la entrega de nombres, direcciones y datos personales ya genera temor dentro de las comunidades inmigrantes.

En 2025, Newsom denunció a la administración de Trump por compartir información personal de inscriptos del Medicaid al ICE Facebook Governor Gavin Newsom/The White House

Por qué familias migrantes temen usar Medicaid y acudir a hospitales

Diversos especialistas advirtieron que las nuevas medidas provocaron una caída en consultas médicas preventivas y tratamientos dentro de comunidades inmigrantes.

El principal temor está relacionado con la posibilidad de que información administrativa sea utilizada para localizar personas bajo procesos de deportación o investigaciones.

“Las políticas que difuminan la línea entre el acceso a la atención médica y el control migratorio corren el riesgo de empujar a las familias vulnerables aún más a la clandestinidad”, señaló Yesenia Polanco-Galdamez, abogada de inmigración de Carolina del Norte.

El impacto alcanza también a familias con integrantes nacidos en EE.UU. Muchas personas evitan inscribir a sus hijos en Medicaid o Children’s Health Insurance Program (CHIP) por miedo a exponer a otros miembros del hogar.

“Cuando se implementan políticas dirigidas a un inmigrante, uno puede pensar que solo se está atacando a esa persona en particular, pero en realidad es una bomba imprecisa que acaba con toda la familia”, dijo Leonardo Cuello, investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, a CBS News.

Algunas agencias de salud pública comparten de forma preventiva los datos de beneficiarios de Medicaid con las autoridades federales de inmigración Freepik

Qué estados republicanos impulsan reportes migratorios ligados a Medicaid

Mientras California intenta frenar el intercambio de datos, otros estados avanzaron con medidas que obligan a organismos públicos a colaborar con autoridades federales de inmigración.

Según lo retomado por CBS News, Carolina del Norte aprobó en abril del presente año una ley que exige reportar casos donde exista duda sobre la situación migratoria de personas inscriptas en Medicaid. Indiana, Louisiana, Montana y Wyoming también adoptaron normas similares.

En Tennessee se analiza un proyecto que ampliaría esta obligación a todas las dependencias estatales. Oklahoma también estudia iniciativas relacionadas con controles migratorios vinculados a servicios públicos.

Por otro lado, tanto Florida como Texas ya habían implementado mecanismos que incorporan preguntas sobre estatus migratorio en el sistema hospitalario y que fueron cuestionados por su posible efecto disuasorio. Ambos estados obligan a hospitales que reciben fondos públicos a consultar el estatus migratorio de pacientes durante procesos de admisión.

La ley SB 1718 en Florida y la orden ejecutiva firmada en Texas incorporaron preguntas sobre situación legal dentro de formularios hospitalarios utilizados para la atención médica.