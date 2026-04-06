Las autoridades pidieron no salir de casa y cerrar ventanas: qué está pasando en el aire de Arizona
Los fuertes vientos actuaron como el principal motor de contaminación al levantar grandes cantidades de polvo superficial
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Miles de residentes en el estado de Arizona atraviesan horas de preocupación por un deterioro significativo en la calidad del aire que obligó a las autoridades a emitir advertencias sanitarias y recomendaciones estrictas. El fenómeno, impulsado por condiciones meteorológicas adversas, llevó a pedir a la población que permanezca dentro de sus viviendas y extreme precauciones.
Una alerta en Arizona que alcanzó a miles de personas: problemas en la calidad del aire
Según informó Newsweek, una alerta de calidad del aire emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y basada en datos del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) advirtió que comunidades enteras, especialmente en el condado de Cochise, enfrentaron un riesgo sanitario debido a la presencia de partículas contaminantes en el aire.
Entre las zonas más afectadas se encuentra la ciudad de Douglas, donde las condiciones más adversas persistieron hasta el domingo.
El problema central radica en la presencia de partículas gruesas conocidas como PM10, que alcanzaron niveles elevados debido a un fenómeno muy específico: fuertes vientos que levantaron grandes cantidades de polvo.
Qué riesgos implica el PM10 para la salud de quienes están en Arizona
Las partículas PM10 representan una amenaza concreta para la salud pública. Según detalla el ADEQ, su tamaño microscópico les permite penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo.
Entre los síntomas más frecuentes asociados a la exposición a este tipo de contaminación se encuentran:
- Irritación en ojos, nariz y garganta
- Tos persistente
- Dificultad para respirar
- Opresión en el pecho
- Empeoramiento de enfermedades respiratorias como el asma o la bronquitis
Los grupos más vulnerables incluyen a niños, adultos mayores, personas con afecciones cardíacas o pulmonares y quienes realizan actividad física al aire libre.
Recomendaciones: quedarse en casa y evitar contaminar más
Frente a este escenario, tanto el NWS como la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) difundieron una serie de recomendaciones clave.
Entre las principales medidas sugeridas se destacan:
- Permanecer en interiores y limitar la actividad física al aire libre
- Mantener puertas y ventanas cerradas
- Evitar el uso de ventiladores que ingresen aire del exterior
- No encender velas, incienso ni chimeneas
- Utilizar purificadores de aire o sistemas de filtrado
Además, se instó a la población a colaborar en la reducción de emisiones contaminantes. Esto incluye disminuir el uso del automóvil, optar por transporte público o compartido, evitar caminos de tierra y reducir actividades que levanten polvo.
Cómo evoluciona la calidad del aire este lunes en Arizona
Aunque el evento más severo ocurrió el domingo, los efectos persisten en varias regiones este lunes.
En Douglas, el ADEQ advirtió que los niveles elevados de PM10 podrían extenderse durante la mañana, con cierta incertidumbre sobre la duración exacta del fenómeno.
En otras ciudades importantes, la situación es:
- Phoenix: el pronóstico del ADEQ indica niveles moderados de contaminación. El PM10 alcanza un índice de 59, mientras que el ozono se ubica en 51 y las partículas finas PM2.5 en 52. Las condiciones ventosas del domingo y la mañana del lunes contribuyeron a elevar estos valores, aunque no se esperan episodios extremos.
- Tucson: aquí también se registran niveles moderados, con PM10 en 51. El ADEQ anticipa que el polvo levantado por los vientos del domingo podría afectar la calidad del aire durante las primeras horas del lunes.
- Yuma: la región experimentó previamente niveles más altos, hasta llegar a condiciones insalubres para grupos sensibles. Sin embargo, este lunes los valores se estabilizan en rangos moderados, con PM10 en 51 y PM2.5 en 52.
- Flagstaff: en contraste, la principal preocupación no es el polvo, sino el ozono, que se mantiene en 51, dentro de un rango moderado. Las condiciones meteorológicas, con posibilidad de lluvias aisladas, podrían ayudar a mejorar la calidad del aire.
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