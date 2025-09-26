El subsidio que ya no está disponible en octubre e impacta en la compra de autos en EE.UU.
Los créditos fiscales de hasta 7500 dólares para la adquisición de vehículos eléctricos nuevos y de hasta 4000 para usados está por llegar a su fin; cómo calificar
- 5 minutos de lectura'
Hace unos días, el gobierno de California anunció que ya hay más de 201 mil puntos de carga para vehículos eléctricos (VE) públicos disponibles en todo el estado. Sin embargo, también recordó el subsidio que ya no estará disponible en octubre e impacta en la compra de estos automóviles.
Cuál es el subsidio para vehículos eléctricos que termina el 30 de septiembre
El Congreso aprobó el término de los incentivos federales para la compra de autos eléctricos, de 7500 dólares para la compra de nuevos y de hasta US$4000 para los usados, para el 30 de septiembre de este año, por lo que el subsidio ya no estará disponible al primer día de octubre.
Hasta entonces, se ofrecen los créditos fiscales para la compra o el arrendamiento de vehículos eléctricos cero emisiones nuevos, que incluyen los autos de hidrógeno, y para unidades usadas.
La Ley de Reducción de la Inflación, una legislación climática histórica firmada por el expresidente Joe Biden, ofreció estas exenciones fiscales hasta 2032, con el objetivo de impulsar la adopción de vehículos eléctricos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país.
La medida que pone fin al subsidio para este año responde a lo establecido en el One Big Beautiful Bill Act, proclamado por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio.
Fecha límite: cómo recibir un crédito para auto eléctrico antes del 1º de octubre
Los vehículos eléctricos comprados y entregados antes del 30 de septiembre aún podrían recibir el crédito fiscal si cumplen con los requisitos. La mayoría de los concesionarios se encargarán de la solicitud. De lo contrario, el comprador puede presentar el Formulario 8936 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) al declarar sus impuestos.
Se recibe el crédito fiscal el mismo día en el concesionario de automóviles, o cuando se reciba la declaración de impuestos.
El IRS indica que el vehículo debe estar en servicio para poder reclamar el crédito. Si un auto se pone en servicio después de la fecha límite, se debe haber adquirido antes para ser elegible. Es posible demostrar la adquisición con un contrato vinculante por escrito y firmado y al realizar el pago por la unidad antes del 30 de septiembre de 2025.
Los subsidios de 7500 y hasta 4000 dólares: cómo funcionan
Los vehículos calificados comprados antes de 2023 pueden ser elegibles para un crédito fiscal de hasta US$7500. El subsidio está disponible para particulares y sus empresas. Para calificar, se debe comprar la unidad para uso propio, no para revender y utilizarlo principalmente en EE.UU.
Además, el ingreso bruto ajustado modificado (AGI, por sus siglas en inglés) no puede exceder:
- US$300 mil para parejas casadas que presentan una declaración conjunta o un cónyuge sobreviviente.
- US$225 mil para jefes de familia.
- US$150 mil para todos los demás declarantes.
Para calificar, el vehículo debe:
- Tener una capacidad de batería de al menos 7 kilovatios hora.
- Tener un peso bruto vehicular de menos de 6500 kilos.
- Ser fabricado por una empresa calificada.
- Someterse al ensamblaje final en América del Norte.
- Cumplir con los requisitos críticos de componentes minerales y de batería (al 18 de abril de 2023).
Los vehículos seminuevos totalmente eléctricos, híbridos enchufables y eléctricos de pila de combustible adquiridos entre el 1º de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2025 podrían optar a un crédito fiscal federal. Este equivale al 30% del precio de venta, hasta un máximo de US$4000.
Para calificar, se debe:
- Ser una persona que compró el vehículo para uso y no para su reventa.
- No ser el propietario original.
- No ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.
- No haber reclamado otro crédito por vehículo limpio usado en los tres años anteriores a la fecha de compra.
Además, el ingreso bruto ajustado modificado (AGI) no puede exceder:
- US$150 mil para casados que presentan una declaración conjunta o un cónyuge sobreviviente.
- US$112.500 para jefes de familia.
- US$75.000 para todos los demás declarantes.
Para ser elegible, el vehículo usado debe cumplir con todos estos requisitos:
- Tener un precio de venta de US$25.000 o menos, que incluye todos los costos o cargos impuestos por el concesionario que no sean exigidos por ley.
- Tener un modelo del año al menos dos años anterior al año calendario en que se compra.
- No haber sido transferido después del 16 de agosto de 2022 a un comprador calificado.
- Tener un peso bruto vehicular de menos de 6500 kilos.
- Sea un EV enchufable elegible con una capacidad de batería de al menos 7 kilovatios hora.
- Ser utilizado principalmente en Estados Unidos.
Otras noticias de Autos eléctricos
Industria automotriz. Es experto en autos y pronostica un “Carmageddon” para octubre, por un beneficio que termina en septiembre
"No están en el país". Estos son los 10 autos que se lanzarán en el país
¿Querés vivir dentro de tu auto? En este modelo de lujo podés tomar café, poner un vinilo y tener plantas
- 1
Es heredera de un grande, recibió amenazas de muerte y vuelve a probarse con un clásico del teatro universal
- 2
Todos recalculan ante el cambio de juego
- 3
El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI: una minera invertirá US$2700 millones en San Juan
- 4
“Transferí a otra cuenta”: qué hacer frente al calvario que empieza con un descuido y ante estafas