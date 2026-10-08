Newsom enfrenta una demanda por el aumento de los seguros en California justo antes de las elecciones 2026

A menos de un mes de las elecciones del 3 de noviembre, el gobernador Gavin Newsom enfrenta una demanda por un impuesto que podría aumentar los seguros de salud en California. La presentación judicial cuestiona un nuevo esquema tributario que podría representar unos 100 dólares adicionales al año por persona.

Seguros de salud: la demanda contra el gobierno de Newsom por un impuesto

La demanda por el aumento de los seguros médicos fue presentada por la Asociación Médica de California (CMA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Planes de Salud de California (CAHP, por sus siglas en inglés).

Un nuevo gravamen sanitario podría sumar cerca de US$100 anuales por persona al costo individual de la cobertura médica Magnific

Ambas organizaciones cuestionan el impuesto a las organizaciones de atención administrada, conocido como MCO tax, y sostienen que la estructura establecida mediante la SB 125 contradice la Proposición 35, aprobada por el 67,9% de los votantes en noviembre de 2024, explica el comunicado de la CMA.

La propuesta convirtió ese gravamen en permanente, destinó sus ingresos a determinados objetivos de Medi-Cal y estableció un límite para la carga aplicada a las coberturas comerciales. Además, exige una mayoría de tres cuartos de la Legislatura para introducir modificaciones compatibles con sus propósitos.

Por su parte, la SB 125 fija para la cobertura comercial una tasa de US$8,85 mensuales por afiliado, frente al tope de US$2,50 por miembro al mes contemplado en la Proposición 35.

Dustin Corcoran, director ejecutivo de CMA, afirmó que los votantes convirtieron la Proposición 35 en ley y sostuvo que el estado no puede ignorarla. Según planteó, California eligió un esquema de mayor recaudación que, a criterio de la organización, “hará que la atención médica sea más cara para los californianos”.

Los seguros de salud podrían aumentar US$100 por persona en California

El impuesto también podría afectar el costo que afrontan quienes tienen cobertura privada. Las aseguradoras señalaron que trasladarán el nuevo gravamen a los consumidores, con un incremento estimado de US$100 por persona cada año.

Para una familia de cuatro integrantes, la suba podría llegar a US$400 anuales, además de los ajustes habituales de las tarifas.

Las entidades sostienen que la modificación contradice disposiciones aprobadas mediante la Proposición 35 Freepik

Charles Bacchi, presidente y director ejecutivo de CAHP, sostuvo que los planes de salud respaldaron históricamente el impuesto MCO mientras fuera asequible y permitiera mejoras significativas en Medi-Cal. A su vez, cuestionó que California utilice una mayor carga sobre los costos sanitarios para afrontar su déficit presupuestario.

La administración estatal rechazó los argumentos de las organizaciones. Tara Gallegos, portavoz de Newsom, indicó a CalMatters que el impuesto permite introducir cambios para financiar la atención médica: “El estado no está de acuerdo con sus afirmaciones y creemos que los tribunales tampoco lo estarán”.

La demanda contra California busca invalidar la ley SB 125

Las dos organizaciones solicitaron que se declare inválida la SB 125 por su presunto conflicto con la Proposición 35. También reclamaron que el estado adopte antes del 31 de diciembre una estructura que cumpla tanto con esa iniciativa como con las reglas federales.

Las últimas leyes firmadas por Gavin Newsom en California

El tercer planteo apunta al destino de la recaudación. La Proposición 35 establece que los fondos obtenidos mediante el impuesto MCO deben utilizarse para determinados propósitos de Medi-Cal.

Los demandantes sostienen que, mediante la SB 125 y el presupuesto estatal, parte de esos recursos se destina a cubrir gastos del Fondo General.