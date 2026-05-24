El DMV de California alerta a conductores comerciales: qué hacer si el certificado médico no llegó al sistema

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia para conductores con licencia comercial (CDL). El lunes 18 de mayo, el organismo detectó inconvenientes en la actualización del sistema vinculada a las nuevas regulaciones federales para certificados médicos.

La advertencia del DMV a los conductores comerciales en California

“El 18 de mayo, se inició un programa para implementar las nuevas regulaciones federales. Sin embargo, se detectaron problemas poco después del lanzamiento y el DMV decidió revertirlo”, informó el organismo en su sitio web oficial.

Debido a fallos identificados tras el lanzamiento del nuevo sistema, el DMV tuvo que revertir la actualización Imagen compuesta

La agencia se refirió a la implementación del nuevo esquema del Reglamento final del Registro Nacional II (NRII, por sus siglas en inglés), que exige la presentación online de documentos de salud para los titulares de CDL que hacen viajes interestatales.

Como consecuencia del fallo en California, parte de los informes de examen médico (MER) y los certificados del examinador médico (MEC) no fueron cargados correctamente en los registros oficiales del organismo estatal.

Qué deben hacer los conductores si el certificado no aparece

El DMV indicó que quienes realizaron el examen y esperaban que la información se enviara automáticamente el 18 de mayo deben entregar una copia física de los documentos médicos. La recomendación aplica especialmente para conductores comerciales interestatales, cuyos certificados debían transmitirse de forma electrónica.

Mientras el sistema permanece en revisión, las autoridades señalaron que conservar la documentación impresa puede evitar problemas durante controles de tránsito o verificaciones administrativas relacionadas con la licencia CDL.

“Aún pueden enviar sus MER y MEC en papel, en persona, por correo postal o por correo electrónico“, aclaró el organismo. “El DMV está trabajando para solucionar el problema lo antes posible”, señaló.

Los afectados deberán proporcionar una copia en papel de su MER o MEC Google Maps

Cómo funciona el nuevo sistema federal para certificados médicos

Las nuevas normas federales obligan a los examinadores médicos registrados ante la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (Fmcsa, por sus siglas en inglés) a enviar los resultados directamente al sistema nacional.

Según el procedimiento previsto, el profesional de salud dispone de 24 horas para remitir el examen al registro federal y el DMV debe actualizar la información del conductor dentro del siguiente día hábil.

El DMV también informó que los médicos certificados recibieron instrucciones para entregar copias físicas de los formularios médicos a los conductores comerciales. Esto es hasta que la plataforma federal funcione con normalidad.

Qué pasa si un conductor no lleva la copia física del certificado

Las normas federales establecen que aquellos con permisos CDL deben portar una copia firmada del Certificado del Examinador Médico durante los primeros 15 días posteriores a su emisión. Después de ese período, el documento deja de ser obligatorio porque se supone que la información ya fue incorporada al historial del conductor dentro del sistema del DMV.

No obstante, la Fmcsa emitió una exención temporal válida hasta el 11 de octubre que permite utilizar la copia impresa como comprobante oficial durante un máximo de 60 días desde la fecha de emisión.

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Cómo verificar si el certificado médico ya fue procesado

Los conductores pueden confirmar si el certificado figura en el sistema al solicitar una copia de su historial de manejo a través del portal MyDMV o mediante los servicios digitales del organismo de California. Ese registro permite revisar el estado actual de la licencia comercial y verificar si el documento fue incorporado correctamente.

Las autoridades recordaron que, bajo las reglas del sistema federal NRII, la actualización debería completarse dentro de un día hábil después del envío realizado por el examinador médico. Si la información no aparece luego de ese plazo, el DMV recomienda presentar una copia impresa y consultar el estado del trámite por vía telefónica.