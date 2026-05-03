Buenas noticias en California: Newsom inaugura 187 viviendas asequibles en Los Ángeles y financia 85 en San Francisco

Gavin Newsom, gobernador de California, anunció la inauguración de 187 viviendas asequibles para familias en el área de Los Ángeles, más 85 nuevas unidades en San Francisco. El proyecto contó con una inversión estatal de US$50 millones.

Qué se sabe de las nuevas viviendas asequibles en Los Ángeles

La noticia fue presentada en el sitio web de la administración Newsom. A través de un comunicado de prensa, informaron que los complejos están destinados a familias de bajos recursos.

El complejo cuenta con servicios sociales integrales en el mismo lugar para ayudar a las personas sin hogar a reconstruir sus vidas Gobierno de California

“California demuestra cómo las prácticas inteligentes de vivienda y uso del suelo pueden contribuir al logro de los objetivos climáticos del estado”, señaló Newsom.

Y agregó: “Al invertir en viviendas asequibles, reducimos la contaminación y ayudamos a más californianos a tener un lugar al que llamar hogar”.

El estado destinó más de US$50 millones al proyecto, el cual integra servicios sociales especializados en el sitio para apoyar a los residentes y mejoras significativas en la infraestructura de transporte local, como paradas de autobús y nuevas conexiones de rutas.

Los novedosos inmuebles en San Francisco

La inauguración de las viviendas en Los Ángeles coincide con el anuncio de nuevos inmuebles para San Francisco. De acuerdo con el comunicado de prensa, se consiguió el financiamiento necesario para completar las 85 unidades asequibles del complejo 160 Freelon Apartments en el distrito SoMa para 2027.

El edificio será eléctrico en su totalidad y destinará una cuarta parte de sus viviendas a individuos y familias que se encuentran sin hogar.

Se ha asegurado el financiamiento necesario para completar las 85 unidades asequibles del complejo 160 Freelon Apartments en el distrito SoMa para 2027 160freelon

“El edificio 160 Freelon está siendo construido por Cahill Guzman Joint Venture, una alianza entre dos reconocidas empresas constructoras que suman más de 100 años de experiencia en la ejecución de proyectos en el Área de la Bahía de San Francisco”, destaca el sitio web de la iniciativa.

El edificio 160 Freelon recibirá a familias con ingresos entre el 30% y el 60% del ingreso medio del área (AMI, por sus siglas en inglés). El edificio de apartamentos contará con un vestíbulo residencial en la planta baja, un cuarto para guardar bicicletas, una amplia sala común, un patio de juegos para niños y un patio exterior.

“Nos entusiasma ver cómo 160 Freelon cobra vida como un centro comunitario muy necesario en el distrito de SoMa”, dijo Sam Assefa, director de la Oficina del Gobernador para el Uso del Suelo y la Innovación Climática y presidente del Consejo de Crecimiento Estratégico de California.

El programa detrás de las viviendas en California

El financiamiento de estas obras proviene de las Inversiones Climáticas de California, un sistema que obliga a los grandes contaminadores a pagar por sus emisiones de gases de efecto invernadero para reinvertir ese dinero en fortalecer las economías locales y proteger la salud pública.

Estas medidas son parte de un enfoque estatal más amplio que incluye la Proposición 1 para camas de salud mental y reformas para agilizar la construcción de viviendas.