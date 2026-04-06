Las autoridades pidieron no salir de casa y cerrar ventanas: qué está pasando en el aire de Arizona

Miles de residentes en el estado de Arizona atraviesan horas de preocupación por un deterioro significativo en la calidad del aire que obligó a las autoridades a emitir advertencias sanitarias y recomendaciones estrictas. El fenómeno, impulsado por condiciones meteorológicas adversas, llevó a pedir a la población que permanezca dentro de sus viviendas y extreme precauciones.

Una alerta en Arizona que alcanzó a miles de personas: problemas en la calidad del aire

Según informó Newsweek, una alerta de calidad del aire emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y basada en datos del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) advirtió que comunidades enteras, especialmente en el condado de Cochise, enfrentaron un riesgo sanitario debido a la presencia de partículas contaminantes en el aire.

Entre las zonas más afectadas se encuentra la ciudad de Douglas, donde las condiciones más adversas persistieron hasta el domingo.

Las partículas PM10 poseen un tamaño lo suficientemente reducido como para evadir las defensas naturales del cuerpo Stock en canva

El problema central radica en la presencia de partículas gruesas conocidas como PM10, que alcanzaron niveles elevados debido a un fenómeno muy específico: fuertes vientos que levantaron grandes cantidades de polvo.

Qué riesgos implica el PM10 para la salud de quienes están en Arizona

Las partículas PM10 representan una amenaza concreta para la salud pública. Según detalla el ADEQ, su tamaño microscópico les permite penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo.

Entre los síntomas más frecuentes asociados a la exposición a este tipo de contaminación se encuentran:

Irritación en ojos, nariz y garganta

Tos persistente

Dificultad para respirar

Opresión en el pecho

Empeoramiento de enfermedades respiratorias como el asma o la bronquitis

Los grupos más vulnerables incluyen a niños, adultos mayores, personas con afecciones cardíacas o pulmonares y quienes realizan actividad física al aire libre.

Recomendaciones: quedarse en casa y evitar contaminar más

Frente a este escenario, tanto el NWS como la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) difundieron una serie de recomendaciones clave.

Como parte del esfuerzo por no empeorar la calidad del aire, se ha pedido a los conductores evitar caminos de tierra y reducir el uso del automóvil Stock en canva

Entre las principales medidas sugeridas se destacan:

Permanecer en interiores y limitar la actividad física al aire libre

Mantener puertas y ventanas cerradas

Evitar el uso de ventiladores que ingresen aire del exterior

No encender velas, incienso ni chimeneas

Utilizar purificadores de aire o sistemas de filtrado

Además, se instó a la población a colaborar en la reducción de emisiones contaminantes. Esto incluye disminuir el uso del automóvil, optar por transporte público o compartido, evitar caminos de tierra y reducir actividades que levanten polvo.

Cómo evoluciona la calidad del aire este lunes en Arizona

Aunque el evento más severo ocurrió el domingo, los efectos persisten en varias regiones este lunes.

En Douglas, el ADEQ advirtió que los niveles elevados de PM10 podrían extenderse durante la mañana, con cierta incertidumbre sobre la duración exacta del fenómeno.

En Phoenix, el ADEQ reporta un índice de contaminación moderado este lunes, con niveles de PM10 en 59 y ozono en 51 Stock en canva

En otras ciudades importantes, la situación es: