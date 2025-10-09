Quién es el hombre de Florida acusado de causar los mortales incendios de Palisades en California

En la mañana del día de Año Nuevo, se originó un incendio en la zona de Palisades, conocido como el Incendio Lachman. Aunque los bomberos lograron extinguirlo durante la madrugada, el fuego continuó ardiendo bajo tierra, lo que provocó su reaparición en la superficie y la muerte de 12 personas. El principal sospechoso de iniciarlo es Jonathan Rinderknecht, un joven de 29 años que reside actualmente en Florida.

Qué se sabe sobre el principal sospechoso de causar los incendios de Palisades

Jonathan Rinderknecht, más conocido bajo el alias “Jonathan Rinder” y “Jon Rinder”, reside en Melbourne, Florida. Sus padres eran misioneros bautistas y realizaron diversas misiones en Florida, Hollywood, Pacific Palisades y el sur de Francia.

Rinderknecht vivió en Los Ángeles y sus padres eran misioneros Associated Press - US Attorney's Office�

Durante gran parte de su vida, residió en un barrio de Hollywood, en Los Ángeles. Según informó Los Angeles Times, estaba registrado para votar en un edificio de apartamentos ubicado al norte de Hollywood Boulevard, cerca del Hotel Roosevelt.

Mientras vivía en Hollywood, Rinderknecht estuvo involucrado en demandas civiles, que no estaban relacionadas con la investigación del incendio. El medio citado sostuvo que el joven de 29 años estuvo involucrado en un litigio después de un accidente automovilístico que ocurrió mientras conducía para Doordash.

Asimismo, en marzo de este año, Rinderknecht demandó a un vecino. Sin embargo, el caso fue desestimado luego que el principal sospechoso de los incendios en Palisades no se presentara ante el tribunal.

Qué hizo Rinderknecht en Los Ángeles a principios de año

En la noche del 31 de diciembre de 2024, Rinderknecht trabajó como conductor de Uber. Ese día, trasladó a dos pasajeros entre las 22.15 y las 23.15 (PDT), quiénes le comunicaron a las autoridades que lo vieron agitado y violento.

Tras dejar a uno de los pasajeros en Pacific Palisades, el joven condujo hacia el inicio del sendero Skull Rock. Allí, estacionó su auto e intentó contactarse con un amigo. Al no obtener respuesta, usó su iPhone para grabar videos en una colina cercana y escuchó una canción de hip-hip llamada Un Zder, Un Thé del rapero francés Josman. Dicha melodía la escuchó de manera reiterada días antes, y su video musical muestra varias cosas incendiándose, alertó la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Central de California, en un comunicado.

A las 00.12 horas (PDT) del 1 de enero de 2025, comenzó el Incendio Lachman. Cinco minutos después de su inicio, Rinderknecht llamó al 911 varias veces, pero no pudo comunicarse porque su iPhone estaba sin señal. Tras salir del sendero, logró hablar y notificar lo sucedido.

El sospechoso habría intentado llamar en reiteradas oportunidades al 911 para notificar el incendio Ethan Swope - FR171736 AP

Rinderknecht huyó entonces en su coche y adelantó a los camiones de bomberos que circulaban en dirección contraria. Posterior a ello, dio la vuleta y caminó por el mismo sendero de esa misma noche para observar el incendio y a los bomberos. Cerca de la una de la madrugada, utilizó su teléfono para grabar el incendio.

El 24 de enero de 2025, las autoridades tuvieron una entrevista con Rinderknecht y alegaron que mintió sobre dónde se encontraba cuando vio por primera vez el incendio de Lachman. Ese mismo día, le encontraron un encendedor tipo barbacoa en la guantera del coche.

Su detención y posible sentencia

La Fiscalía confirmó la detención Rinderknecht el pasado 7 de octubre bajo la acusación de “Destrucción de propiedad mediante fuego”. En caso de ser declarado culpable, se enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de cinco años en una prisión federal y una sentencia máxima legal de 20 años en una prisión federal.