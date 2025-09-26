El subsidio que ya no está disponible en octubre e impacta en la compra de autos en EE.UU.

Hace unos días, el gobierno de California anunció que ya hay más de 201 mil puntos de carga para vehículos eléctricos (VE) públicos disponibles en todo el estado. Sin embargo, también recordó el subsidio que ya no estará disponible en octubre e impacta en la compra de estos automóviles.

Cuál es el subsidio para vehículos eléctricos que termina el 30 de septiembre

El Congreso aprobó el término de los incentivos federales para la compra de autos eléctricos, de 7500 dólares para la compra de nuevos y de hasta US$4000 para los usados, para el 30 de septiembre de este año, por lo que el subsidio ya no estará disponible al primer día de octubre.

El crédito para la compra de vehículos eléctricos está disponible para particulares y sus empresas Freepik

Hasta entonces, se ofrecen los créditos fiscales para la compra o el arrendamiento de vehículos eléctricos cero emisiones nuevos, que incluyen los autos de hidrógeno, y para unidades usadas​.

La Ley de Reducción de la Inflación, una legislación climática histórica firmada por el expresidente Joe Biden, ofreció estas exenciones fiscales hasta 2032, con el objetivo de impulsar la adopción de vehículos eléctricos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país.

La medida que pone fin al subsidio para este año responde a lo establecido en el One Big Beautiful Bill Act, proclamado por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio.

Fecha límite: cómo recibir un crédito para auto eléctrico antes del 1º de octubre

Los vehículos eléctricos comprados y entregados antes del 30 de septiembre aún podrían recibir el crédito fiscal si cumplen con los requisitos. La mayoría de los concesionarios se encargarán de la solicitud. De lo contrario, el comprador puede presentar el Formulario 8936 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) al declarar sus impuestos.

El IRS ha establecido algunos requisitos que una persona debe cumplir para calificar para el crédito fiscal para vehículos eléctricos, incluidos los ingresos Freepik

Se recibe el crédito fiscal el mismo día en el concesionario de automóviles, o cuando se reciba la declaración de impuestos.

El IRS indica que el vehículo debe estar en servicio para poder reclamar el crédito. Si un auto se pone en servicio después de la fecha límite, se debe haber adquirido antes para ser elegible. Es posible demostrar la adquisición con un contrato vinculante por escrito y firmado y al realizar el pago por la unidad antes del 30 de septiembre de 2025.

Los subsidios de 7500 y hasta 4000 dólares: cómo funcionan

Los vehículos calificados comprados antes de 2023 pueden ser elegibles para un crédito fiscal de hasta US$7500. El subsidio está disponible para particulares y sus empresas. Para calificar, se debe comprar la unidad para uso propio, no para revender y utilizarlo principalmente en EE.UU.

El Crédito para Vehículos Limpios Nuevos no está disponible para autos adquiridos después del 30 de septiembre de 2025 Shutterstock

Además, el ingreso bruto ajustado modificado (AGI, por sus siglas en inglés) no puede exceder:

US$300 mil para parejas casadas que presentan una declaración conjunta o un cónyuge sobreviviente.

casadas que presentan una declaración conjunta o un cónyuge sobreviviente. US$225 mil para jefes de familia.

US$150 mil para todos los demás declarantes.

Para calificar, el vehículo debe:

Tener una capacidad de batería de al menos 7 kilovatios hora.

Tener un peso bruto vehicular de menos de 6500 kilos.

Ser fabricado por una empresa calificada.

Someterse al ensamblaje final en América del Norte.

Cumplir con los requisitos críticos de componentes minerales y de batería (al 18 de abril de 2023).

Los vehículos seminuevos totalmente eléctricos, híbridos enchufables y eléctricos de pila de combustible adquiridos entre el 1º de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2025 podrían optar a un crédito fiscal federal. Este equivale al 30% del precio de venta, hasta un máximo de US$4000.

Para calificar, se debe:

Ser una persona que compró el vehículo para uso y no para su reventa.

No ser el propietario original.

No ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.

No haber reclamado otro crédito por vehículo limpio usado en los tres años anteriores a la fecha de compra.

Si se compró un vehículo eléctrico enchufable nuevo calificado en 2022 o antes, puede ser elegible para un crédito fiscal para vehículos limpios de hasta US$7500 Shutterstock

Además, el ingreso bruto ajustado modificado (AGI) no puede exceder:

US$150 mil para casados ​​ que presentan una declaración conjunta o un cónyuge sobreviviente.

que presentan una declaración conjunta o un cónyuge sobreviviente. US$112.500 para jefes de familia.

US$75.000 para todos los demás declarantes.

Para ser elegible, el vehículo usado debe cumplir con todos estos requisitos: