Newsom firma una nueva ley en California y anula el intento de evadir impuestos por la compra de autos de lujo

El gobernador Gavin Newsom promulgó la SB 1406, una legislación presentada por el senador Jerry McNerney para cerrar la denominada “laguna legal de Montana”. El mecanismo permitía que residentes del estado utilizaran sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) creadas en Montana para comprar y registrar vehículos de alta gama sin afrontar determinados impuestos y tarifas aplicables en California.

A qué tipo de operaciones esta dirigida la nueva ley de California

La nueva ley de California apunta a operaciones vinculadas con automóviles como Ferrari, Porsche y Lamborghini. Según las estimaciones proporcionadas por las autoridades, este esquema habría provocado pérdidas cercanas a los 20 millones de dólares anuales para el Estado Dorado.

Desde 2023, el Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California (Cdtfa, por sus siglas en inglés) identificó al menos 2500 ventas relacionadas con residentes que declaraban utilizar este mecanismo de la laguna legal de Montana.

“Durante años, los evasores fiscales adinerados evitaron pagar los impuestos mediante la creación de empresas fantasma para comprar vehículos de lujo en Montana y luego traerlos de vuelta a nuestro estado”, explicó el senador McNerney, demócrata de Pleasanton, en un comunicado.

“Cerrar esta laguna legal en Montana ayudará a restablecer cierta equidad en nuestro sistema de impuestos sobre las ventas, garantizando que todos paguen lo que deben”, indicó.

Las 4 señales que puede utilizar California para detectar una empresa fantasma

La SB 1406 incorpora criterios que permiten determinar si una LLC funciona como una sociedad creada principalmente para realizar una operación y evitar obligaciones fiscales:

Uno de los indicadores es que la entidad no tenga una actividad empresarial concreta o un propósito comercial identificable .

. Otro elemento es la ausencia de una sede o establecimiento físico fuera de California.

fuera de California. La falta de trabajadores contratados y de formularios W-2 también puede ser considerada una señal.

también puede ser considerada una señal. El cuarto criterio contempla que la sociedad no presente declaraciones de impuestos federales o que no cumpla con las obligaciones fiscales correspondientes en otro estado.

La normativa también modifica el concepto de residencia fiscal. Una LLC puede quedar alcanzada por las reglas de California cuando al menos uno de sus miembros, socios, accionistas o propietarios beneficiarios reside en el estado.

Además, funcionarios de la empresa, administradores, socios, propietarios beneficiarios y miembros pueden responder personalmente por impuestos, intereses y sanciones impagos si se cumplen las condiciones establecidas por la ley.

Bajo la nueva ley se considera automáticamente que una empresa fantasma es residente de California si tan solo uno de sus miembros, socios, accionistas o propietarios beneficiarios es residente del estado Senator Jerry McNerney

California: qué cambia para los concesionarios de vehículos

En paralelo a la nueva SB 1406, California ya reforzaba los controles sobre concesionarios vinculados con ventas a estados sin impuesto estatal sobre las ventas.

Entre sus obligaciones está conservar documentos que demuestren que un vehículo vendido para ser utilizado fuera de California fue efectivamente enviado y entregado en otro estado. La falta de pruebas puede derivar en que el propio vendedor deba afrontar impuestos sobre las ventas que no fueron abonados.

Según el comunicado de la Cdtfa, la agencia abrió cerca de 300 auditorías a concesionarios vinculados con operaciones de este tipo. Las revisiones buscaban determinar si existen documentos que acrediten el traslado y el uso del vehículo fuera de California durante el período exigido por las normas fiscales.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) también investigan posibles delitos relacionados con estas operaciones.

Desde junio de 2023, el DMV realizó 81 investigaciones penales, detectó 601 vehículos registrados de manera fraudulenta y recuperó US$2.3 millones correspondientes a impuestos y tarifas pendientes. También se presentaron cargos contra compradores y concesionarios.

La nueva medida de California combate de manera directa a los compradores de vehículos de lujo y a los concesionarios cómplices que utilizaban empresas fantasma en jurisdicciones sin impuestos para eludir el pago de gravámenes sobre las ventas y las tarifas de matriculación sd05.senate.ca.gov

Cdtfa y DMV: cómo California rastrea vehículos registrados fuera del estado

La investigación comienza, entre otras vías, con el cruce de información. La Cdtfa analiza los registros de ventas proporcionados por el DMV y revisa operaciones en las que los compradores aseguran que el automóvil será registrado o utilizado en estados sin impuesto estatal sobre las ventas, entre ellos Montana, Alaska, Delaware, New Hampshire y Oregón.

Las autoridades pueden revisar documentación, registros de entrega y otros elementos relacionados con las transacciones. En investigaciones penales se utilizaron incluso comunicaciones entre los participantes como evidencia sobre posibles maniobras para reducir las obligaciones fiscales.

Los datos del Cdtfa señalaron que las operaciones sospechosas se concentraron en determinadas localidades, entre las que se encuentran:

Beverly Hills encabeza la lista con 416 ventas.

encabeza la lista con 416 ventas. Costa Mesa con 359.

Van Nuys con 273.

San Diego con 269.

Murrieta con 187.

Irvine con 134.

Santa Monica con 128.

Newport Beach con 106.

Mill Valley con 99.

Carlsbad con 97.

La SB 1406 entró en vigor tras la firma de Newsom y busca modificar un mecanismo que, según el estado, permitió registrar miles de vehículos mediante entidades sin una actividad empresarial equivalente a la declarada. Con la nueva normativa, California amplía las herramientas para identificar estas sociedades, reclamar los impuestos correspondientes y determinar responsabilidades entre compradores, integrantes de las LLC y concesionarios.