Las nuevas normas de privacidad que Kathy Hochul impulsa en Nueva York para proteger a los jóvenes en internet

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, impulsa este 2026 diversas propuestas que buscan proteger a niños y jóvenes en internet. En específico, estas normativas contemplan nuevas restricciones para el uso de redes sociales y plataformas de juegos, junto con verificaciones de edad más exhaustivas.

Las nuevas normas de privacidad que Kathy Hochul busca imponer en Nueva York

La gobernadora Hochul busca imponer en Nueva York algunas de las restricciones más estrictas en Estados Unidos. En primera instancia, establecería nuevos límites a los menores que se conectan con chatbots de inteligencia artificial.

Según informó The New York Times, también extendería el requisito de que las plataformas de medios sociales verifiquen la edad de los usuarios a las plataformas de juegos en línea.

A su vez, exigiría que los niños menores de 13 años reciban aprobación parental antes de que puedan aceptar solicitudes de amigos.

En un comunicado de prensa publicado el lunes, la gobernadora señaló que el paquete legislativo incluye cuatro propuestas:

Ampliación de la comprobación de edad: extenderá los requisitos para que las plataformas realicen la verificación de edad, incluidas las plataformas de juegos en línea.

los niños tendrán la configuración de privacidad más alta en las plataformas cubiertas por defecto. Esto significa que quienes no tengan conexiones no podrán enviarles mensajes, ver su perfil ni etiquetarlos en contenido. La configuración de ubicación estará desactivada por defecto y los menores de 13 años deberán obtener la aprobación de sus padres para conectarse.

no estarán disponibles ciertas funciones en las plataformas de redes sociales para niños.

establecerá límites mensuales de gasto para menores en plataformas con el fin de evitar que los niños desperdicien el dinero de sus padres.

“Estas propuestas crearán un estándar líder a nivel nacional que garantizará la seguridad de nuestros niños en los entornos en línea y del mundo real donde pasan tiempo“, enfatizó Hochul.

Las denuncias que impulsaron las nuevas normas de privacidad propuestas por Hochul en Nueva York

The New York Times especificó que las nuevas regulaciones responden a numerosos informes de niños que enfrentan la explotación de los adultos en plataformas como Roblox y Discord.

En concreto, Roblox tiene aproximadamente 50 millones de usuarios activos diarios menores de 14 años y fue objeto de docenas de demandas de familias.

Las nuevas normas impulsadas por Kathy Hochul buscan responder a una creciente problemática sobre el uso de la tecnología por parte de niños shutterstock

Las denuncias sostienen que los depredadores infantiles usan plataformas como Roblox para identificar y conectar con los jóvenes. En última instancia, los fuerzan a compartir contenido sexualmente explícito.

Eric Porterfield, un representante de la empresa, adelantó que la plataforma pronto exigiría a los usuarios en Estados Unidos que pasen por lo que describió como controles faciales de edad. De esta manera, les restringirían el chat con usuarios que parecen mucho mayores o más jóvenes que ellos.

Hochul avanza en Nueva York: las nuevas normas sobre internet que ya se aplican

En el comunicado, la oficina de la gobernadora informó que la nueva propuesta se basa en el esfuerzo para abordar la crisis de salud mental juvenil en todo el estado y ayudar a mantener a los niños seguros en línea.

Kathy Hochul busca mantener a los niños seguros en línea en Nueva York mediante la imposición de nuevas regulaciones Freepik

Mediante esta iniciativa, Hochul consiguió aprobar ciertas regulaciones que ya están vigentes en el estado: