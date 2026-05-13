Vacaciones de verano y Mundial FIFA 2026: Newsom anticipa ingresos millonarios en California

El estado de California volvió a colocarse como el mercado turístico más fuerte de Estados Unidos, de acuerdo con datos difundidos por el gobernador Gavin Newsom y la agencia Visit California. El reporte estatal indicó que el gasto de viajeros alcanzó los 158.900 millones de dólares en 2025, la cifra más alta registrada hasta ahora, y se apresta a sumar otros ingresos cuantiosos por el Mundial Fifa 2026.

California es el principal destino turístico en EE.UU. para 2026

Las autoridades estatales señalaron que California mantuvo la mayor participación del mercado turístico nacional gracias a su red de playas, ciudades, parques naturales, viñedos y complejos de entretenimiento. El reporte añadió que millones de personas visitaron distintas regiones del estado durante 2025, lo que impulsó empleos y recaudación fiscal.

Gavin Newsom celebró el crecimiento económico de California que superó a potencias asiáticas

Las cifras colocaron nuevamente a California por encima de otros estados en participación turística nacional. Además, el sector sostuvo alrededor de 1,2 millones de empleos vinculados con servicios para visitantes.

“Seguimos atrayendo visitantes de todo el mundo, lo que genera empleos, impulsa a las pequeñas empresas y fortalece a las comunidades de todo el estado”, declaró Newsom.

La actividad generó miles de millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales. Las autoridades atribuyeron parte del crecimiento a la recuperación sostenida del sector recreativo y al aumento en reservaciones nacionales.

Visit California explicó que el desempeño financiero ocurrió pese a presiones internacionales sobre el mercado de viajes en EE.UU.. El reporte añadió que el estado conservó ventaja debido a la diversidad de destinos disponibles durante todo el año, desde zonas costeras hasta parques nacionales y ciudades con infraestructura para grandes eventos.

San Francisco es la ciudad más visitada de California

San Francisco, la ciudad donde se encuentra el puente Golden Gate, es un lugar clave para la economía turística. De acuerdo con el mismo comunicado, los visitantes dejaron US$14.200 millones en 2025 y superaron los máximos anteriores a la pandemia.

San Francisco es la ciudad más visitada en California, según los datos citados por el gobierno de Newsom RudyBalasko - iStockphoto

Además de sus atractivos turísticos, el Estado Dorado remarcó que concentrará varios eventos internacionales de gran escala durante los próximos años. Entre ellos aparecen encuentros deportivos y espectáculos con proyección mundial, tales como el Super Bowl y partidos del Mundial 2026.

Los Ángeles dejará millones de ganancias en 2026

La Comisión de Deportes y Entretenimiento de Los Ángeles estimó que la Copa del Mundo FIFA 2026 dejará cerca de US$892 millones en impacto económico directo para la región. La cifra representa un aumento aproximado del 50% frente a las proyecciones difundidas entre 2024 y 2025.

El nuevo cálculo considera ingresos relacionados con hospedaje, transporte, restaurantes, entretenimiento, comercio y servicios vinculados con la llegada masiva de visitantes durante el torneo.

Los Ángeles albergará varios partidos del Mundial 2026 y generará millones de dólares en turismo FIFA

El análisis también mencionó beneficios económicos de largo plazo asociados con la exposición global que recibirá Los Ángeles durante la competencia. Según las estimaciones citadas por el gobierno estatal, la promoción internacional derivada de transmisiones, cobertura mediática y campañas vinculadas con el torneo podría generar más de US$230 millones adicionales en ganancias turísticas futuras.

Esa cifra contempla el posible crecimiento sostenido de visitantes internacionales después de 2026, especialmente de personas que conozcan destinos californianos a través del Mundial y decidan viajar posteriormente al estado. En ese sentido, con ambos factores combinados, el impacto total para el condado de Los Ángeles podría superar los US$1100 millones.