La comunidad de California donde hay que firmar un compromiso de amabilidad para vivir

En medio de la salida de residentes hacia otros estados por los elevados costos inmobiliarios, la comunidad residencial de Silverwood destaca en el Inland Empire de California por sus precios asequibles. Este complejo urbanístico de 9000 acres en Hesperia ofrece viviendas desde 400 mil hasta casi 800 mil dólares.

Silverwood en Hesperia: viviendas desde US$400 mil y plan contra el éxodo de California

La iniciativa urbanística, liderada por el gerente general John Ohanian, vendió 225 propiedades desde su apertura en abril de 2025. Según Business Insider, los desarrolladores estiman que 300 familias vivirán en Silverwood hacia fines de 2026, con una meta de alcanzar 15.000 casas durante el ciclo de vida del complejo.

Así se ve desde los aires la comunidad residencial de Silverwood

Silverwood cuenta con terrenos para escuelas, tres estaciones de bomberos y 380 acres de parques. Los residentes disfrutan además de más de 160 millas de senderos en una zona rodeada por montañas con vistas a Big Bear.

John Ohanian, gerente general del desarrollo, destacó en Business Insider el propósito del proyecto de ofrecer una alternativa competitiva frente a otros estados. El equipo constructivo busca recrear el ambiente de los pueblos pequeños californianos bajo un compromiso de amabilidad que todos los habitantes deben firmar.

Este documento exige empatía, tolerancia y aceptación entre empleados, socios y vecinos. La iniciativa, inspirada en una campaña del exalcalde de Anaheim, fomenta “interacciones positivas” como la que sucedió con Clair Mattig-Smith, quien relató: “Mi madre y yo decidimos comprar regalos para todos los vecinos de nuestra calle durante las fiestas. Los dejamos allí y, tres días después, todos nuestros vecinos hicieron lo mismo“.

Casas multigeneracionales en Silverwood: cómo atraen a familias y jubilados en Inland Empire

Las opciones de vivienda en esta comunidad ofrecen diseños específicos para familias que comparten el hogar, como casitas exteriores o apartamentos internos. Esta característica fue clave para atraer a compradores, como la familia de Smith.

“La idea de tener un hogar multigeneracional donde estemos todos juntos era maravillosa. Es increíble ver a mis nietos crecer desde bebés hasta la edad adulta”, afirmó Mattig-Smith a Business Insider sobre su experiencia. De acuerdo con su narración, el vecindario mezcla familias jóvenes con niños pequeños y personas jubiladas.

Así se ve una unidad publicada a US$400 mil en la comunidad de Silverwood Silverwoodcalifornia.com

Por su parte, Ohanian enfatizó la importancia de la diversidad étnica para mejorar la calidad de vida en este sector del Inland Empire. Según contó, las autoridades del proyecto organizan eventos comunitarios frecuentes, como celebraciones de verano en la plaza del pueblo, para fortalecer los vínculos vecinales.

Éxodo de California: cuántos residentes perdió el estado por el alto costo de la vivienda

Entre 2024 y 2025, el Departamento de Finanzas de California registró la partida de 216 mil personas hacia otras regiones. El alto costo de la vivienda aparece como una de las causas principales de este movimiento migratorio hacia destinos como Texas o Florida, donde los residentes pueden conseguir unidades a costos más económicos.

Una pareja que obtuvo su vivienda en la comunidad de Silverwood Silverwoodcalifornia.com

En ese marco, de acuerdo con Business Insider, Silverwood posicionó su oferta comercial como una solución necesaria para quienes desean permanecer en California. En esa línea, Ohanian señaló: “No ha habido una verdadera oportunidad para gente como esta. Al lanzar al mercado un producto con un precio atractivo, esperamos que la gente empiece a pensar en cómo era California antes”.