Avanza en California: el plan de Newsom para bajar los impuestos a la mitad que entraría en vigor en 2027

Como parte de la presentación del presupuesto 2026-2027, el gobernador de California, Gavin Newsom, incluyó un proyecto destinado a reducir a la mitad los impuestos para miles de pequeñas empresas de reciente creación.

Qué empresas pagarán menos impuestos en California

La reducción de impuestos forma parte de la propuesta presupuestaria del gobierno de California para el próximo año fiscal y, de aprobarse, beneficiará alrededor de 250 mil nuevas empresas cada año, de acuerdo con KCRA 3.

La intención, afirmó Newsom, es reducir en un 50% el impuesto anual mínimo que pagan en su primer año ciertas empresas nuevas, entre ellas:

Compañías de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés)

Sociedades limitadas (LP)

Sociedades de responsabilidad limitada (LLP)

Las empresas que reúnan los requisitos y sean creadas durante los años fiscales 2027, 2028 y 2029 pagarían US$400, en lugar de US$800, durante su primer año de funcionamiento.

Newsom quiere que emprender sea más barato en California

Una de las razones por las cuales el gobernador de California impulsa una reducción de impuestos para nuevas empresas es que el estado es más caro para los emprendedores en comparación con otros.

Las pequeñas empresas en California pagan más impuestos en comparción con otros estados Stock en canva

De acuerdo con el medio local, en California estos negocios deben pagar un impuesto anual mínimo de US$800 al constituirse y en los años posteriores, mientras que en otros estados el costo inicial puede ser menor o aplicarse como pago único.

En ese sentido, el gobernador Newsom dijo que su intención es que los emprendedores enfrenten menores costos iniciales, lo que alentará a los californianos a abrir negocios y apoyar la creación de empleos.

En paralelo, según CBS, legisladores estatales presentaron propuestas para aumentar los impuestos a las empresas.

Newsom se opuso bajo el argumento de que esas medidas podrían ahuyentar inversiones y residentes de altos ingresos.

California tiene un sistema tributario progresivo que depende en gran medida de los contribuyentes de altos ingresos. De hecho, se calcula que el Estado obtiene aproximadamente la mitad de sus ingresos de tan solo el 1% de su población, informó el medio citado.

Otros puntos relevantes de la propuesta de Gavin Newsom para California

Además de su propuesta de reducir los impuestos a emprendedores en California, el gobernador Newsom expuso otros detalles del plan fiscal correspondiente a su último año de mandato.

Según CBS, el plan de gastos del gobernador es de 350 mil millones de dólares e incluye pocos rubros nuevos y evita recortes en diversos programas sociales.

Newsom asegura que su propuesta es fiscalmente responsable, ya que protege los programas en el estado y, al mismo tiempo, fortalece los fondos de reserva como una respuesta a quienes afirman que California gasta más de lo que ingresa. “Estamos reduciendo el déficit, pero no estamos escatimando esfuerzos”, declaró el gobernador.

Gavin Newsom presentó su proyecto presupuestal para su último período de mandato X @GovPressOffice

También destacó:

Un plan de 300 millones de dólares para compensar parte de la pérdida de los subsidios de salud patrocinados por el gobierno.

Una subvención educativa de 5000 millones de dólares para la capacitación de maestros.

100 millones de dólares para ayudar a los propietarios de vivienda del área de Los Ángeles a reconstruir después de los incendios forestales del año pasado.

La propuesta será discutida por la Legislatura de California y se debe aprobar un plan de gastos antes de finales de junio.