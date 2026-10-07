Viajar a Estados Unidos será más caro desde el 16 de octubre: la CBP aumenta la tarifa del ESTA

Viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa tendrá un nuevo costo a partir de octubre. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) aplicará cambios en los valores que deberán pagar quienes tramiten un permiso mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) para ingresar al país norteamericano.

16 de octubre: la fecha clave en que aumenta el ESTA en EE.UU.

Un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), agencia que nuclea a la CBP, establece los valores correspondientes al año fiscal 2027 para distintas tasas migratorias administradas por sus organismos. Entre ellas se encuentra la autorización ESTA, que es obligatoria para los extranjeros que pretenden viajar a EE.UU. bajo el Programa de Exención de Visa.

La CBP será el organismo encargado de aplicar los nuevos valores Imagen ilustrativa generada con IA

La principal novedad para los viajeros es que el valor total de la autorización ESTA pasará de US$40,27 a US$40,62 por trámite. El incremento es de US$0,35 y responde al mecanismo de actualización por inflación establecido por la legislación.

La notificación señala que la CBP comenzará a aplicar los nuevos valores 15 días después de la publicación del documento en el Registro Federal. El documento fue programado para su publicación el 1° de octubre, por lo que la nueva tarifa comienza a regir el 16 de octubre.

En el documento también se aclaró que si una solicitud ESTA es rechazada, el importe correspondiente será de US$10,62.

Según la publicación, el ajuste forma parte de una actualización más amplia de determinadas tarifas migratorias para el año fiscal 2027. La normativa contempla también modificaciones para el permiso de ingreso bajo parole y para el sistema EVUS, mientras que la tarifa correspondiente al formulario I-94 no aumentará.

ESTA: por qué aumenta el precio de la autorización de la CBP

El cambio está vinculado con la One Big Beautiful Bill Act, identificada en el documento como HR-1, una legislación que fue promulgada el 4 de julio de 2025 y que introdujo nuevas tarifas migratorias, además de incrementar algunas que ya existían.

La ley estableció que determinadas tasas deben actualizarse cada año de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos, conocido como CPI-U.

Los nuevos valores de la ESTA fueron anunciados por el DHS como el ajuste para el año fiscal 2027 CBP

Para calcular los valores correspondientes al año fiscal 2027, el DHS tomó como referencia la variación registrada entre julio de 2025 y julio de 2026.

El documento explica que el CPI-U pasó de 323,048 en julio de 2025 a 333,918 en julio de 2026, lo que representa un incremento del 3,36%. Esa variación es la base utilizada para determinar los ajustes correspondientes a las tarifas contempladas por HR-1.

En el caso del ESTA, sin embargo, la fórmula no implica aumentar todos los componentes de la tarifa. La legislación establece una estructura específica y solamente uno de los componentes está sujeto a la actualización por inflación.

Aumento de la ESTA: cómo está compuesta la tarifa

La tarifa total del ESTA está integrada por tres componentes diferentes. Para el año fiscal 2026, el importe total era de US$40,27 por autorización y la estructura estaba compuesta por US$17, US$10,27 y US$13.

El video de la CBP sobre la app de ESTA para el Visa Waiver

El componente de US$10,27 corresponde a la recuperación de los costos de prestación y administración del sistema ESTA. Ese es precisamente el monto que la CBP debe ajustar anualmente en función de la inflación.

Los otros dos componentes de la tarifa permanecen sin modificaciones. De esta manera, el cálculo final queda conformado de la siguiente forma: